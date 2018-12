Täältä saat apua, jos kuulet lapsen joutuneen seksuaalirikoksen uhriksi – kriisipuhelimeen hätähuutoja nuorimmillaan 10-vuotiailta

Lasten ja nuorten kohdalla psyykkinen tuki on ensisijaista seksuaalirikoksen uhrin kannalta.

Lasten ja nuorten kohdalla psyykkinen tuki on ensisijaista seksuaalirikoksen uhrin kannalta. Henrietta Hassinen / Yle

Kun lapsi tai nuori joutuu seksuaalirikoksen uhriksi, tilanne on usein kriisin paikka koko perheelle. Uhrien lisäksi raiskauskriisikeskukseen soittavat muun muassa vanhemmat, kouluterveydenhoitajat sekä terveyskeskusten ja sairaalan henkilökunta.

Tästä on kyse Aikuisen on osattava kohdata seksuaalirikoksen uhri oikein. Tärkeintä on läsnäolo.

Monia nuoria uhreja kalvaa pelko kohun kohteeksi joutumisesta. Seksuaalirikoksen uhrilla on kuitenkin aina oikeus yksityisyyteen.

Puhumisen mahdollisuudesta kertominen rikoksen uhrille on tärkeää heti akuutissa vaiheessa. Itse terapiaan voi hakeutua myöhemminkin.

Lapsena tai nuorena koettu seksuaalinen väkivalta voi jättää pitkäkestoiset henkiset arvet: pelkoa ja häpeää. Siksi aikuisen, olipa kyse viranomaisesta tai vanhemmasta, on osattava kohdata uhri oikein. Tärkeintä on läsnäolo.

Kun puhutaan erittäin raaoista, traumaattisista ja pelottavista asioista, ei sekään ole aina helppoa.

Lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset ovat järkyttäneet viime päivinä Oulua ja koko Suomea. Pelastakaa lapset ry on aiemmin tehnyt selvityksen, jonka mukaan joka kolmas lapsi on joutunut verkossa jossain määrin seksuaalisen häirinnän ja kiusaamisen kohteeksi.

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen juristin Riitta Silverin mukaan nuorimmat juristipäivystykseen (siirryt toiseen palveluun) (Tukinainen) soittavat ovat iältään 10-vuotiaita. Juristi- ja kriisipäivystyksiin voi soittaa myös nimettömänä.

Uhrien lisäksi tukipuhelimeen soittavat vanhemmat, uhrin ystävät, kouluterveydenhoitajat, opettajat, yksityiset terapeutit sekä terveyskeskusten ja sairaalan henkilökunta.

– Vanhemmat voivat olla hädissään ja ajatella, että miten tulisi toimia, juristi Riitta Silver sanoo.

– Jos esimerkiksi lapsen kaveri on joutunut tällaisen kohteeksi, meiltä saa ohjeistusta. Psyykkinen tuki on aivan ensimmäinen asia lasten ja nuorten kohdalla.

Asiantuntijoiden ohjeet kriisitilanteeseen

Muu ohjeistus riippuu lapsen tai nuoren iästä. Tukinainen on listannut ohjeet (siirryt toiseen palveluun) myös verkkosivuilleen. Ensimmäisiin ohjeisiin kuuluvat: mene lääkäriin, vaikka näkyviä vammoja ei olisikaan ja ota yhteyttä poliisiin. Ohjeissa painotetaan, että lapseen kohdistunut seksuaalirikos tulee aina ilmoittaa poliisille.

Yli 16-vuotiaat pääkaupunkiseudulla asuvat voivat mennä Naistenklinikan Seri-tukikeskukseen, joka on tarkoitettu seksuaaliväkivallan uhreille. Kun kyseessä on yli 15-vuotias, gynekologiset tutkimukset suoritetaan samoin kuin aikuisille.

Raiskatun akuuttiapu -ohjeistuksessa (siirryt toiseen palveluun) muistutetaan, että seksuaalisen väkivallan eri muodot ovat rikoksia. Tukinaisen maksuttomasta juristipäivystyksestä saa ohjeistuksen myös rikosoikeudellisiin kysymyksiin. Rikosuhripäivystys on listannut seksuaalirikosten nimikkeet (siirryt toiseen palveluun), ja Väestöliitto on koonnut (siirryt toiseen palveluun) rikosprosessitietoa nuorille rikoksen uhreille.

Kaikilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus (siirryt toiseen palveluun) (Valvira) tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille, kun heillä on syytä epäillä, että lapseen on kohdistettu seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädettyjä tekoja.

Silver sanoo, että moni uhri kantaa huolta ilmoituksen seurauksista.

– Ilmoitus tehdään yhdessä uhrin kanssa. Ei tarvitse pelätä, että joutuu viranomaisen kanssa tekemisiin siten, ettei siitä itse tietäisi, Silver rauhoittelee.

Pelko joutua kohun kohteeksi

Monia nuoria uhreja kalvaa myös pelko kohun kohteeksi joutumisesta.

– Pelot ovat yksilöllisiä ja riippuvat tapauksesta. Mietitään, mitä minulle tapahtuu, jos teen ilmoituksen? Saavatko kaikki tietää? Aletaanko minua nimitellä? Mitä läheisille tapahtuu?

Silver muistuttaa, että uhrin ja hänen läheistensä kanssa käydään läpi, että seksuaalirikoksen uhrilla on aina oikeus yksityisyyteen. Oikeudenkäyntien sekä asiakirjojen julkisuutta on rajoitettu, ja asianomistajan henkilöllisyys pidetään salassa.

– Näitä asioita käydään läpi keskusteluissa vanhempien ja ammattihenkilöiden kanssa. Jos soittaa tukipalveluun, asioita käydään oikeudellisessa neuvonnassa läpi. Mietitään todistelua, jos tapahtuneesta on kulunut enemmän aikaa. Ei tarvitse itse tietää, mikä rikos on tapahtunut, tai onko ollenkaan. Viranomaisten kanssa se selviää, Silver sanoo.

Seksuaalirikoksen uhrilla on oikeus yksityisyyteen, joten oikeudenkäyntien ja asiakirjojen julkisuutta on rajoitettu. Niko Mannonen / Yle

Silverin mukaan ei voi liikaa korostaa, että tärkein ohje on edelleenkin se, ettei lapsi tai nuori jää yksin hädän keskelle, vaan voi keskustella ymmärtävän aikuisen kanssa.

– Syyllisyyden ja häpeän tunteet ovat tällaisten tekojen jälkeen aina voimakkaita. Pitäisi pystyä kääntymään jonkun aikuisen puoleen. Nykyisin asioista puhutaan niin paljon, etten usko – tai ainakaan toivo – että kukaan aikuinen syyllistäisi asiasta, Silver toteaa.

"Jos on nuoresta kyse, tilanteessa hoidetaan usein koko perhettä"

Usein seksuaalisen väkivallan uhri toivoisi voivansa jättää asian käsittelyn sikseen ja jatkaa elämää eteenpäin. Akuutissa vaiheessa asiaa on jo puitu monen ihmisen kanssa. Monessa tapauksessa on tarvetta vielä terapeutin kanssa keskustelemiselle.

– Aihe on vakava ja vaikea, erityistason seksuaaliterapeutti Lilly Kuhlmann toteaa.

Kuhlmann kohtaa työssään nuoria ja aikuisia seksuaalirikosten uhreja. Hänen vastaanotolleen tullaan yleensä vasta, kun tapahtuneesta on ehtinyt vierähtää noin vuosi tai enemmän.

Osa tarvitsee pidemmän ajan siihen, että aika kokemuksen avaamiseen on kypsä.

– Ennen terapiaan lähtöä nuoren tai aikuisen pitää olla itse valmis siihen, että hänellä on voimia käsitellä asiaa, halua puhua ja päästä eteenpäin, Kuhlmann sanoo.

Terapiaan voi hakeutua myöhemminkin, kun aika tuntuu siihen kypsältä. AOP

Silti puhumisen mahdollisuudesta kertominen ja siihen rohkaiseminen on tärkeää heti akuutissa vaiheessa.

– Siinä tilanteessa olisi toivottavaa, että joku sanoisi: älä jätä tätä asiaa, vaan käsittele se. Jos et nyt halua puhua, niin edes joskus.

Kuhlmannin mukaan nuoret voivat tulla vastaanotolle yksin, mutta terapiaprosessin aikana tehdään tiivistä yhteistyötä vanhempien ja koko perheen kanssa.

– Jos on nuoresta kyse, tilanteessa hoidetaan usein koko perhettä, hän toteaa.

Puhumaan kannustamisessa on kuitenkin rajansa.

– Jokainen meistä käsittelee asioita sillä kyvyllä, tiedolla ja taidolla, mikä siinä vaiheessa elämää on, Kuhlmann toteaa.

Pahaa unta?

Traumaattiselle kokemukselle pyritään löytämään terapiassa sanat, eikä se ole aina helppoa aikuisellekaan. Miten pukea turvattomuus ja kauhu sanoiksi?

– Terapiassa voivat nousta uudelleen esiin häpeä tapahtuneesta, ja syyllisyys: miten minulle kävi näin? Miten annoin tämän tapahtua?

Syyllisyyden ja häpeän poistaminen ovat terapian tärkeimpiä tavoitteita.

Välillä kokemukset kumpuavat vuosikymmentenkin takaa. Silloin tapahtuneen sanoittaminen voi olla erityisen hankalaa.

– Ihmisellä saattaa tulla tunnelukko: hän on vain hirveän surullinen ja ahdistunut. Asia on vain pyritty unohtamaan lapsena. Myöhemmin on ajateltu, että se oli vain pahaa unta, joka tapahtui joskus, Kuhlmann kertoo.

– Saattaa olla ihmisiä, jotka ymmärtävät vasta aikuisena, että heitä on seksuaalisesti hyväksikäytetty lapsena, hän jatkaa.

Kuhlmannin mukaan seksuaalinen hyväksikäyttö ei voi olla vaikuttamatta ihmisen seksuaalisen identiteetin rakentumiseen tai normaaliin psyykkiseen tai emotionaaliseen kehitykseen.

Älä jätä tätä asiaa, vaan käsittele se. Jos et nyt halua puhua, niin edes joskus Lilly Kuhlmann

Lapsena seksuaalista väkivaltaa kokeneen aikuisen päässä pyörii monia kysymyksiä. Miten minä nautin seksistä? Miten voin olla turvallisin mielin, ettei kukaan tee lapselleni mitään?

Erityistason seksuaaliterapeutin mukaan koetut kauheudet saattavat aktivoitua mielessä muun muassa omaa parisuhdetta rakentaessa tai lapsen synnyttyä.

– Hyväksikäyttö voi terapian alkaessa tuntua isolta mustalta möykyltä omassa mielessä, eikä ihminen välttämättä terapian alkaessa tiedä, mitä kaikkea se sisältää, Kuhlmann sanoo.

Joissain tapauksissa terapiaprosessit ovat pitkiä. Kuntoutuspsykoterapiaa voi saada Kelan tukemana enintään 3 vuotta (siirryt toiseen palveluun). Moni hakeutuu terapeutin puheille vielä kuntoutuksen jälkeenkin yksittäisiä kertoja esimerkiksi elämäntilanteen muuttuessa.