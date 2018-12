Pitääkö joululahjan olla uusi? Kirpparilta ostetaan leluja ja urheiluvälineitä, mutta kännykkäkaupassa merkkaa tyylikäs pakkaus

Joulukuussa kirpputoreilla riittää asiakkaita, mutta myyjistä on pulaa. Mitä sinä antaisit lahjaksi käytettynä? Osallistu keskusteluun.

Voiko joulupakettiin kääriä käytettyä tavaraa? Kyllä voi ja kannattaakin, ainakin jos kysytään asiaa joensuulaisilta kirpputoriasiakkailta. Käytetty lahja säästää rahaa ja on ekologinen valinta, ajattelevat monet. Aivan kaikkea ei kuitenkaan haluta antaa tai saada käytettynä. Esimerkiksi käytettyjen vaatteiden antaminen lahjaksi jakaa mielipiteet.

Anna Sotikov on etsimässä kirpputorilta kookasta koria, johon voisi pakata ruokalahjan. Hänen mielestään esimerkiksi käytetyt astiat, kirjat tai kohtuullisen uudet elokuvat sopivat hyvin lahjoiksi myös käytettyinä.

Villasukat käyvät hyvin kaupaksi joulun alla kirpputorilla. Laura Kosonen / Yle

– Juuri nähtiin yhdellä kirpputorilla kovakantinen ja uutta vastaava Aku Ankka -sarjakuvakirja, joka oli myynnissä kahdella eurolla. Mielestäni aika hyvä diili, Sotikov sanoo.

Raja kulkee petivaatteissa ja kosmetiikassa. Niitä Sotikov ei ostaisi kirpputorilta lahjaksi.

Käytettyjen vaatteiden antamisessa lahjaksi pitää Sotikovin mielestä olla tarkkana. Mutta jos kunto on priima, voisi Sotikov ostaa kirpputorilta jopa joulun suosikkilahjan, yöpuvun.

– Jos yöpaita on siisti ja tahraton, niin voisin ostaakin vaikka lahjaksi, Anna Sotikov sanoo.

Joensuulaiset kirpputoriasiakkaat ovat yksimielisiä siitä, että lasten leluja voi hyvin ostaa pukinkonttiin kirpputorilta. Jotkut tuotteet ovat jopa halutumpia käytettyinä kuin uusina. Joensuulainen Silja Reijonen, 10, toivoo joululahjaksi Littlest Pet Shop -eläinhahmoja, mutta ne eivät missään nimessä saa olla uusia..

Monien mielestä lapsille lahjaksi annettavien lelujen ei tarvitse olla uusia. Laura Kosonen / Yle

– Kaupoissa uutena myytävät ovat erilaisia kuin vanhat, ja niistä esimerkiksi päät irtoavat helposti. Löysimme juuri minulle kolme uutta Petsiä kirpparilta. Samanlaisia ei saa mistään, Reijonen sanoo.

Tervo ja Päätalo kiinnostavat

Joulun alla kirpputorilla käyvät erityisesti kaupaksi esimerkiksi joulukoristeet, talviurheiluvälineet, kodin käyttötavarat ja villasukat, kertoo Joensuun Valintakirppiksen yrittäjä Janne Ripatti. Kysyntää on myös uusille tuotteille, joissa on tavallisen kaupan hintalaput vielä paikoillaan.

– Myyjien määrässä joulukuu on vuoden hiljaisin kuukausi. Heitä saisi olla enemmän, sillä asiakkaitakin on liikkeellä, Ripatti sanoo.

Joulukuussa kirpputoreilla riittää asiakkaita, mutta pulaa on myyjistä. Laura Kosonen / Yle

Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen kirpputorille on laitettu erityisesti esille tavaraa, jonka arvellaan liikkuvan joulunaikaan. Myynnissä on esimerkiksi hyväkuntoisia kirjoja, jotka on saatu lahjoituksena. Parhaiten käyvät kaupaksi tunnettujen kirjailijoiden romaanit, nyt hyllystä löytyy esimerkiksi Jari Tervoa ja Kalle Päätaloa.

Käytetty puhelin tyylikkäässä pakkauksessa

Puhelimet ja viihde-elektroniikka ovat suosituimpien lahjojen listoilla vuodesta toiseen. Moni haluaa ostaa ne uutena, mutta myös käytettyjen kännyköiden kauppa kiihtyy joulun alla.

– Myynnissä on selvä piikki jouluna. Puhelimia ostetaan lahjaksi, sanoo asiakaspalvelupäällikkö Anton Eloranta käytettyjä iPhone-puhelimia myyvästä Swappie-liikkeestä.

Puhelin ei ole pelkästään käyttötavara. Käytettynäkin sen halutaan muistuttavan uutta. Esa Fills / YLE

Käydäkseen kaupaksi käytetyn puhelimen täytyy kuitenkin näyttää uudelta pakkausta myöten. Sen vuoksi Swappie pakkaa myymänsä puhelimet erityiseen laatikkoon, joka muistuttaa iPhonen alkuperäistä laatikkoa. Käytetty puhelin on palautettu tehdasasetuksille ja sille saa vuoden takuun. Lisäksi mukaan tulee uusi laturi.

– Pyrimme kokemukseen, joka on samanlainen kuin ostaisi uuden puhelimen, Eloranta sanoo.

