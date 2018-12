Ammattikalastajat lyövät lappua luukulle – kokevat joutuneensa painostuksen ja trollauksen kohteeksi: "Joitakin kalastajia on otettu hampaisiin"

Kalakauppansa lopettava ammattikalastaja Antero Halonen sanoo, että talvikalastus on käynyt mahdottomaksi.

Kuusisen kalakaupan ovet avattiin Kotkassa seitsemän vuotta sitten. Lauantaina ne sulkeutuvat viimeisen kerran.

Ammattikalastaja Antero Halonen kertoo, että lopettamispäätös on kypsynyt pitkällisen pohdinnan tuloksena. Talvikalastus on vaikeutunut jäättömyyden ja käsiin ryöpsähtäneen hyljeongelman takia, mutta iso rooli on ollut myös Kotkan kaupungin asettamilla kalastusrajoituksilla.

– En ole saanut talvikalastukselle sellaisia kalastusmahdollisuuksia, että voisin jatkaa. Solmu ei ole purkautunut, vaan mennyt siihen suuntaan, että minulla ei ole vaihtoehtoja, Halonen sanoo.

Esitys on katastrofaalinen. Antero Halonen

Solmulla Halonen tarkoittaa suunnitelmaa, joka toteutuessaan rajoittaisi rysä- ja verkkokalastusta entisestään Kotkan kaupungin vesillä eli käytännössä Kotkansaaren ympärillä.

– Esitys on katastrofaalinen. Se tarkoittaisi näillä alueilla täydellistä ammattikalastuskieltoa.

Halonen kertoo jatkavansa kalastusta kesäaikaan, koska silloin pääsee helpommin viemään pyydyksiä aavalle merelle. Hän sanoo kuitenkin olevansa väsynyt oman elinkeinotoimintansa ja vapakalastajien väliseen vastakkainasetteluun.

Totaalikieltoa ei ole tulossa

Kalastajaryhmät ovat kiistelleet jo pitkään vaelluskalojen tulevaisuudesta Kymijoessa. Vapakalastajat ovat pitäneet asiaa laajasti esillä myös sosiaalisessa mediassa esimerkiksi Facebookin Kalastajat-ryhmässä, jossa on lähes 35 000 jäsentä.

Ehdotuksen Kotkan uusista kalastusrajoituksista on laatinut seudun kehitysyhtiön Cursorin projektipäällikkö Kari Taimisto. Ne ovat osa laajempaa toimenpidesuunnitelmaa, jolla pyritään kehittämään jokialueen kalastusta ja kalakantaa.

Talvikalastukseen rajoituksilla ei olisi vaikutusta. Kari Taimisto

Asiaa käsitellään ensi viikolla Varsinais-Suomen ely-keskuksen järjestämässä Kymijoki-seminaarissa.

– Kymijoen kalakanta voi todella heikosti, ja ilman kaloja ei ole kalastajia. Tehokkain tapa saada kalaa nousemaan jokeen on rajoittaa merialueen kalastusta. Myös jokialueella on tehtävä rajoituksia, jotta jokeen nousseet kalat pääsevät lisääntymään, Taimisto toteaa.

Aleksi Taponen / Yle

Taimisto kuitenkin toppuuttelee Halosen puheita ammattikalastuksen kieltämisestä. Hänen esityksensä mukaan verkko- ja rysäpyyntirajoitukset koskisivat ainoastaan lohen ja taimenen nousuaikaa. Ne olisivat siis voimassa kesäkuun alusta syyskuun loppuun.

– Muina aikoina kalastus olisi mahdollista kuten ennenkin. Talvikalastukseen rajoituksilla ei olisi vaikutusta. Ei myöskään ole tietoa, eteneekö tämä minun ajatukseni edes koskaan Kotkan kaupungin käsittelyyn.

Pyyntirajoitukset harvinaisia

Etelä-Suomen merikalastajain liitto tuntee Antero Halosen tapauksen hyvin. Liiton mukaan kalastuslupien rajoittaminen kuntien tai kaupunkien toimesta on hyvin harvinaista.

– Aktiivisia rajoitustoimia ei ole etelärannikolla tehty. Espoossa tosin ei ole kalastuslupia, mutta ei ole ammattikalastajiakaan. Kyllähän se kaventaa elintilaa, jos rajoituksia Kotkassa lisätään, toteaa liiton toiminnanjohtaja Teemu Tast.

Eräs ammattikalastaja Inkoossa saatiin lopettamaan somessa tapahtuvan solvaamisen avulla. Teemu Tast

Ammattikalastajien joukko on etelässä harva. Heitä on enää noin 30. Tastin mukaan ammattikalastusvastaista ilmapiiriä on kuitenkin ollut havaittavissa muuallakin kuin Kotkassa.

– Joitakin kalastajia on otettu hampaisiin. Muutama vuosi sitten eräs ammattikalastaja Inkoossa saatiin lopettamaan somessa tapahtuvan solvaamisen kautta. Hän oli vuokrannut Nokialta kalavesiä. Esiintyi painostusta, minkä vuosi Nokia ei uusinut vuokrasopimuksia.

"Tarkoitushakuista"

Tastin mukaan ammattikalastuksesta saa sosiaalisen median keskusteluissa vääristyneen kuvan. Hän nostaa esiin myös hyljekeskustelun.

– On ajan ilmiö, että hylkeitä on paljon. Kun ne tulevat pyydyksiin sisälle, voi käydä niin etteivät ne ehdi ajoissa ulos. Ajatellaan, että se on kalastajien syy.

Antero Halosen mielestä ainakin Kotkan kalastuskeskustelussa kyse on tarkoitushakuisesta politisoinnista.

– Luonnonsuojelullisesti lohen palautus Kymijokeen on tietysti kaikkien toiveissa, ja satsaus siihen kalaportaiden osalta on hyvä asia. Minulle asian ydin on kuitenkin siinä, onko kuluttajalla oikeus saada ravinnokseen kalaruokaa lähivesistä vai onko se oikeus jollakin kalastajaryhmällä, Halonen toteaa.

Lauantaina sulkeutuvalle Kuusisen kalakaupalle ehti muodostua seitsemässä vuodessa vakiintunut asiakaskunta. Jatkossa kala ohjautuu myyntiin Helsingin marketteihin ja tukkuihin.