Hyrylän koulukeskuksen asbesti peräisin lattiaremontin purkutöistä – koulutilojen ilmanäytteet todettu puhtaiksi

Tästä on kyse Asbesti koostuu kuitumaisista silikaattimineraaleista, joilla on hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys. Asbestille on ominaista pölyävyys käsiteltäessä.

Asbesti aiheuttaa syöpää. Pienet asbestikuidut läpäisevät hengityselinten suojamekanismit ja varastoituvat keuhkoihin pysyvästi. Oireilua ilmenee yleensä vasta noin 20-30 vuotta altistumisen jälkeen.

Suomessa asbestia on käytetty eri rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–1992. Erityisen runsasta asbestin käyttö on ollut vuosina 1963–1979.

Hyrylän koulukeskuksessa Tuusulassa keskiviikkona löydetty asbesti on todennäköisesti peräisin lattiaremontin yhteydessä tehdystä purkutyöstä. Asia ilmenee Tuusulan Tilakeskuksen tekemistä mittaus- ja tutkimustöistä.

Pieniä määriä asbestikuitua löydettiin muutamasta luokkahuoneesta, jotka asetettiin käyttökieltoon. Vuosien 2014 ja 2015 välisenä aikana tehdyn lattiaremontin purkutöiden yhteydessä huoneilmaan on todennäköisesti päässyt asbestikuituja.

Kyseistä asbestityyppiä on aikanaan käytetty lattiatasoitteissa ja -liimoissa. Muutaman vuoden takaiset purkutyöt on Tuusulan Tilakeskuksen mukaan tehty määräysten mukaisesti asbestipurkutyönä.

Luokkahuoneesta nyt otetut pölynäytteet on pääosin otettu paikoista, joiden puhdistaminen esimerkiksi vuosisiivousten yhteydessä on ollut hankalaa, kerrotaan koulukeskuksen tiedotteessa.

Ilmanäytteet puhtaita, koulutyö jatkuu maanantaina normaalisti

Koulurakennuksen 1960-luvulla valmistunutta osaa, yläkoulua, on remontoitu vuosien varrella useaan otteeseen. Hyrylän koulukeskuksessa on ollut viime vuosina jonkin verran sisäilmaongelmia, kertoo Tuusulan kunnan opetuspäällikkö Markus Torvinen.

– Tämä tilojen tutkiminen on liittynyt näihin sisäilmahaasteisiin. Nyt kartoitetaan rakennuksen niitä osia, jotka on rakennettu sillä aikakaudella, kun asbestia on voinut käyttää. Näitä tiloja tutkitaan jatkossakin.

Torvisen mukaan käytöstä poistetut tilat siivotaan huolella viikonlopun aikana siten, että jo maanantaina koulutyö voi jatkua normaalisti. Koulussa otetut ilmanäytteet ovat olleet kauttaaltaan puhtaita, eli asbestia näytteistä ei ole löydetty.

Tuusulan Tilakeskuksen rakennusmestari Pertti Elg vahvistaa, että koulutyötä voidaan jatkaa turvallisesti siivoustöiden jälkeen. Hän korostaa havaittujen asbestilöydösten olleen varsin vähäisiä.

– Kyseessä on historiapölystä otettu sivelynäyte, jonka analysointitutkimuksessa löytyi pieniä määriä asbestikuituja. Tämän jälkeen tiloista otettiin välittömästi ilmanäytteet, jotka osoittautuivat puhtaiksi.

Kuitumäärän vähäisyyden vuoksi löydöksistä ei pitäisi Työterveyslaitoksen mukaan olla terveydellistä haittaa, Elg toteaa. Hänen mukaansa koulutiloja siivotaan ja kunnostetaan viranomaisten ohjeiden mukaan, jotta tilat saadaan jälleen turvallisesti käyttöön.

Myös koulukeskuksen muita tiloja tutkitaan lisää ja kuntokartoitusta jatketaan. Lisäksi kaikki tilat siivotaan Työterveyslaitoksen ohjeiden mukaisesti.

