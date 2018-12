Kittilän lentokentällä varauduttiin onnettomuuteen, kun Boeing 757 Gatwickistä ilmoitti teknisestä viasta

Pohjolan taivaalla on menossa yksi kaikkien aikojen vilkkaimmista lentopäivistä. Kaikkiaan 79 konetta laskeutuu tänään lapin lentokentille.

Kittilän kentällä jouduttiin varautumaan sunnuntaina puolilta päivin vaaratilanteeseen, kun kentälle saapumassa ollut matkustajakone ilmoitti viranomaisille teknisestä viasta.

Boeing 757 -kone oli tulossa Isosta-Britannista Gatwickistä ja siinä oli 230 matkustajaa. Kone oli Thomsonin kone, kertoo Finavian viestintäjohtaja Katja Siberg.

Kone pääsi kuitenkin laskeutumaan normaalisti, eikä tilanteesta aiheutunut haittaa myöskään kentän muuhun liikenteeseen.

Päivystävä palomestari Lasse Rytkönen Lapin pelastuslaitokselta kertoo, että kyse oli hänen tietojensa mukaan laippaviasta.

– En tiedä tarkalleen mikä on laippavika. Käsittääkseni se vaikuttaa siihen, että kone tulee kentälle liian kovaa. Vaarana on, että se ei saisi pysäytettyä konetta kiitotielle. Mutta tällä kertaa kävi hyvin, ja kone pysähtyi kuten pitikin, Rytkönen sanoo.

Kiirettä lapin taivaalla

Finavian viestintäjohtaja Katja Siberg sanoo, että välikohtauksesta huolimatta lentoliikenne saatiin hoidettua Kittilässä normaalisti.

Ruuhkaa riittikin, sillä Kittilään laskeutui tänään 24 konetta.

Päivä oli yksi kaikkien aikojen vilkkaimmista. Koko Lappiin laskeutui tänään yhteensä 79 lentokonetta. Mukana on Kittilän, Rovaniemen, Enontekiön, Kuusamon ja Ivalon kentät.

– Nyt eletään talven vilkkaimpia päiviä. Tällä hetkellä on pystytty ottamaan kaikki vastaan. Hyvä, että Kittilän uusi laajennettu lentokenttäkin on saatu jo käyttöön. Matkustajillakin on enemmän tilaa, Siberg sanoo.