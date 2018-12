Professori Puttonen: Pikavippien markkinointi pitäisi kieltää – "Ei ole normaalia ottaa kymmenientuhansien eurojen kulutusluottoja"

Maksuhäiriöisiä on Suomessa jo yli 380 000. Vesa Puttonen miettii, mitä käykään taantumaan iskiessä, kun luku on jo nyt todella mittava.

Aalto-yliopiston rahoituksen professorin Vesa Puttosen mukaan pikavippien markkinointi pitäisi jollakin tapaa kieltää. Hän sanoo Ylen aamu-tv:n haastattelussa, että ihmisille tuputetaan kymmenientuhansien eurojen kulutusluottoja ikään kuin se olisi normaalia.

– Koko homma lähtee siitä, että yksilö on rationaalinen ja ei ota näitä, mutta yksilö on heikko. Valtion on tuettava, autettava ja jollakin muodoin kiellettävä näiden markkinointi, hän sanoi haastattelussa.

– Ei ole normaalia ottaa kymmenien tuhansien eurojen kulutusluottoja. Tolkun mies ei ota tällaista pikavippiä, koska korot ovat merkittäviä. Suomalaiset maksavat asuntolainoistaan selvästi alhaisinta korkoa Euroopassa. Samaan aikaan maksamme pikavipeistä, kulutusluotoista kymmentä prosenttia, jossa ei ole mitään järkeä, Puttonen sanoo.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) on lupaillut pikavippien markkinointiin kiristyksiä ja pikavippien sääntelyn kiristäminen on nytkähtänyt syksyn aikana eteenpäin.

Puttonen pitää myös huolestuttavana, että maksuhäiriömerkintöjä on niin paljon, vaikka taloudessa on mennyt hyvin. Maksuhäiriömerkintöjä on yli 380 000 ihmisellä. Hänen mielestään kyseessä on iso asia, ja luku on Suomen oloissa todella mittava.

– Keskimäärin suomalaisella menee hyvin ja osalla menee valtavan hyvin. Näin mittava määrä (maksuhäiriömerkintöjä) jo tässä tilanteessa, niin mitä lainkaan käykään, jos taloussuhdanne kääntyy alaspäin, Puttonen mietti.

Lue myös:

Analyysi: Luottorekisteri laittaisi pikavippiyhtiöille tiukan kurin – sääntöjä rikkova vippifirma joutuisi antamaan jopa lainoja anteeksi

Pikavippiyhtiöt hermostuivat suunnitelmista rajoittaa lainojen korkoja: "Päinvastoin nostaisi korkoja, paisuttaisi luottoja, syrjisi heikoimpia..."

Jo puoli miljoonaa suomalaista ulosotossa ja määrä kasvaa – "ei tarvitse kuin yhden tuen viivästyä ja velkakierre lähtee"

Katso kuinka velkainen olet – Ylen velkakone kertoo, onko tilanne hallinnassa