Analyysi: Ensin myytiin Amer, nyt lähtee Pöyry – miksi ulkomaalaiset ostavat kasapäin isoja suomalaisfirmoja?

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyritys.

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyritys. Ismo Pekkarinen / AOP

Pöyry, Amer Sports, Kotipizza ja Basware. Useita suomalaisia pörssiyhtiöitä on lyhyen ajan sisällä joko myyty ulkomaille tai niistä on tehty ostotarjous. Miksi? Kyse on firmojen osaamisesta ja laajentumisesta, taloustoimittaja Jari Järvinen kirjoittaa.

Kiinalaiset ovat ostamassa Amerin, ja hintalapuksi on arvioitu 4,6 miljardia euroa. Konsultti- ja suunnitteluyhtiö Pöyry puolestaan päätyy ruotsalaisen konsulttiyrityksen ÅF:n eli entisen Höyrypannuyhdistyksen syliin runsaalla 600 miljoonalla eurolla.

Hiljattain norjalainen Orkla ilmoitti ostavansa Kotipizzan ja amerikkalaiset hierovat kauppoja ohjelmistoyhtiö Baswaren kanssa. Kaikille yrityskaupoille on yhteistä se, että suomalaisfirmoja ollaan myymässä ulkomaille selvästi ylihintaan eli kalliimmalla kuin niiden osakkeita voisi pörssistä ostaa.

Vesa Moilanen / Lehtikuva

Yrityskauppasumaa ja kovia ostohintoja on ihmetelty markkinoilla jo tovin. Pörssikurssit kun ovat laskussa, ja taantumankin pitäisi kolkutella ovella muutaman vuoden sisällä.

Pelkästään näiden neljän yrityskaupan toteutuminen aiotusti merkitsisi kuuden miljardin yrityskauppapottia.

Nyt on rahaa

Yksi selitys ostovimmaan on se, että nyt ostajilla ja rahoittajilla on varaa yritysostoihin. Nyt jos koskaan on oikea aika laajentua.

Tästä on kyse esimerkiksi Pöyryn ja ÅF:n yhdistymisessä. Pöyry on maineikas konsulttiyhtiö, joka on jollakin tapaa lähes kaikkien suurten suomalaisten metsäteollisuusyhtiöiden hankkeiden takana.

Lisäksi Pöyry on laajentunut voimakkaasti myös muihin energia-, teollisuus- ja infratoimialojen hankkeisiin. Työ- ja suunnittelulistalle mahtuu sellutehtaiden lisäksi raitioteitä, tunneleita, jätevedenpuhdistamoita ja uimahalleja.

Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Pöyry toimii maailmanlaajuisesti. Se jos mikä on kansainvälinen suomalaisyritys. Uuden ruotsalaissuomalaisen yhtiön syntymisen takana on synergioiden hankkiminen.

Eli yhtiöt hakevat laajentumisillaan lisää muskeleita, kokoa ja voimaa. ÅF–Pöyryn palveluksessa tulee olemaan noin 14 550 työntekijää, kun Pöyryllä on nyt noin 4 650 työntekijää. Pöyry toimii tällä hetkellä noin 20 maassa, joissa ÅF ei nyt toimi.

Sitä paitsi aina voi aloittaa toiminnan tehostamisen yhdistymisen jälkeen.

Osaaminen houkuttelee

Tietysti Pöyryn, Amerin, Kotipizzan ja Baswaren kaltaisilla yhtiöillä täytyy olla myös hallussaan sellaista osaamista, mikä houkuttelee ostajia.

Pöyryn osalta vahvuus on ennen kaikkea sellu-, paperi- ja energiateollisuuden tuntemus. ÅF on perehtynyt muun muassa auto-, elintarvike- ja lääketeollisuuteen.

Kotipizza

Vaikka Pöyry siirtyy ruotsalaisten omistukseen, suomalainen metsäteollisuus tuskin on huolissaan. Suomen markkinat ovat yhä tärkeitä Pöyrylle, ja kilpailevia konsultteja riittää.

Mutta muuten menestyksen harjalla revitelleestä metsäteollisuudesta kuuluu kummia. Epävarmuus sellumarkkinoilla on kasvanut. Samalla metsäyhtiöiden osakekurssit ovat painuneet rajusti alas.

Kuinka mahtaa käydä uusien investointisuunnitelmien kauppasodan varjossa?

Lue myös:

Konsulttiyhtiö Pöyry ja ruotsalainen ÅF yhdistyvät – Uuden yhtiön kotipaikaksi Tukholma

Tutut urheilubrändit menossa kiinalaisille: "Kasvatamme Ameria Kiinassa nopeasti"

Norjalainen Orkla syömässä Kotipizzan – suomalaisyhtiön hallitus suosittaa ostotarjouksen hyväksymistä