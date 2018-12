Onko Huawei oikea turvallisuusriski vai osa kauppasotaa? "Vaikea sanoa, koska näyttöä vakoilusta ei ole"

Kiinalaisen verkkolaitteita ja älypuhelimia valmistavan Huawein rahoitusjohtaja pidätettiin Kanadassa viime viikolla Yhdysvaltojen pyynnöstä. Syyksi on ilmoitettu se, että johtaja on jotenkin rikkonut (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvaltain asettamia Iran-pakotteita.

Vastavetona Kiina kutsui Yhdysvaltojen suurlähettilään puhutteluun. Nyt Kiina uhkaa myös pidätyksen toteuttanutta Kanadaa vakavilla seuraamuksilla.

Samaan aikaan Yhdysvallat ja Kiina käyvät veristä kauppasotaa alunperin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin aloitteesta.

Miten Huawei liittyy maailmanpolitiikkaan?

Tänä syksynä ovat yleistyneet myös syytökset Huaweita kohtaan: sen laitteiden ja ohjelmistojen väitetään mahdollistavan Kiinan vakoilun länsimaissa. Yhdysvallat on estänyt Huawein verkkojen ja laitteiden tulon markkinoilleen jo vuosia sitten. Australia ja Uusi-Seelanti ovat kieltäneet Huaweita rakentamasta 5G-verkkoa alueilleen.

Lehtitietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvallat on taivutellut viime aikoina myös Saksaa, Italiaa ja Japania kieltämään Huawein uuden sukupolven teknologian turvallisuussyistä. Britannia taas velvoittaa Huawein (siirryt toiseen palveluun) tekemään miljardeja euroja maksavia teknisiä muutoksia laitteisiinsa, koska sen viranomaiset ovat todenneet niissä turvallisuuspuutteita.

Huawei on kiistänyt syytökset vakoilun mahdollistamisesta. Sikäläiset viranomaiset ovat toivoneet, että boikottia pohtivat maat tarjoaisivat reilun kilpailuympäristön myös kiinalaisille yrityksille.

Miten Huawei uhkaa amerikkalaisbisneksiä?

Huawei toimii suurimmassa osassa maailman maita. Kännykkäverkkojen toimittajana se on markkinajohtaja Nokian ja Ericssonin edellä.

Älypuhelinten myynnissä se on noussut vastikään maailman kakkoseksi Applen ohi (siirryt toiseen palveluun). Maailman viiden myydyimmän puhelinmerkin joukossa on kolme kiinalaista. Myös Suomessa Huawein mallit ovat kärkisijoilla.

Yhdysvaltojen vetämät boikottitoimet saattavat nyt ainakin hidastaa Huawein suunnitelmia (siirryt toiseen palveluun) olla maailman markkinajohtaja myös uuden sukupolven 5G-teknologiassa.

Käytetäänkö Huawein laitteita vakoiluun?

– Varmasti Huaweilla on yhteyksiä Kiinan hallitukseen. Mutta niin on myös Ericssonilla Ruotsin hallitukseen ja Nokialla Suomen hallitukseen, tietoturvayhtiö F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen sanoo. Mitään konkreettista yhteistyötä ei ole pystytty osoittamaan.

Yhdysvaltojen kannalta kyse on Hyppösen mielestä ainakin osin kaupankäynnistä ja kauppapolitiikasta. Sikäläistä valtionjohtoa pelottaa Kiinan nousu.

– On eletty Amerikan imperiumin aikaa sata vuotta, ja nyt aika vahvasti näyttää, että seuraavaksi nousee Kiinan imperiumi. Vastaan voi pyristellä ja imperiumin nousua voi hidastaa.

Hyppösen mielestä kuvaavaa on, että Yhdysvalloissa ei myydä maailman toiseksi suosituimman Huawein puhelimiakaan käytännössä lainkaan.

– Huawein reitittimistä ja kännyköistä on löytynyt reikiä [tietoturvapuutteita] ihan kuten vaikkapa Applen kännyistä on löytynyt reikiä. Kuka voi sanoa, ovatko Huawein järjestelmässä olleet reiät tahallaan vai vahingossa jätettyjä, Hyppönen kysyy.

Suomalaisista Elisalla on Huawein tekniikkaa tukiasemissaan. Lisäksi Elisa on rakentanut Huawein laitteilla 5G-pilottiverkon (siirryt toiseen palveluun).

– Säännöllisin väliajoin huolet Huawein mahdollisesta vakoilusta nousevat esiin. Sitä on tutkittu ja seurattu ainakin kymmenen viime vuoden ajan hyvin monien operaattoreiden toimesta, eikä ole löytynyt mitään, Elisan mobiiliteknologiajohtaja Eetu Prieur sanoo.

Prieurin mielestä on hyvä, että verkkovalmistajien tuotteita tutkitaan ja tarkkaillaan: sen ansiosta ne muuttuvat entistäkin turvallisemmiksi.

– En tunnista mitään yksittäistä riskiä Huawein tekniikassa. Ne ovat standardilaitteita. Pitää muistaa, että mobiiliverkossa ei ole pelkkiä Huawein tuotteita. Niiden pitää toimia yhteen muiden valmistajien laitteiden kanssa, jotta koko verkko toimisi.

Toisaalta voi olla, että joidenkin maiden turvallisuusviranomaisilla on tietoa vakoilusta, mutta sitä ei vain kerrota.

– Maa A voi jättää kertomatta tietävänsä maan B tiedustelusta siksi, että se ei halua paljastaa omia korttejaan, Tietoturva-alan yhteistyöjärjestö FISC:in toiminnanjohtaja Juha Remes kuvaa.

Miksi boikottien kohteena on Huawein 5G?

Tulevaisuuden 5G-teknologian turvallisuus on vielä monilta osin ratkaisematta ja riskejä on kaikkien yritysten tarjoamassa teknologiassa.

– 5G tekee maailmasta ihan uudennäköisen. Verkko ei ole jatkossa enää samalla tavalla turvallinen kuin tähän asti. 5G-maailmassa vakoilua voi harjoittaa uusilla tavoilla, Remes sanoo.

Kiinalaiset hallitsevat laite- ja komponenttituotantoa, käyttöjärjestelmät ja ohjelmistot tulevat Euroopasta ja Yhdysvalloista.

– Kybermaailmassa todisteiden toteennäyttäminen on hirveän vaikeaa. Epäilyksiä voi heittää, mutta todisteita ei ole.

Millaista verkkovakoilu on?

Laitteisiin voidaan yrittää piilottaa toiminnallisuutta, jonka avulla päästään kiinni sen välittämään dataan.

– Esimerkiksi kriisin tai sodan oloissa olisi mahdollisuus ottaa käyttöön etäohjaus, F-Securen Hyppönen sanoo.

– Sitä olisi hyvin vaikea havaita. Jo kännykkäkin on sellainen, että ulkopuolisen on vaikea tutkia, mitä siellä sisällä on. Keskusprosessoreissa on miljoonia ja miljoonia transistoreita, joiden tutkiminen on mahdotonta.

Miten turvallisuutta varmistetaan?

Teleoperaattorit valvovat verkkojaan itse. Jos tapahtuu jotain epäilyttävää, ne ilmoittavat Viestintävirastolle.

– Elisa ei osta Huaweilta kaikkein kriittisimpiä laitteita vaan vain tukiasemia. Lisäksi operoimme verkkoamme itse eli emme osta Huaweilta operointipalveluja, Prieur sanoo.

– Riski kaikenlaiselle vakoilulle on pienin mahdollinen, jos hankkii pelkkiä tukiasemia, hän muotoilee.

DNA:n ja Telian yhteisyritys Suomen Yhteisverkko sen sijaan on hankkinut paitsi kaikki tukiasemansa myös niiden operoinnin Huaweilta. Suomen Yhteisverkko (siirryt toiseen palveluun) toimii Itä- ja Pohjois-Suomessa ja kattaa noin puolet Suomen pinta-alasta. Operointikeskus on Romaniassa.

– Verkot muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi, ja ulkopuolisen on yhä vaikeampi mennä niihin mukaan [operoijiksi]. On yleinen trendi, että laitetoimittaja hoitaa myös verkon operoinnin, Suomen Yhteisverkon toimitusjohtaja Antti Jokinen sanoo.

– Mitään tietoja ei kulje Romanian kautta vaan keskus hoitaa vain valvontatyön. Keskus seuraa, että tukiasemat toimivat niin kuin pitää, ja lataa esimerkiksi ohjelmistopäivityksiä, kun tarvetta tulee.

