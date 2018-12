Kaksi henkilöä kuoli nokkakolarissa Karstulassa

Kaksi henkilöä on kuollut kolmen auton kolarissa 13-tiellä Karstulassa.

Onnettomuudessa kaksi henkilöautoa ajautui nokkakolariin maanantaiaamuna kello 10. Lisäksi yksi pakettiauto törmäsi kolariautoihin.

Päivystävän palomestarin Pertti Hännisen mukaan ajoneuvoissa oli yhteensä viisi henkilöä, joista kaksi on kuollut. Lisäksi kolme ihmistä on toimitettu sairaalahoitoon. Yksi heistä on toisen henkilöauton kuljettaja ja kaksi pakettiautolla matkanneita.

Turmakolari tapahtui 13-tiellä Kimingistä noin viisi kilometriä Humpin suuntaan.

Tie suljettiin molempiin suuntiin muutamaksi toviksi ja jonot ehtivät muodostua kilometrien mittaisiksi. Toinen kaista saatiin auki puolen päivän aikaan.

Onnettomuuden syistä ei ole vielä tietoa ja poliisi tutkii onnettomuutta.