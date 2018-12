Kyllästyttävätkö jouluruoat? Kevennä ähkyä näillä kymmenellä korealaisella reseptillä

Supersuosittu korealainen ruoka on julistettu maailman terveellisimmäksi.

Korealainen ruokapöytä on runsas ja värikäs. Aterialla tarjotaan höyrystettyä riisiä, keittoa, kimchiä ja paistettua kalaa tai lihaa. Alku- ja pääruokia ei erotella, sillä järjestyksellä ei ole välilä. Ruokailu on tärkeä tapahtuma ja kestää usein pitkään. Ruokakipot kiertävät pöydässä ja ruuan jakaminen edistää yhteisöllisyyttä.

Korealainen ruokakulttuuri rantautui toden teolla Suomeen reilu vuosi sitten Etelä-Koreassa pidettyjen olypialaisten myötä. Marttojen (siirryt toiseen palveluun)ruokakursseilla korealaiset maut ovat kiehtoneet osallistujia.

– Kurssit ovat olleen niin suosittuja, etteivät kaikki halukkaat ole mahtuneet mukaan, sanoo Savon Marttojen kotitalousiantuntija Satu Räsänen.

Räsäsen näppituntuman mukaan yksi ruokatrendi kestää yleensä kolmisen vuotta. Kiinnostus korealaiseen ruokaan kestänee siis vielä jonkin aikaa.

– Kiinalainen, japanilainen ja thaimaalainen ruoka ovat jo tuttuja meille. Ihmiset kaipaavat uusia makuja ja elämyksiä. Yksi syy korealaisen ruuan suosioon on varmasti myös terveellisyys.

Koreassa uskotaan viiden elementin teoriaan. Ihmiskeho on korealaisten mukaan terve vain silloin, kun Jin ja Jang sekä viisi elementtiä ovat tasapainossa. Maun viisi elementtiä ovat tulinen, kirpeä, hapan, makea ja suolainen. Viisi väriä ovat punainen, keltainen, vihreä, valkoinen ja musta. Ruoassa perusmakujen ja värien on oltava tasapainossa.

Maailman terveellisintä ruokaa

Korean kansallisruokaa on kiinankaalista valmistettu kimchi. Se on sipulilla, valkosipulilla, inkiväärillä ja chilillä maustettua hapankaalia, jota tarjoillaan joka aterialla. Ruoka on saanut alkunsa 1300-luvulla, kun korealaiset keksivät säilöä kasvikset hapattamalla ja upottaa ne saviruukussa maahan.

Kimchiä pidetään yhtenä maailman terveellisimmistä ruoista, sillä se sisältää runsaasti aminohappoja, maitohappobakteereita ja vitamiineja. Kimchin valmistusperinne on liitetty myös Unesco:n aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon (siirryt toiseen palveluun) (Unesco).

Kiinankaalista valmistettu kimchi on Korean kansallisruoka. Kimchin hapattamiseen menee noin viikko, mutta pikakimchin voi tehdä keittämällä noin tunnissa. Tarja Nyyssönen / Yle

Näillä Marttojen resepteillä loihdit värikkään ja runsaan korealaisen aterian. Varoitus! Sisältää paljon pilkkomista ja voi lopulta viedä kielen mennessään.

Menu:

Bindaetteok eli mungpapuletut sekä dippikastike

eli mungpapuletut sekä dippikastike Doenjang jjigae eli soijapapupata

eli soijapapupata Bulgogi eli tuliliha

eli tuliliha Haemul pajeon eli pannukakku merenelävillä

eli pannukakku merenelävillä Dakdoritang eli tulinen kanakeitto

eli tulinen kanakeitto Bibim Guksu eli kylmänä tarjottavat nuudelit

eli kylmänä tarjottavat nuudelit Kimchi eli korealainen hapankaali

eli korealainen hapankaali Oi muchim eli maustetut kurkut

eli maustetut kurkut Höyrytetty riisi

Hedelmiä kookoskastikkeessa

Mungpapuletut

16-18 kappaletta

4 dl keitettyjä, kuorittuja mungpapuja

1 dl kimchiä

3 kevätsipulia

1 valkosipulinkynsi

1 tl suolaa

1/2 tl mustapippuria

3 kananmunaa

Jauha keitetyt mungpavut sauvasekoittimella. Lisää sen verran vettä, että saat sileää puuroa. Hienonna kimchi, kevätsipulit ja valkosipuli. Sekoita ne, mausteet ja munat taikinaan. Paista taikinasta lettuja öljy-seesamiöljyseoksessa. Jos taikina ei paistettaessa pysy koossa, sekoita joukkoon lusikallinen maissitärkkelystä.

Dippikastike letuille

1 valkosipulinkynsi

1 kevätsipuli

4 rkl soijakastiketta

1/2 rkl riisiviinietikkaa

1 rkl seesamiöljyä

1/2 tl chilijauhetta

Hienonna valkosipuli ja kevätsipuli. Sekoita kastikkeen ainekset keskenään, kunnes seos on tasaista. Anna maustua jääkaapissa.

Soijapapupata

1 pieni sipuli

1 valkosipulinkynsi

1 punainen chili

250 g kiinteää tofua

1/2 kesäkurpitsa

100 g siitakesieniä

2 kevätsipulia

2 rkl doenjang-soijapaputahnaa

2 tl chilijauhetta

4,5 dl riisin keitinvettä

Hienonna sipulit ja chili. Kuutioi tofu ja kesäkurpitsa. Paloittele sienet ja viipaloi kevätsipulit. Kuumenna hienonnetut sipulit ja chilipalko kattilassa pienessä tilkassa öljyä, lisää mukaan doenjang-tahna ja chilijauhe. Anna kypsyä pari minuuttia. Lisää joukkoon noin 1/2 dl riisin keitinvettä ja sekoita voimakkaasti, jotta paputahna liukenee veteen. Kun seos alkaa saota, lisää vettä pikkuhiljaa, kunnes kaikki tahna on liuennut. Lisää kesäkurpitsa, tofu, sienet ja kevätsipuli. Keitä noin 10 min, kunnes kasvikset ovat kypsiä. Poista kattila liedeltä ja tarjoa kuumana höyrytetyn riisin kanssa.

Bulgogi eli tuliliha on vahvasti maustettu eteläkorealainen talviruoka. Tarja Nyyssönen / Yle

Tuliliha

600 g naudan ulkofileetä

Marinadi:

4 rkl soijaa

1 rkl vettä

2rkl seesamiöljyä

2 – 3 rkl fariinisokeria

1 rkl hienonnettua inkivääriä

3 hienonnettua valkosipulinkynttä

4 silputtua kevätsipulia tai iso hienonnettu sipuli

Pinnalle:

paahdettuja seesaminsiemeniä, silputtua chiliä ja ripaus sormisuolaa

Leikkaa liha mahdollisimman ohuiksi viipaleiksi. Parhaat viipaleet saat kohmeisesta lihasta. Sekoita marinadin ainekset keskenään ja kaada seos lihaviipaleiden päälle, kun sokeri on liuennut. Anna lihan maustua liemessä vähintään 2 tuntia.

Valuta lihat liemestä ja kuumenna iso valurautapannu hyvin kuumaksi. Paista liha kolmessa erässä nopeasti ja nosta kuumennetulle vadille. Ripottele pinnalle seesaminsiemeniä, vähän silputtua chiliä ja tarvittaessa hiutalesuolaa.

Pannukakku merenelävillä

180 g äyriäisiä (simpukoita, katkarapuja, mustekalaa, jne)

n. 50 g ruohosipulia

2,5 dl vettä

1 rkl riisiviinietikkaa

1/2 tl suolaa

1 kananmuna

2,5 dl vehnäjauhoja

Pese sipulit ja leikkaa varret 3 – 4 osaan, riippuen sipulin pituudesta. Sekoita taikinan ainekset kevyesti vatkaten. Paista mereneläviä reilussa öljyssä noin minuutin verran ja asettele sitten osa sipuleista äyriäisten päälle. Kaada puolet taikinasta äyriäisten ja sipulien päälle, lisää vielä loput sipulit ja kaada loppu taikina pannulle. Anna paistua miedolla lämmöllä, kunnes taikina on hyytynyt koko lätyn osalta, ja käännä varovasti ympäri, esimerkiksi lautasta apuna käyttäen.

Tulinen kanakeitto

n. 500 g broilerin koipireisiä

2-3 perunaa

1 iso sipuli

1 porkkana

2 valkosipulinkynttä

pieni pala tuoretta inkivääriä

Kastike:

2 rkl korealaista chilitahnaa

1 tl chilijauhetta

1 1/2 – 2 rkl hunajaa / siirappia

1 rkl omena/riisiviinietikkaa

Päälle:

1 tl seesamiöljyä

1 rkl seesaminsiemeniä

Sekoita kastikkeen ainekset keskenään huolellisesti. Paloittele sipuli lohkoiksi. Hienonna valkosipulinkynnet ja viipaloi inkivääri ohuiksi suikaleiksi. Sekoita kanat, sipulit sekä inkivääri kastikkeeseen ja kääntele huolellisesti.

Laita kana-sipuli-kastikeseos kattilaan ja kaada päälle vettä niin, että kanat ja sipulit peittyvät juuri ja juuri. Keinä noin 20 – 30 minuuttia.

Kuori sillä välin perunat ja porkkana ja paloittele reiluiksi suupaloiksi. Kun kanat ja sipulit ovat kiehuneet riittävästi, lisää joukkoon peruna- ja porkkanapalaset. Mikäli vettä on liian vähän, lisää sitä sen verran, että perunat ja porkkanat peittyvät. Keitä vielä noin puoli tuntia, kunnes liemi alkaa olla sakeampaa ja perunat ovat kypsyneet. Lisää halutessasi joukkoon silputtua purjoa. Viimeistele keitto seesamiöljyllä ja seesaminsiemenillä.

Kylmänä tarjottavat nuudelit

150 g täysjyvänuudeleita

1 l vettä

4 kananmunaa

1 kurkku

2 porkkanaa

1/2 pieni punakaali

2 isoa salaatinlehteä

2 kevätsipulia

4 dl itusekoitusta

Kastike:

1 limetin mehu

3 rkl soijakastiketta

2 rkl korealaista chilikastiketta

2 rkl hunajaa

1 rkl paahdettua seesamiöljyä

1 rkl seesaminsiemeniä

1 rkl vettä

Tee kastike. Purista limetin mehu. Sekoita kaikki kastikeaineet kulhossa. Keitä nuudelit pakkauksen ohjeen mukaan. Valuta ja huuhtele kylmällä vedellä. Keitä kananmunia noin 8 minuuttia ja jäähdytä kylmässä vedessä.

Leikkaa kurkku, porkkanat, kaali ja salaatti ohuiksi suikaleiksi ja viipaloi kevätsipuli. Yhdistä nuudelit, vihannekset ja idut. Sekoita kastike joukkoon. Kuori ja halkaise kananmunat ja viimeistele annokset kananmunanpuolikkailla.

Korealainen hapankaali

600 – 700 g kiinankaalia

n. 100 g kevätsipuleita

2 rkl karkeaa merisuolaa

2 rkl sokeria

8 valkosipulinkynttä

pala tuoretta inkivääriä

1 dl korealaista chilijauhetta

2 rkl kalakastiketta

1 dl sokeria

2 dl kylmää vettä

Lisäksi:

1-2 dl kylmää vettä purkkiin

Vaihe 1: Poista kaalista uloimmat lehdet. Huuhtele kaali kokonaisena. Halkaise pitkittäin puoliksi ja leikkaa sitten poikittain noin parin senttimetrin levyisiksi suikaleiksi. Huuhtele kevätsipulit ja leikkaa ne ohuiksi renkaiksi. Laita kasvikset isoon kulhoon ja lisää joukkoon suola ja sokeri. Kääntele hieman, jotta suola ja sokeri leviävät kasvisten joukkoon. Laita kulhon pinnalle kelmu ja lautanen painoksi. Anna maustua jääkaapissa yön yli.

Vaihe 2: Kumoa kaaliseos siivilään ja anna nesteen valua pois, mutta älä huuhtele kasviksia. Jätä odottamaan siivilään. Kuori ja paloittele valkosipulinkynnet. Kuori ja raasta inkivääri. Mittaa kaikki chilitahnan ainekset kulhoon ja soseuta tahnaksi. Sekoita chilitahna ja kaaliseos yhteen kulhossa. Siirrä kimchi puhtaisiin purkkeihin (n. kahteen 1/2 l tai yhteen 1 l purkkiin). Painele seos tiiviisti purkkiin, jotta väliin ei jää ilmakuplia. Lisää purkin pinnalle noin 1 dl vettä, jotta kaaliseos on nesteen peitossa. Sulje kansi ja jätä purkki huoneenlämpöön vuorokaudeksi, jotta käyminen alkaa. Siirrä sitten jääkaappiin 2 – 3 vuorokaudeksi, jonka jälkeen kimchiä voi jo syödä. Parhaimmillaan se on noin viikon päästä.

Pikakimchi

1/4 (250 g) kiinankaalia

n. 5 dl vettä

1 1/2 rkl merisuolaa

1 valkosipulinkynsi

1/2 mietoa punaista chiliä

2 tl raastettua inkivääriä

1 tl sokeria

1 tl valkoviinietikkaa tai omenaviinietikkaa

1/2 rkl tomaattisosetta

Kiehauta vesi ja suola, annan jäähtyä hetken. Poista kaalista kanta ja leikkaa suikaleiksi. Kaada suolavesi kaalin päälle ja anna tekeytyä 10 minuuttia. Sekoitia tekeytymisen puolivälissä. Siirrä kaali siivilään ja huuhtele kunnolla. Valuta kuivaksi ja taputtele ylimääräinen neste paperilla pois. Kuori ja hienonna valkosipulinkynsi. Halkaise chili, poista siemenet ja hienonna chili. Sekoita kaikki mausteet keskenään, lisää joukkoon kaali ja sekoita tasaiseksi. Anna maustua noin puoli tuntia.

Mausteiset kurkut

1 kurkku

1 rkl soijakastiketta

2 rkl riisiviinietikkaa

1 rkl sokeria

1/2 tl chilijauhetta

1 tl seesaminsiemeniä

2 kevätsipulia

Viipaloi kurkku ohuiksi viipaleiksi. Sekoita soijakastike, etikka ja sokeri keskenään. Kaada kastike kurkkuviipaleiden päälle ja sekoita. Lisää mausteet ja viipaloitu kevätsipuli. Tarjoa heti, jotta kurkut pysyvät rapeina.

Höyrytetty riisi

3 dl lyhytjyväistä riisiä

vettä

Mittaa riisi kattilaan ja laske päälle runsaasti viileää vettä. Huuhtele riisiä vedessä, kunnes vesi on maitomaisen sakeaa. Ota riisivettä talteen 4,5 dl soijapapupataa varten ja vaihda vesi. Jatka huuhtelua, kunnes huuhteluvesi on suhteellisen kirkasta. Keitä riisi kypsäksi kattilassa pakkauksen ohjeen mukaan.

Hedelmiä kookoskastikkeessa

Hedelmiä koristeellisesti tarjoiluvadilla

Kookoskastike:

2 dl kookoskermaa

2 dl kookosmaitoa

1 rkl perunajauhoja

1 keltuainen

2 rkl sokeria

1 tl vaniljasokeria

Vatkaa kattilassa kookoskerma, kookosmaito, perunajauhot, keltuainen ja sokeri. Kuumenna kastike kiehuma pisteeseen samalla koko ajan sekoittaen, kunnes kastike sakenee. Älä annan kiehua.

Nosta kastike jäähtymään ja mausta vaniljasokerilla. Tarjoile hedelmien kanssa.

Tarjoile menun kaikki ruoat yhtä aikaa pöytään. Ruokajuomana on usein teetä.

Lähteet: Martat