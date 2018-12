Piispa Kaarlo Kalliala Porin rippikoulukiistasta: Seta voi vierailla rippileireillä

Tästä on kyse Seurakunnat laativat oman rippikoulujen paikallissuunnitelman valtakunnallisen uuden Suuri ihme -suunnitelman pohjalta.

Keski-Porin seurakuntaneuvostossa maininta Setan vierailusta leireillä on aiheuttanut keskustelua puolesta ja vastaan.

Piispa Kaarlo Kallialan mielestä rippikoulun ohjaajat ovat parhaita arvioimaan sitä, keitä kutsutaan rippileirille vierailijaksi: ovi on auki myös Setalle.

Porissa on aiheuttanut kipakkaa keskustelua puolesta ja vastaan seksuaalivähemmistöjen etujärjestö Setan mahdollisuus vierailla rippileireillä.

Setalaiset ovat vierailleet Porissa rippileireillä jo aikaisempina vuosina. Setan leirivierailujen tarkoituksena on ollut laajentaa nuorten näkemyksiä ihmisyydestä.

Keskustelu äityi valtakunnalliseksi, kun Keski-Porin seurakuntaneuvosto käsitteli kuukausi sitten rippikoulujen paikallissuunnitelmaa. Osa neuvoston jäsenistä suivaantui siitä, että suunnitelmassa oli maininta Setan vierailuista.

– Setan olemus ja tavoitteet, sen koko agenda, ovat vieraita minulle. Ei ole myönteistä, että kehittyvälle nuorelle annetaan tällaista valistusta, purki tuntojaan kirkkoneuvoston jäsen Antti Pekola.

Paikallissuunnitelma on työkalu rippikoulujen vetäjille

Seurakunnat laativat paikallissuunnitelman valtakunnallisen uuden Suuri ihme -rippikoulusuunnitelman (siirryt toiseen palveluun) pohjalta. Suunnitelma on työkalu rippikoulujen vetäjille. Siinä muun muassa nostetaan esille nuoren oikeutta olla oma itsensä rippikoulua käydessään.

Keski-Porin vt. kirkkoherra Hannu Tomperi veti vastustuksen vuoksi rippikoulun paikallissuunnitelman pois listalta uuteen valmisteluun ja neuvosto käsittelee asiaa uudelleen tiistaina 11. joulukuuta.

Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala sanoo, että seurakuntaneuvosto hyväksyy paikallissuunnitelman, mutta sen on perusteltua luottaa osaavien ja ammattitaitoisten työntekijöiden valmisteluun. Piispa pitää rippikoululeirin oven avoinna myös Setalle.

Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala. Yle

Yle Pori kysyi sähköpostilla piispa Kallialalta hänen mielipiteensä Porissa rippikoulun paikallissuunnitelmasta syntyneen kipakan keskustelun vuoksi.

Minkälaisia ajatuksia Porissa käytävä keskustelu herättää?

Sukupuolisuus ja seksuaalisuus muodostavat yhden herkimmistä ihmiselämän osa-alueista. Keskustelu osoittaa, kuinka se herättää tunteita. Jokainenhan meistä kaipaa ja ansaitsee tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on.

Minkälainen painoarvo seurakuntaneuvoston paikallissuunnitelmaan tekemillä kirjauksilla on?

Uusi rippikoulusuunnitelma Suuri Ihme sanoo paikallissuunnitelmasta näin: ”Seurakunnan työntekijät ovat itse parhaita asiantuntijoita arvioimaan paikallisia tarpeita ja resurssien riittävyyttä. Seurakunnissa laaditaan paikallinen rippikoulusuunnitelma, johon yksittäisten rippikoulujen toteutussuunnitelmat perustuvat. Paikallissuunnitelma on tarkoitettu ensisijaisesti työntekijöille ja se varmentaa rippikoulun laatua, nuorten tasapuolista kohtelua sekä tiedonkulkua esimerkiksi uusien työntekijöiden kohdalla.”

Paikallissuunnitelma siis ohjaa seurakunnan rippikoulutyötä ja luo raamit rippikoulun toteuttamiselle. Seurakuntaneuvosto hyväksyy paikallissuunnitelman, mutta sen on perusteltua luottaa osaavien ja ammattitaitoisten työntekijöiden valmisteluun. Nuorten kanssa työskentelevät tuntevat nuorten maailmaa parhaiten ja osaavat laatia suunnitelman siten, että se palvelee nuoren oppimista ja kasvua kristittynä.

Nuorten kanssa työskentelevät tuntevat nuorten maailmaa parhaiten ja osaavat laatia suunnitelman siten, että se palvelee nuoren oppimista ja kasvua kristittynä. Kaarlo Kalliala

Voiko seurakuntaneuvosto määritellä, kuka saa vierailla rippileireillä?

Rippikoulun ohjaajat ovat parhaita arvioimaan sitä, keitä kutsutaan rippikouluun vierailijoiksi.

Kenen päätettävissä se on?

Rippikouluun liittyvät vierailut sovitaan usein joko ryhmäkohtaisesti tai sitten niitä sopii seurakunnan rippikoulutyöstä vastaava tiimi. Paikallissuunnitelmassa yksityiskohtainen määrittely ei ole tarkoituksenmukaista. Suunnitelma luo puitteet, ja sen pohjalta rippikoulun ohjaajat toimivat. Vierailijoiden suhteen luottaisin rippikouluohjaajien osaamiseen. Lopulta vastuu on kirkkoherralla.

Minkälaiset vierailut sopivat rippileireille?

Rippikouluun voivat kyllä sopia monenlaiset vierailut ja vierailijat, mutta rippikoulun ohjaajien on oltava selvillä siitä, miten ne palvelevat rippikoulun tavoitteita. Kun leirijakso ei ole kovin pitkä, vieraat saattavat hajottaa sen kokonaisuutta.

Rippikoulun vahvuus on se, että se on vahvasti kiinni nuorten elämänkysymyksissä. Kaarlo Kalliala

Mikä on piispan kanta Setan vierailuille rippileireillä?

Seta voi olla yksi mahdollinen vierailija.

Mitä terveisiä piispalta asiaa pohtivalle Keski-Porin seurakunnan seurakuntaneuvostolle?

Rippikoululla on vahva asema nuorten keskuudessa. Yksi syy rippikoulun suosioon on ollut sen kyky muuttua aikojen saatossa nuoria ja työntekijöitä kuunnellen. Rippikoulun vahvuus on se, että se on vahvasti kiinni nuorten elämänkysymyksissä.