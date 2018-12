Teatterinjohtaja Juho Milonoff haluaa tutkia toksista maskuliinisuutta: "Mistä nämä kovat arvot ovat meihin miehiin tulleet?"

KOM-teatterin uusimman näytelmän teesinä on, että eriarvoisuuden kokemus on räjähdyspanos. Samalla pohditaan toksista maskuliinisuutta.

Maskuliinisuudesta, varsinkin vahingollisesta sellaisesta, on puhuttu kuluneena vuonna paljon. Määritelmän mukaan toksiseen maskuliinisuuteen kuuluu muun muassa kovuus, aggressiivisuus ja väkivallan ihannointi. Teattererinjohtaja ja näyttelijä Juho Milonoff on joutunut pohtimaan termin merkitystä tehdessään Okko Leon uutuusnäytelmää Ateria.

– Siinä on sellainen alaotsikko, että eriarvoisuuden kokemus on räjähdyspanos. Näytelmän henkilöt ovat ihmisiä, jotka ovat ajautuneet pisteeseen, jossa he eivät koe kuuluvansa yhteiskuntaan. Se aiheuttaa heissä toksista käytöstä. Voisi sanoa, että näiden henkilöiden kohdalla se synnyttää toksista maskuliinisuutta, joka viime aikoina on ollut muotisana.

Toksinen maskuliinisuus ja vallan väärinkäyttö

Milonoffin mukaan samalla käsitellään asioita, jotka viime aikoina ovat puhuttaneet taiteen alalla, esimerkiksi vallan väärinkäyttöä.

– Tottakai pitää puhua yksittäistapauksista, jotta saadaan tietää, missä väärinkäytöksiä on tapahtunut, mutta sen jälkeen pitäisi alkaa puhua siitä, minkälaista kulttuuria me toteutamme.

Samalla Milonoff haluaa pohtia sitä, millaiseen patriarkaaliseen maailmaan on itse syntynyt.

– Minkälaiseen maailmaan minä synnyin 70-luvun alussa syntyneenä miehenä? Minkälaista miehen mallia minulle on tuputettu ulkopuolelta? Mitä arvoja olen alitajuntaisesti vetänyt itseeni? Ei Katajanokalta lähdetty siihen aikaan keskustaan ilman että oli valmistautunut tappeluun.

Opittu kaanon näkyy yhä yhteiskunnassa

Milonoffin mukaan hänen sukupuolensa eli vielä maailmassa, jossa joutui puolustautumaan ja rakentamaan itselleen panssarin.

– Siinä asenneilmapiirissä kasvaneet ihmiset rupeavat toteuttamaan niitä arvoja esimerkiksi työpaikoilla, tai missä tahansa. Siitä syntyvät vallan väärinkäytön mekanismit.

Puoli seitsemän -ohjelmassa vierailleen Milonoffin mukaan nyt pitäisi puhua, miten siitä käytöksestä päästään yli. Sitä käsitellään myös pikaruokaravintolaan sijoittuvassa Ateria-näytelmässä.

– Näytelmä on ollut minulle itselleni matka siihen. Juuri se toksinen maskuliinisuus itsessänikin herättää kysymyksen, että mitä minussa on jäljellä siitä. Millaista kaanonia minä olen jatkamassa ja toteuttamassa.

Katso täältä Juho Milonoffin koko haastattelu Puoli seitsemän -ohjelmassa.