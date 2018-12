Sisäministeri Mykkänen olisi valmis viemään kansalaisuuden törkeään seksuaalirikolliseen syyllistyneeltä – myös Maahanmuuttovirastossa uskotaan, että kovemmat rangaistukset voisivat auttaa

Tästä on kyse Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien tekemiä rikoksia voitaisiin ennaltaehkäistä aikaisempaa kovemmilla rangaistuksilla, Maahamuuttovirastosta uskotaan.

Sisäministeri Kai Mykkänen puolestaan tekisi mahdolliseksi kansalaisuuden poistamisen törkeisiin seksuaalirikoksiin tuomituilta.

Myös aikaisempaa paremman kotoutumispolitiikan toivottaisiin ehkäisevän rikollisuutta.

Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen uskoo, että nykyistä kovemmilla rangaistuksilla pystyttäisiin ennaltaehkäisemään turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien tekemiä rikoksia.

– Ylipäätään tuntuvammilla sanktioilla, kuten kansalaisuuden menettämisellä, voisi olla ennaltaehkäisevää vaikutusta, Nuutinen sanoo.

Nuutinen viittaa Oulussa ilmitulleisiin lasten hyväksikäyttö- ja raiskausepäilyihin.

Poliisi tutkii Oulusta kolmea seksuaalirikostapausta, joissa kaikissa epäillyn teon uhri on alle 15-vuotias tyttö. Kaikissa kolmessa tapauksessa epäillyt ovat tulleet Suomeen kiintiöpakolaisina tai turvapaikanhakijoina.

Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä lakiesitys (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan henkilöt voisivat menettää Suomen kansalaisuuden, jos he syyllistyvät vakaviin rikoksiin. Tälläisia rikoksia olisivat maanpetos, valtiopetos ja rikokset, jotka on tehty terroristisessa tarkoituksessa Suomea vastaan. Seksuaalirikoksia lakiesityksessä ei mainita.

Kansalaisuuden menettämisen ehtona olisi se, että henkilöllä olisi myös jonkin muun maan kansalaisuus.

Ministeri Mykkänen olisi valmis viemään kansalaisuuden

Sisäministeri Kai Mykkäsen mukaan kansalaisuuden menettäminen pitäisi olla mahdollista myös törkeisiin seksuaalirikoksiin tuomittujen osalta. Ministeri kertoo nostaneensa asian keskusteluun viime viikolla.

Hänen mukaansa asia tulee selvittää, sillä terroristirikosten osalta kansalaisuuden menettämistä ollaan jo tekemässä mahdolliseksi.

– Suomalaisten oikeustaju ajattelee, että kansalaisuuden purkaminen voisi tulla kyseeseen myös törkeiden seksuaalirikosten osalta.

Kansalaisuuden menettäminen mahdollistaisi törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden karkottamisen maasta.

Tällaiset alaikäisiin kohdistuvat teot ovat kiellettyä rikollisuutta kaikissa yhteiskunnissa. Pekka Nuutinen

Mykkänen muistuttaa, että eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä seksuaalirikosten rangaistusasteikon kiristämistä kaavaileva lakiesitys. Lisäksi ensi vuoden alusta tulee voimaan laki, joka helpottaa rikoksiin syyllistyneiden oleskeluluvan purkamista ja karkoittamista Suomesta.

– Ulkomaalaistaustaisille henkilöille täytyy saada viesti perille, että jos Suomessa syyllistyy törkeisiin seksuaalirikoksiin, niin silloin pääsääntö on, että täältä karkotetaan.

Hän uskoo, että ainakin osa seksuaalirikoksista olisi voinut jäädä tekemättä, mikäli rangaistukset olisivat olleet kovempia.

– Kun katsotaan niitä satoja henkilöitä, jotka ovat Suomessa epäiltynä seksuaalirikoksista, niin varmasti osa heistä miettisi toiseen kertaan, jos tietää että voi tulla karkotetuksi.

Poliisi: Seksuaalinen väkivalta näkyi katukuvassa

Vuoden 2015 turvapaikanhakijabuumi on näkynyt selvästi seksuaaliseen väkivaltaan liittyvässä poliisin työssä Oulussa. Tuolloin niin Ouluun kuin koko Suomeenkin alkoi tulla suuria määriä nuoria yksinäisiä miehiä.

Lisääntynyt seksuaalinen häirintä näkyi katukuvassa, sanoo Oulun poliisin rikoskontaapeli Milla Kynkäänniemi.

– Aina kun ihmisiä tulee toisesta kulttuurista, niin tulee myös yhteentörmäyksiä. Alkuvaiheessa havaittiin seksuaalista häirintää enemmän kuin aikaisemmin. Turha kieltää, ettei se olisi näkynyt.

Oulun poliisin rikoskontaapeli Milla Kynkääniemen mukaan vanhempien olisi aika ajoin tarkistettava, mitä heidän lapsensa somessa tekevät. Paulus Markkula / Yle

Maahanmuuttoviraston Pekka Nuutinen ei usko, että epäiltyjen seksuaalirikosten taustalla olisi ainakaan tiedon puute. Hänen mukaansa vastaanottokeskuksissa käydään asiakkaille useaan otteeseen läpi muun muassa rikoslakia, tasa-arvoa ja seksuaalisuutta.

– Tällaiset alaikäisiin kohdistuvat teot ovat kiellettyä rikollisuutta kaikissa yhteiskunnissa.

Myös Oulun poliisin mukaan turvapaikanhakijoille on annettu tietoa, kuinka Suomessa voi toimia, Kynkäänniemi sanoo.

– Ollaan pidetty valistustilaisuuksia siitä, miten Suomessa lainsäädäntö menee ja mitkä ovat suojaikärajat. On puhuttu seksuaalisista teoista, että missä se raja menee. Näihin on yritetty panostaa erityisesti.

Nuutisen mielestä tekoja ei voi puolustella myöskään kulttuuriin vedoten.

– Voi kulttuurisella taustalla joitain merkityksiä tietysti olla. Uskon kuitenkin, että tällaisten ilmiöiden edessä tiedetään, että rikollisella alueella liikutaan.

Kynkäänniemen mukaan myös kulttuurisilla eroilla on merkitystä, sillä kaikissa kulttuureissa esimerkiksi seksuaalista ahdistelua ei katsota niin pahalla kuin Suomessa.

Estäisikö perheiden yhdistäminen rikollisuutta?

Presidentti Tarja Halonen sanoi viikonloppuna, että perheitä pitäisi yhdistää, jotta maahanmuuttajien kotoutuminen onnistuisi nykyistä paremmin Suomessa.

Halonen mukaan perhe toisi "lähiyhteistön kontrollia" ja sillä voitaisiin ennaltaehkäistä Oulun kaltaisia tapahtumia.

Nuutinen on Halosen kanssa samoilla linjoilla. Hänen mielestään perheenyhdistämisen lakisääteisiä kriteerejä olisi hyvä käydä läpi ja arvioida, ovatko ne nykyisellään liian tiukat. Perheenyhdistämistä voi hakea oleskeluluvan saamisen jälkeen.

Perheenjäsenellä tarkoitetaan niin sanotun ydinperheen jäseniä eli puolisoa ja alle 18-vuotiaita naimattomia lapsia. Poikkeustapauksissa myös muut omaiset voivat hakea ja saada oleskeluluvan.

Rikosta tai rikollisuutta ei vastaanottokeskuksissa mitenkään suosita ja paineta villaisella. Pekka Nuutinen

Nuutinen mukaan sillä ollut iso merkitys, että koolla on paljon nuoria miehiä ilman oman perheen, suvun ja lähipiirin tarjoamaa tukea ja sosiaalista kontrollia.

– Se on selvää, että nämä tekijät ehkäisisivät ajelehtimista ja erilaisia toilailuja.

Sisäministeri Mykkänen ei lähtisi helpottamaan perheenyhdistämistä. Sen sijaan hän haluaisi ottaa maahan suoraan tulevien turvapaikanhakijoiden sijaan enemmän kiintiöpakolaisia. Tällöin Suomeen tulisi pakolaisleireiltä lapsiperheitä ja kaikista haavoittuvammissa tilanteessa olevia ihmisiä.

Seksuaalirikosvyyhti tuli yllätyksenä Maahanmuuttovirastolle

Nuutinen kertoo, että Maahanmuuttovirastossa aiotaan käydä läpi, kuinka seksuaalikasvatusta annetaan ja kuinka vaikuttavaa se on. Tarvittaessa mietitään parannuskeinoja.

Seksuaalikasvatusta annetaan turvapaikanhakijoille osana esikotouttamista. Varsinainen kotouttaminen alkaa vasta, kun henkilö on saanut oleskeluluvan ja sijoittunut johonkin kuntaan.

Nuutinen sanoo, että nyt paljastunut seksuaalirikosvyyhti tuli yllätyksenä, vaikka vastaanottokeskuksissa on ilmennyt vuosien aikana esille monenlaista rikollisuutta.

– Voidaan sanoa, että rikollisuuden eri muotoja ilmenee vastaanottokeskuksissa samoin kuin ympäröivässä yhteiskunnassa. Rikosta tai rikollisuutta ei vastaanottokeskuksissa mitenkään suosita ja paineta villaisella.