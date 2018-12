Punta heikkeni Mayn ilmoituksesta – "Tämä on vielä huonompi uutinen kuin brexit-sopimuksen hylkääminen parlamentin äänestyksessä"

Englannin punnan arvo vajosi maanantaina alimmilleen puoleentoista vuoteen. Markkinat reagoivat heti, kun huhut brexit-äänestyksen lykkäämisestä alkoivat levitä iltapäivällä.

Britannian pääministeri Theresa May vahvisti lykkäämisen brittiparlamentin alahuoneessa maanantaina illansuussa, ja punnan lasku vain syveni.

Yle Uutisgrafiikka

Brexit-sopimuksen oli ennakoitu kaatuvan alahuoneessa, koska enemmistö brittiparlamentaarikoista on sitä vastaan.

– Markkinat hinnoittelivat kielteisen päätöksen punnan hintaan jo aiemmin. Tässä tuli vielä huonompia uutisia, kun äänestystä ei edes toteuteta, elinkeinoelämän EK:n EU-asiantuntija Janica Ylikarjula sanoo.

– Punta on mennyt ylös alas jo aiemmin, ja nyt tätä epävarmuutta varmasti jatkuu.

Sopimukseton brexit on myrkkyä markkinoille

Brittilehti Financial Timesin mielestä (siirryt toiseen palveluun) punnan heilunta muistuttaa jo kehittyvien markkinoiden valuuttoja. Maanantaina punnan arvo miltei alitti 1,1 euron rajan, mutta kääntyi taas nousuun.

May päätti lykätä äänestystä siksi, että hän haluaa neuvotella etenkin Irlannin rajaa koskevat sopimuskohdat uusiksi EU:n kanssa. Hän haluaa myös lisää aikaa valmistautua sopimuksettomaan eroon.

Tämä kauhistuttaa sijoittajia, koska sopimukseton brexit vaikeuttaa Britannian kauppasuhteita enemmän kuin hallittu ero vaikeuttaisi.

Lisäksi EU:n komissio on ilmoittanut selvästi, että nyt pöydällä oleva erosopimus on paras mitä on tarjolla.

– Tässä on kuitenkin neuvoteltu 20 kuukautta. Isoja muutoksia erosopimukseen ei varmasti aleta tehdä, Ylikarjula arvioi.

Asiantuntija Janica Ylikarjula, Elinkeinoelämän Keskusliitto. Yle

Hänen mukaansa ongelma on, että millekään vaihtoehdolle ei tunnu löytyvän enemmistöä brittiparlamentissa.

– Varmaan loppuviikon EU-huippukokouksessa kuulostellaan, voisiko sopimukseen tai etenkin poliittiseen julistukseen tehdä pieniä muutoksia, jotta se voisi mennä läpi parlamentissa.

Yritykset ottavat varasuunnitelmat käyttöön

Jos markkinoiden reaktiot epäselvään tilanteeseen kovenevat, se voisi myös "taivutella" joitakin parlamentaarikkoja sopimuksen taakse.

– Mutta riittäisivätkö markkinareaktiot? Tilanne on vaikea, koska Britannian työväenpuolue haluaa ennen muuta uudet vaalit ja valtaa.

Ylikarjulan mukaan epävarmuuden jatkuminen on yritystenkin kannalta huono asia.

– Ne käynnistävät nyt vaihtoehtoisia ratkaisuja, koska yrityksetkin ovat odottaneet äänestyksen lopputulosta. Jos sopua ei lähiaikoina löydy, niin yritysten kannattaa ottaa käyttöön varasuunnitelmia.