Herätys: Ennätyssuuret veronpalautukset tileille, yksityiset asuntonäytöt lisääntyvät, sää kylmenee

Suomalaiset ovat edelleen ujoja asunnon ostajia

Asuntoja myytiin ennen pääasiassa lehti-ilmoituksella, jossa saattoi olla yksi kuva julkisivusta. Kiinnostuneet tai muuten vain uteliaat pääsivät katsomaan asuntoa yleensä sunnuntaisin järjestettävissä yleisissä näytöissä. Nykyisin asuntoon voi saapastella suoraan sisälle netissä vaikka oman olohuoneen sohvalta, mikä on vähentänyt yleisten näyttöjen tarvetta. Nyt sovitaan yksityisistä esittelyistä. Yleisesittelyjä kuitenkin tarvitaan, sillä suomalaisostajia vaivaa vielä ujous.

Ennätyssuuret veronpalautukset maksetaan tileille tänään

Verohallinto palauttaa viime vuonna liikaa veroja maksaneille lähes kolme miljardia euroa. Palautuksia on tulossa 3,6 miljoonalle henkilölle ja ne ovat tänä vuonna aiempaa suurempia.

Vesa Moilanen / Lehtikuva

Arkkitehdit halajavat katastrofialueille

Yhä useampi arkkitehti haluaa työskennellä kriisialueilla. Arkkitehdit ilman rajoja -järjestön perustaja Esther Charlesworth muistuttaa, että katastrofialueilla tarvitaan pitkäaikaista sitoutumista. Työ ei sovi arkkitehdeille, jotka haluavat ottaa vähän vapaata päivätyöstä ja lähteä seikkailemaan, Charlesworth sanoo. Järjestön toiminta perustuu sosiaalisiin projekteihin, joihin sen arkkitehdit sitoutuvat pitemmäksi aikaa.

Nepalissa Arkkitehdit ilman rajoja -järjestö oli mukana rakentamassa koulua. Esther Charlesworth

Analyysi: Theresa May tarvitsee Brysselistä joululahjan, jollaista ei ole tarjolla

Britannian pääministeri Theresa May matkustaa tänään Hollantiin ja Saksaan keskustelemaan maan erosopimuksesta. Eilen May päätti lykätä parlamentin äänestystä sopimuksesta. Tyytymättömyys sopimukseen johtuu Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajaa koskevasta järjestelystä, johon May hakee nyt selvennystä. Mitään mullistavaa ei kuitenkaan kannata odottaa, kirjoittaa EU-kirjeenvaihtaja Petri Raivio analyysissään.

Theresa May osallistui EU-huippukokoukseen Brysselissä marraskuussa. Olivier Hoslet / EPA

Huawein talousjohtajan mahdollinen vapautuspäätös siirtyi

Kanadalainen oikeus on lykännyt päätöksen tekemistä Huawein talousjohtajan Meng Wanzhoun vapauttamisesta. Hänen päästämisestään vapaalle takuita vastaan päätetään aikaisintaan tiistaina. Meng pidätettiin Kanadassa Yhdysvaltain pyynnöstä 1. joulukuuta. Mengin on epäilty kiertäneen Iranin talouspakotteita Huawein tytäryhtiön Skycomin avulla vuosina 2009–2014.

Meng Wanzhou Druzhinin Alexei / AOP

Sää poutaantuu ja kylmenee

Suurimmassa osassa maata on tänään poutaista. Ylen meteorologin Matti Huutosen mukaan korkeapaine vahvistuu ja Suomeen virtaa kuivempaa ja kylmää ilmaa. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.