Freya-koiran haiseva hengitys paljasti ongelmia – koirien hammashoidot ultraäänen avulla herättävät kärkkäitä mielipiteitä

– Hengitys jo paljastaa, että vähän ongelmia täällä on, kertoo koirien hampaita hoitava Koirat Hoitoon edustaja Tarja Malmström tutkiessaan valkoisen paimenkoira Freyan suuta.

Tarkastuksessa huomataan, että ienrajat ovat hieman tulehtuneet. Lisäksi hampaissa on hammaskiveä. Malmström laittaa ultraäänihammastahnaa hammasharjaa muistuttavalle ultraääniharjalle ja aloittaa puhdistuksen 0,2 watin teholla. Laitteen harjaspäät liuottavat hammaskiven ja plakin hampaan pinnalta ilman liikettä, tärinää tai ääntä

Vaikka Freya ei ole tullut hammashoitoon ensimmäistä kertaa, on koira aluksi hieman hämillään. Pian koira kuitenkin rauhoittuu Malmströmin varmoissa otteissa.

Hitaasti lämpeävää porukkaa

Koirat Hoitoon on kiertänyt reilun kolmen vuoden ajan ympäri Suomea hoitamassa koirien ja kissojen hampaita ultraäänen avulla. Malmström on käynyt myös Euroopassa kouluttamassa. Siinä missä esimerkiksi Baltian maissa ja Saksassa koirien hammashoito ilman nukutusta ultraäänen avulla on suosittu hoitomuoto myös eläinlääkäriasemilla, Suomessa hoitomuoto on harvinaisempi.

– Suomalaiset ovat vähän hitaasti lämpeävää porukkaa. Osa porukasta pitää todella hyvää huolta koirien hampaista ja on tietoisia hampaiden hoitamisesta, mutta monille se on uusi asia, Malmström kertoo.

Ultraäänen tarkoituksena on poistaa hammaskiveä ja plakkia. Se myös poistaa tehokkaasti suussa olevia bakteereja ja toimii näin ennaltaehkäisevänä hoitona. Pahalta haiseva hengitys on yksi esimerkki, joka voi kieliä suussa olevista ongelmista.

– Ja ei se kiva ole, jos joutuu nukkumaan sellainen kainalossa, jonka suu tuoksahtaa epämiellyttävälle. On se kiva, että se suu on puhdas, Malmström naurahtaa..

Hoito ultraääniharjalla tehdään 0,2 watin teholla. Merja Siirilä / Yle

Ientulehduksia ja hammaskiveä

Eläinten hammashoitoihin ja suukirurgiaan erikoistunut eläinlääkäri Eva Sarkiala Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta ja Evidensia Tammistosta kertoo koirien kärsivän ihmisten tavoin ientulehduksesta ja parodontiitista, eli hampaan tukikudoksen tulehduksista.

– Karies-reiät, joita ihmisillä esiintyy, ovat aika harvinaisia, Sarkiala kertoo.

Koiranpennulle maitohampaat puhkeavat noin kolmen viikon iässä. Maitohampaat korvautuvat pysyvillä hampailla yleensä noin 7 kuukauden ikään mennessä, jolloin pysyviä hampaita on yhteensä 42.

Yleisin eläinlääkärillä tehtävä koiran hammashoito-operaatio on nukutuksessa tehtävä suun ja hampaiden tutkimus sekä hammaskiven ja plakin poisto.

Pystyykö hampaita hoitamaan ilman nukutusta turvallisesti?

Erityisesti ultraäänellä tehtävä hammashoito jakaa mielipiteitä. Suurin ultraäänellä tehtävän hammashoidon etu on Malmströmin mukaan se, että lemmikkiä ei tarvitse nukuttaa toimenpiteen ajaksi.

– Sydänsairaalle ja vanhemmalle koiralle nukuttaminen voi olla kohtalokasta. Etenkin, jos hammashoitoja joudutaan tekemään useamman kerran vuodessa, Malmström kertoo.

Sarkialan mukaan eläinten hammashoidot vaativat aina nukutuksen, jotta suu pystytään hoitamaan kunnolla.

– Aina kun nukutetaan potilas, niin se on tehtävä turvallisesti ja nukutusta pitää monitoroida. Kun puhutaan keski-ikäisistä ja vanhemmista koirista, niin usein verinäytteen tutkiminen on aiheellista anestesiaturvallisuuden takia, Sarkiala kertoo.

– Itse en pystyisi suuta perusteellisesti tarkastamaan, en röntgenkuvaamaan tai poistamaan hammaskiveä joka pinnalta ja varsinkaan en ikenien alta ientaskuista ilman nukutusta.

YLE/ Riikka Pennanen

Perusteelliseen hammashoitoon kuuluu Sarkialan mukaan instrumenteilla tapahtuva tutkimus, jossa tutkitaan ientaskujen syvyydet ja tarkastetaan, onko esimerkiksi murtumia. Tarkastus tehdään hammas hampaalta, niin sisä- kuin ulkopinnalta..

Hammaskiven poistossa käytettävät instrumentit ovat teräviä. Mikäli eläin on hereillä, niin se luo pienen riskin koiran lisäksi myös hoitavalle ihmiselle.

– Se on ihan mahdotonta, jos eläin on hereillä. Suurin osa koiranomistajista jo sanoo, että on vaikeuksia harjata koiran hampaita, niin siksi on vaikea ymmärtää, että saataisiin se hammaskivi poistettua hampaista ilman nukutusta.

Malmströmin mukaan hoito täytyy toteuttaa aina koirien ehdoilla. Hän on saanut kokemusta koirien käsittelyyn kouluttaessaan ongelmakoiria kymmenen vuoden ajan.

Hereillä tehtävissä operaatioissa tarvitaankin hyviä koirankäsittelytaitoja.

– Rotuymmärrys on erittäin tärkeää, koska itselläkin käy kaikkien rotujen edustajia. Täytyy ymmärtää jokainen koira yksilönä.

Katse ruokavalioon – vai onko sillä väliä?

Malmströmin potilaina käy pienten koti- ja näyttelykoirien lisäksi paljon laumanvartijoita ja taistelukoiria. Myös metsästyskoiria, mutta niiden hampaat ovat yleisesti hyvässä kunnossa.

– Metsästyskoirat syövät yleensä paljon luita ja niiden ravintopuoli on yleisesti kunnossa, Malmström kertoo.

Malmströmin mukaan ruokavaliolla on suuri merkitys hampaiden kuntoon. Koiran hampaat on tarkoitettu raateluun ja lihansyöntiin.

– Niiden täytyy saada pureskella luita. Hampaiden käyttö kotikoirillekin on todella tärkeää.

Malmströmin mukaan omistajien kannattaa lemmikeillään pyrkiä mahdollisimman lisäaineettomaan ruokavalioon. Erityisesti ruuissa oleva sokeri on haitallista hampaille.

–Asiakkaita kehotan katsomaan ruokakaupassa ruokapussin sisällysluetteloa, lukeeko siellä lisäaineita. Jos siellä lukee ja niitä ei ole eritelty mitenkään, niin parempi jättää hyllyyn. Nyt on niin paljon lisäaineettomia ruokia tarjolla, joten tarjontaa on, Malmström kertoo.

Tarja Malmström toivoo, että ihmiset jaksaisivat harjata koirien hampaita päivittäin. Merja Siirilä / Yle

Sarkiala on toista mieltä ruokavalion merkityksestä. Hänen mukaansa koirien ruokavaliolla ei ole kovinkaan suurta merkitystä esimerkiksi hammaskiven kertymisen kannalta. Muutamat koiranruokavalmistajat ovat kuitenkin kehittäneet erikoisruokia, joiden nappularuuat saavat koirat työstämään hampaitaan ja täten vähentävät hammaskiveä.

–Tavallisilla purkki- tai kuivaruualla ei ole niin väliä. Ehkä vähän vähemmän tulee hammaskiveä kovan pureskelulla, mutta suurta eroa ei ole, Sarkiala toteaa.

Sarkialan mukaan kovatöisemmän ruuan, kuten luiden syömisellä on kääntöpuolensa.

– Isojen luiden pureskelu voi pahimmillaan aiheuttaa hammasmurtuman. Me ei esimerkiksi suositella isojen ydinluiden antamista koirille, koska joku isoista puruhampaista voi murtua ja joudutaan mahdollisesti poistamaan.

Enemmän yhteistyötä

Malströmin arvioiden mukaan Suomessa ultraäänihoitoja tarjoaa muutama kiertävä hoitaja. Helsingissä lemmikkihoitolaa pitävän Malmströmin pohjoisin vierailukohde sijaitsee Oulussa. Facebookin kautta ilmoitettavat kaupunkivierailut täyttyvät nopeasti ja asiakkaita piisaa muutaman kuukauden välein tapahtuville vierailuille. Eläinklinikoita halvempi hinta on yksi syy suosiolle.

Hammashoidosta voi koitua helposti eläinlääkärissä useiden satojen eurojen lasku. Vuosi sitten esimerkiksi Kokoomuksen kansanedustaja Jaana Pelkonen pohti blogissaan (siirryt toiseen palveluun), onko lemmikkien omistamisesta tullut vain hyvin toimeentulevien oikeus.

Malmström toivoisi, että hän voisi tehdä enemmän yhteistyötä klinikoiden kanssa.

Malmström tekee vain hammaskiven ja plakin poistoa ultraäänen avulla. Mikäli hän huomaa hoidon yhteydessä koiralla suussa suurempia ongelmia, hän ohjaa itse omistajan viemään koiran hammaslääkärille.

– Nyt on ollut positiivista, että joillakin paikkakunnilla eläinlääkärit ovat lähettäneet minulle koiria. Nämä ovat olleet sairaita koiria, joilla on esimerkiksi sydänvika, ja joita ei voi enää yksinkertaisesti nukuttaa. Tiedän, että lääke- ja nukutusaineet kehittyvät, mutta koiria ei voi nukuttaa monta kertaa vuodessa. Se ei ole hyväksi, Malmström kertoo.

Hammaskivenpoistossa täytyy olla varmat otteet Merja Siirilä / Yle

Kotihoito tärkeää

Vaikka Malmström ja Sarkiala ovat eri mieltä hoitojen tehokkuudesta ja turvallisuudesta, sekä ruokavalion merkityksestä, ovat he yhtä mieltä kotihoidon tärkeydestä ja siitä, että hampaat kannattaa tarkastaa säännöllisesti.

Malmström, kuten myös Sarkiala suosittelevat, että hampaat tarkastettaisiin ammattilaisten avustuksella pari kertaa vuodessa.

– Ja aina kun käy eläinlääkärissä esimerkiksi rokotuksia hakemassa, niin kehoitan pyytämään, että eläinlääkäri vilkaisisi suuhun, Malmström kertoo.

Malmström ja Sarkiala kummatkin vannovat kotihoidon nimeen. Koirien hampaita täytyisi harjata päivittäin pehmeän hammasharjan ja koirille tarkoitetun hammastahnan avulla.

– Hammasharja on halpa eläinlääkäri, Malmström toteaa.

– Se on tietenkin välillä helpommin sanottu kuin tehty. Mutta aina koirien omistajia kehotetaan tekemään niin ja kokeilemaan, josko se onnistuisi. Erityisesti poskenpuoleiset hampaiden pinnat ovat sellaiset, joihin hammaskiveä kertyy. Näitä alueita pääsee hyvin harjaamaan lähes suuta avaamattakin, Sarkiala kertoo.