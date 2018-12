Verkkokaupan kasvu tuonut jo yli tuhat pakettiautomaattia Suomeen ja lisää tulee – katso kartasta mistä löytyy lähin automaatti

Verkkokaupan reipas kasvu on kiihdyttänyt pakettiautomaattiverkoston kasvua. Suomalaiset voivat noutaa pakettinsa nyt jo tuhannesta Postin pakettiautomaatista ja kohta noin sadasta Pakettipisteen automaatista. Pakettipiste tuli kilpailemaan jakelumarkkinoista vasta lokakuussa.

Posti aikoo lisätä pakettiautomaattien määrää ensi vuonna ainakin 500 yksiköllä. Pakettipisteen tavoitteena on helmikuun loppuun mennessä saada 300 pakettiautomaattia keskeisiin kohteisiin Suomessa. Vuoden kuluttua käytössä on jo ainakin 1 800 automaattia.

Etsi kartasta lähin pakettiautomaatti yli tuhannen joukosta

Postin paketeista jo joka kolmas luovutetaan automaateista ja osuus kasvaa koko ajan. Pakettimäärä on suuri, sillä posti toimitti vuonna 2017 yhteensä yli 37 miljoonaa pakettia eli noin seitsemän pakettia per suomalainen.

– Pystymme yhä enemmän ohjaamaan lähetyksiä automaatteihin kuluttajien toivomusten mukaisesti ja automaatteja tarvitaan yksinkertaisesti lisää, kertoo paketti- ja logistiikkapalvelun johtaja Sami Finne Postista.

Läheisyys ja helppokäyttöisyys lisäävät suosiota

Pakettiautomaattien suosion kasvun syitä ovat käytön helppous ja niiden tuleminen lähelle asiakkaita. Automaateilla asiointi on niin nopeaa, että jonoja ei juurikaan synny. Automaatteja on sijoitettu paikkoihin, joissa on laajat aukioloajat. Muun muassa ruokakauppoihin, kerrostalojen portaikoihin ja jopa toimistoihin.

– Mitä lähemmäksi mennään kuluttajaa, sitä helpompaa palveluiden käyttö on, korostaa Finne.

– Kuluttajalle se tuo helpotusta, kun tietää, että paketin voi hakea automaatista itselle sopivaan aikaan. Esimerkiksi kauppakeskus Kaaressa Helsingin Kannelmäessä automaatit ovat auki 24 tuntia vuorokaudessa, kertoo myyntijohtaja Juha Teinilä Pakettipisteestä.

Pakettiautomaateista löytyy lokeroita monenkokoisille paketeille. Simo Pitkänen / Yle

Pakettipiste on Tradeka-Yhtiöihin kuuluvan Lehtipisteen perustama uusi pakettiautomaattipalvelu. Pakettipiste hyödyntää Lehtipisteen yli 5 000 myyntipisteen verkostoa.

– Lehtipisteissä jaetaan lehtiä joka aamu kello viiden ja yhdeksän välillä kaikkialla Suomessa. Sellaista jakeluverkostoa ei ole kenelläkään muulla tuohon aikatauluun liittyen, kertoo Juha Teinilä.

Kun Pakettipiste on saanut valmiiksi 300 automaatin verkoston, on edessä seuraava tavoite.

– Jotta voimme kutsua itseämme valtakunnalliseksi toimijaksi, on tavoitteenamme saada 400 automaatin verkosto keskeisille paikoille, kertoo Juha Teinilä.

Postin tavoin Pakettipiste ei tällä hetkellä suunnittele pakettiautomaatteja kerrostaloihin, mutta isoille teollisuusalueille ja yliopiston kampusalueelle automaatteja mietitään.

Pakettipisteen ensimmäinen pakettiautomaatti avattiin Kauppakeskus Kaaressa lokakuussa 2018. Pakettipiste

Suomen suurin pakettiautomaattikuja otettiin käyttöön lokakuussa Jyväskylän keskustan Postissa. Pakettiautomaattikäytävä on auki joka päivä kello 7-22.

– Tämä on lähtenyt hyvin käyntiin ja asiakkaat hakevat lähetyksiä tosi nopeasti. Tänne mahtuu kerralla melkein 400 pakettia, kertoo myyntiesimies Eija Toikkanen Jyväskylän keskustan Postista.

Pakettien lähettäminen vielä kangertelee

Pakettien vastaanottaminen koetaan automaateilla helpoksi, mutta lähettäminen tuottaa monille päänvaivaa. Automaatilla lähetys on naputeltava loppuun asti. Eija Toikkanen suosittelee naputtelemaan lähetettävän paketin tiedot kaikessa rauhassa jo kotona posti.fi -sivustolla tai älypuhelimen sovelluksella.

Myyntiesimies Eija Toikkanen Jyväskylän keskustan Postista. Simo Pitkänen / Yle

Nuorille tietotekniikan ja kännykkäsovellusten käyttö on tuttua, mutta automaattipaketin lähettämisessä oli silti ongelmia.

– Lähettäminen oli haastavaa näin eka kerralla. Kaipasin vähän parempaa ohjeistusta, tuo tarra ei ole riittävä, kritisoi Satu Leinonen Jyväskylästä.

– Olisi voinut olla helpompaakin, sillä ohjeet olivat epäselvät. Tämmöiselle blondille tuli pari tenkkapoota, mutta kysymällä apua lähti paketti onneksi matkaan, kertoo Fanni Jääskeläinen Jyväskylästä.

Verkkokaupan arvioidaan moninkertaistuvan

Verkkokauppa on edelleenkin Suomessa verrattain pientä suhteessa suurimpiin verkkokauppamarkkinoihin. Esimerkiksi yhdysvaltalaisen Amazon Primen pakettimäärät ovat noin kuusinkertaisia Suomeen verrattuna, kun lasketaan paketteja asukasta kohti. Sami Finne Postista uskoo pakettimarkkinan monikertaistuvan Suomessakin lähitulevaisuudessa.

– Odotamme verkkokaupan kasvavan kaksinumeroisin luvuin tänä jouluna. Viime vuonna loka-joulukuussa toimittamiemme verkkokauppapakettien määrä kasvoi 18 prosenttia ja pakettiautomaattien kautta kulkeneiden pakettien määrä kasvoi viime vuonna 36 prosenttia.

Pakettipisteen Juha Teinilä on seurannut tarkasti suomalaisen verkkokaupan kehittymistä. Vielä muutama vuosi sitten kotimainen verkkokauppa lähetti paketteja asiakkaille 3-8 päivän toimitusajalla. Kun ulkomaiset verkkokaupat alkoivat laivojen sijasta käyttämään kuriireja, niin paketit tulevat Euroopasta Suomeen muutamassa tunnissa ja Yhdysvalloistakin vuorokaudessa.

– Suomalainen verkkokauppa jäi jalkoihin. Nyt on meneillään kilpa kuinka nopeasti suomalainen verkkokauppa pystyy toimittamaan tilauksen, käytäntö on nyt parissa kolmessa päivässä.

Toni Mattila piipahti noutamassa pakettinsa automaatilta. Simo Pitkänen / Yle

Nuori sukupolvi murtaa kaupankäynnin tapoja

Tutkimukset paljastavat, että verkkokaupan paketit noudetaan automaateista nyt noin puolentoista vuorokauden sisällä paketin saapumisesta. Muutama vuosi sitten paketin noudettiin neljässä viidessä päivässä.

– Nuori sukupolvi on oppinut, että kun painaa enteriä, niin paketti on jo miltei kädessä. Kuluttajien päätöksenteko pirstaloituu ja se ei ole jatkossa kiinni yhdessä liikkeessä, kaupassa tai verkkokaupassakaan. Nuoret hakevat tuotteita suoraan hakusanoilla eikä enää mitään yrityksiä ja tilaavat tavaroita ympäri maailman, kuvailee Juha Teinilä.

Suomen kaupalla onkin Teinilän mukaan todella kova haaste kilpailla ja pysyä kehityksessä mukana. Kuluttajille on tulossa yhä enemmän valinnanvaraa saada tuotteita joko suoraan kotiin tai lähelle.

– Nyt on tulossa jo paketti- ja palvelukioskeja, jotka voivat olla ulkotiloissa. Drone- eli pienoiskopteriverkostojakin on maailmalla paketteja kuljettamassa. Amerikkalainen verkkojätti Amazon on rakentamassa Ruotsiin isoa keskusvarastoa ja on palkannut Suomeen jo ensimmäiset henkilöt suunnittelemaan logistiikkaa ja toiminnan aloittamista, luettelee Teinilä tulevaisuuden näkymiä.

Toimitusnopeus kasvaa

Postin Sami Finne arvioi, että kymmenen vuoden sisällä pakettimäärä tulee kasvamaan huikeasti ja kilpailu tuo alalle uusia toimintamalleja. Posti aloitti viime viikolla Helsingin keskustassa pilotin kahden tunnin toimituksista. Niistä suurin osa pystytään toimittamaan jo tunnin sisällä.

Finne arvioi verkkokauppojen yleisen läpinäkyvyyden parantuvan niin, että myymälävarastojen saldot tulevat suoraan näkyviin ja asiakas voi tilata tuotteen haluamallaan palvelutasolla Kemijärveltä, Vaasasta tai Espoosta.

– Verkkokaupasta tulee päivittäistä toimintaa. Aamulla mietit mitä tänään syötäisiin ja teet tilauksen, illalla tilaus on toimitettuna joko kotiin tai automaattiin, henkilökohtaiseen tai julkiseen.