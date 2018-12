Yksi Oulun seksuaalirikoksista epäilty yhä kateissa, poliisi julkaisi kuvan

Poliisi ei ole tavoittanut 25-vuotiasta miestä, jota epäillään osalliseksi alle 15-vuotiaaseen tyttöön kohdistuneista seksuaalirikoksista. Miehen nimi on Aldhulaiei, Qayssar Mohsin Sbahi

Häntä epäillään törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä raiskauksesta ja pahoinpitelystä, kertoo ylikomisario Marko Kiiskinen.

Epäillyn tavoittamiseksi poliisi julkaisi tiistaina hänen kuvan, tuntomerkit sekä nimen. (siirryt toiseen palveluun)

Kyse on laajaa julkisuutta herättäneestä tapauksesta Oulussa. Samaan tapaukseen liittyen on jo vangittu seitsemän miestä, jotka ovat tulleet Suomeen joko turvapaikanhakijoina tai kiintiöpakolaisina. Tätä tapausta tutkitaan ainakin pahoinpitelynä, törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä ja törkeänä raiskauksena.

Epäillyt teot tapahtuivat yksityisasunnoissa useiden kuukausien aikana.

Poliisi tutkii Oulussa myös kahta muuta rikosepäilyä, joissa epäillyt ovat ulkomaalaistaustaisia ja uhrit alle 15-vuotiaita tyttöjä. Näiden rikosten epäillään tapahtuneen Tuiran kaupunginosassa ulkona ja samana päivänä marraskuun puolessa välissä.

Toista niistä tutkitaan lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä, toista törkeänä raiskauksena ja törkeänä seksuaalisena hyväksikäyttönä. Seksuaalisesta hyväksikäytöstä epäilty on ollut pidätettynä, mutta hänet on eilen vapautettu. Hän on kuitenkin edelleen epäilty.