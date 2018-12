Heli Vaarasen kolumni: Mitä jos jättäisit tänä jouluna joulunäytelmän näyttelemättä?

Tarvitset lepoa ja rauhaa, mutta jouluvalmistelut ovat kaikkea muuta. Ehkä sinulle tuo paineita suku tai parisuhde. Odotat paljon, mutta sinultakin odotetaan paljon. Velvollisuuksien täyttäminen on osa joulunviettoasi.

Haluaisit toteuttaa jouluna hyviä tekoja. Olla toisia kohtaan vähän parempi ihminen. Niistä teoista tulisi joulun taika, joulun henki.

Mietin, entä jos itse kukin yrittäisi olla itselleen hyvä ihminen tänä jouluna, niin mitä siitä seuraisi. Tulisiko joulun henki siitä, että olisi itse itseään kohtaan hyvä ja armollinen? Entä jos pakkaisi ulkopuolisten odotukset laatikkoon ja raahaisi ne vintille, ilman palautusosoitetta?

Mietin, miten paljon voimavaroja menee joulunäytelmään, joka perustuu vain ihmisen rakentamien uskomusten ylläpitoon. Joulunäytelmä, jota monissa kodeissa näytellään, ei ole syntymäjuhla-näytelmä, vaan paljon myöhempää perua oleva näytelmä. Sen nimi on ”Näin asioiden pitäisi olla” -näytelmä.

Mitä jos jättäisit tänä jouluna joulunäytelmän näyttelemättä? Mikä on pahinta, mitä voisi tapahtua? Millaista jälkeä siitä syntyisi? Katsotaan!

Siispä tässä ovat jouluntoivotukseni:

Sinulle yksinäinen: Mitä jos antaisit rauhan ja armon laskeutua kotiisi yksinolosi ylle? Seurasi voi olla hyvä kirja ja jouluenkelisi kirkkokonsertti. Älä mieti, miten joulua pitäisi viettää, vaan vietä se sellaisena kuin se tulee. Se on myös oikein hyvä joulu.

Sinulle parisuhteeseen pettynyt: Mitä olet päättänyt tehdä joulun jälkeen? Erota? Lopettaa seurustelusuhteen? Muuttaa? Miksi odottaisit joulun jälkeen. Anna mennä vaan samantien. Eksäsi saa päätöksesi pohjalta mahdollisuuden harjoitella uutta elämää jo tänä jouluna. Ennen kaikkea, rehellisyytesi vuoksi ”Näin asioiden pitäisi olla” -näytelmä jää näyttelemättä. Näytös peruttu. Olette vapaita. Jos perheessäsi on lapsia ja haluat antaa heille vielä yhden yhteisen joulun, punnitse tarkkaan: kuultaako joulunviettonne takaa joka tapauksessa se, että olette lähdössä eri teille tammikuussa?

Sinulle parisuhteessa onnellinen: Oletko salaa kaivannut jo kauan pariskunnan omaa, kahdenkeskistä joulua? Tarvitsee vain tarttua puhelimeen ja ilmoittaa ”me vietämme tänä vuonna joulua kahdestaan”. Se saattaa hieman kirpaista, ja rutinaa saattaa kuulua, mutta se on hieno askel teidän omaa tahtoanne kohti. Hyvää kahdenkeskistä joulua rakastavaisille!

Sinulle vasta eronnut: Älä anna kalenterin määrätä pienperheesi tunnelmaa. Voit viettää lastesi kanssa aattoa joulupäivänä ja tapaninajelua loppiaisena. Juuri sinä teet sinun ja lastesi juhlasta juhlan myös virallisten päivämäärien ulkopuolella.

Sinulle isojen joulujen ystävä: Kuka istui viime jouluna joulupöydässäsi viimeistä kertaa? Pidä kiinni linjastasi. Sinulla ei ole velvollisuutta antaa uutta mahdollisuutta. Sinä itse opetat ihmisille, miten sinua voi ja saa kohdella. Älä uudista kutsua. Hyvästi vaan!

Sinulle hoivakodissa vieraileva: Kun menet aattona käymään, ota mukaan muutamat laulun sanat ja anna istumisen ja kököttämisen sijaan koko joukolle lauluhetki. ”Maa on niin kaunis”…niin muuten on!

Sinulle lahjarumbasta ahdistunut: Voitte hyvin sopia aikuisten kesken lahjattomasta joulusta tai yhden lahjakukan joulusta, jos se teitä helpottaa. Raha- ja aikapulaan se ainakin auttaa. Muista lapsia lahjoilla – mutta te aikuiset – luopukaa painostavista jouluhankinnoista tai asettakaa ainakin hintakatto.

Sinulle, joka hoidat jouluahdistusta alkoholilla: Kenellä on sen jälkeen sinun kanssasi kivaa? Luultavasti ei kenelläkään. Ennakoi ja mieti etukäteen, miten annat läheisillesi mahdollisuuden vetäytyä kohteliaasti ja turvallisesti ärmyilysi tieltä. Sano heille vaikka näin: ”Ymmärrän, että ilta on teille raskas. Suunnitelkaa jo etukäteen menoa ilman minua, jos näyttää siltä, että pilaan juhlanne. Minä hyväksyn lähtönne etukäteen, vaikka en sitten enää juhlailtana hyväksyisikään. Mutta se on silloin minun ongelmani.”

Sinulle, tavaratulvaan hukkuva: Mitä tavaroitasi et tarvitse? Saitko taas turhia lahjoja? Nyt on hieno hetki lahjoittaa ylimääräinen hyväntekeväisyyteen. Ihan kaikki, mikä voisi ilahduttaa jotakuta toista.

Ja lopulta sinulle, joka haluat välttää joulun: Oletko saanut tarpeeksesi velkaannuttavista jouluista, riitaisista jouluista, turvakodin jouluista tai muiden passaamiseen kuluvista jouluista. Oletko ajatellut välttää joulun? Kyllä se onnistuu, ja uskon, että joulun henki, Jeesus-lapsi tai mikä vaan, mihin uskot, hymyilee ja nyökyttelee lempeästi valinnallesi. Voit päättää, ettet osallistu, mutta sydän kuitenkin osallistuu omalla tavallaan. Oli se sitten aurinkoranta tai rukous – joulu koskettaa sinua ihan erityisellä armolla, kun olet itsellesi hyvä tänä jouluna.

Hyvää joulua.

Heli Vaaranen

Kirjoittaja on valtiotieteen tohtori, sosiaalitieteilijä ja psykoterapeutti. Hän johtaa Väestöliitossa parisuhdepalveluita. Vaarasen intohimona on saada eronneet parit rauhanneuvotteluun ja rakentaa uusia alkuja pareille parisuhdekriisien jälkeen.