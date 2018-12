Tampereella on käynnissä Suomessa ainutlaatuinen rakennustyömaa – ratapihan päällä tehdään töitä minuuttiaikataululla öisinkin

Tampereen Kannen kaupunginosasta tulee täysin poikkeuksellinen Suomessa. Esimerkiksi Helsingin Pasilassa juna-asema on radan päällä, mutta Tampereen Kannelle rakennusmassaa tulee huomattavasti enemmän.

Koko hankkeen kustannusarvio on noin 550 miljoonaa euroa.

Kannelle rakennetaan muun muassa monitoimiareena, hotelli, kasino ja tornitaloja (siirryt toiseen palveluun) (Rakennusyhtiö SRV:n verkkosivut). Areenasta tulee Tapparan ja Ilveksen uusi kotihalli.

Rakennesuunnittelun merkitys korostuu. Nykyaikaiset laskentaohjelmat ovat kovassa käytössä.

– Siellä on tosi isoja paikallisia kuormia, sanoo SRV:n projektijohtaja Rauno Kulmala.

Rakentajat tekevät jatkuvasti yövuoroa

Työmaan keskeltä kulkevan junaliikenteen vuoksi aikataulut on jouduttu suunnittelemaan erityisen tarkasti. Esimerkiksi elementtiasennuksia päästään tekemään vain yöllä.

– Öisin on noin kuusi tuntia aikaa, jolloin junat eivät kulje, Kulmala sanoo.

Muun muassa nosturinkuljettajat, asentajat ja työnjohtajat tekevät säännöllisesti yövuoroa. Päivisin pystytään tekemään radansuuntaisia töitä, kuten pilarien tekoa.

Havainnekuva Tampereen ratapihan päälle rakennettavasta areenasta ja kerrostaloista. Studio Daniel Libeskind

Myös junaliikenteen näkökulmasta kyse on ainutlaatuisesta työmaasta.

– Kannen rakentamisen kaikissa työvaiheissa täytyy tällainen yksi liikennemuoto ottaa huomioon, sanoo Liikenneviraston projektipäällikkö Mikko Heiskanen.

– Tällä hetkellä missään muualla Suomessa ei ole rautateitä koskevaa rakennustyömaata yhtä vaativassa ympäristössä, Heiskanen jatkaa.

Junat eivät ole myöhästyneet työmaan takia

Junaliikenteen näkökulmasta vaikeimmat työvaiheet on jo ohitettu. Suurimmat muutokset raiteiston laitteistoon, kuten vaihteisiin ja sähköratarakenteisiin, on tehty vuoden 2018 aikana.

Junat eivät ole myöhästelleet työmaan takia ollenkaan. Työmaan läpi kulkee sekä matkustaja- että tavarajunia.

Heiskasen mukaan esimerkiksi työn vaatimat jännitekatkot on onnistuttu suunnittelemaan etukäteen niin hyvin, että junaliikenne ei ole niiden takia joutunut seisomaan.

– Jännite- ja ratatyökatkoja mietitään jopa kaksi vuotta aiemmin, Heiskanen sanoo.

Välillä junien lähtö- tai tuloraiteet ovat voineet poiketa tavallisesta.

– Jos sieltä on yksi laituri ollut poissa pelistä pari tuntia työvaiheen takia, välttämättä matkustajat eivät ole sitä edes huomanneet, Heiskanen sanoo.

Työmaa on edennyt aikataulussa

Monitoimiareenan ja sen yhteyteen tulevan hotellin rakentamisen on määrä alkaa keväällä 2019. Valmiita niiden pitäisi olla kesällä 2021.

Tampere haluaisi järjestää areenassa jääkiekon MM-kisat vuonna 2022.

Tampereen Kannen uudesta areenasta tulee Ilveksen ja Tapparan kotihalli. Studio Daniel Libeskind

Tällä hetkellä työmaalla rakennetaan junaratojen suuntaisia tukipalkkeja. Kun tukipalkit ovat riittävän kantavia, voidaan asentaa myös poikittaiselementtipalkit.

– Sitten siihen tulee kuorilaatta palkkien väleihin ja siihen raudoitetaan kansirakenne, joka valetaan lohkoina. Ensimmäinen lohko valetaan todennäköisesti tammikuun alkupuolella, Kulmala kertoo.

80 tonnin elementit suoraan rekasta paikalleen

Aikataulutus helpottuu sen jälkeen, kun kansi saadaan valmiiksi junaradan päälle. Siitä eteenpäin rakentaminen muistuttaa hieman enemmän tavallista työmaata.

– Toki työmaa on sittenkin logistisesti haastava, koska tontti on pieni ja ympärillä on ahtaat kadut, Kulmala sanoo.

Vähäisen tilan takia esimerkiksi elementit on pitänyt tuoda työmaalle samana iltana ja nostaa suoraan rekasta paikoilleen.

– Suurimmat palkit ovat olleet 80 tonnia, joten ei niitä kannata välivarastoida, Kulmala sanoo.

Lue myös:

Video kertoo Tampereelle vihdoin rakennettavan areenan yllättävät vaiheet – Kalervo Kummolalla ja Epuilla ollut sormensa pelissä