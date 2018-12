Joulu on keikka-artistin sesonkiaikaa – Mirjan ja Kaijan duo MeKaksi ajaa joulukuussa tuhansia kilometrejä ja hoitaa kaiken itse

Kello on hieman yli puoli yksitoista kun duo MeKaksi starttaa Vaasasta kohti Jurvaa. Duon muodostavat Mirja Känsäkangas ja Kaija Peräsalo . Heillä on tänään kaksi joulukonserttia.

Ensimmäinen on Jurvan vuorohoitoyksikössä ja illemmalla kaksikko esiintyy Laihian hoivakoti Toiskassa.

Kahden naisen tehopakkaus

Duo tekee matkaa henkilöautolla ja se on pakattu täyteen. On mikrofonia, mikseriä, kaiuttimia ja esiintymisrekvisiittaa. Kaksikko on käynyt esiintymässä nelisen vuotta eri palvelutaloissa ja -keskuksissa.

Keikkoja kertyy vuodessa lähes 200. Ajokilometrejäkin tulee tuhansia, sillä esiintymisiä on ympäri Suomen.

– Viime vuonna joulukuussa taisi olla lähemmäs 10 000 kilometriä, tietää duon pääasiallisena managerina toimiva Kaija Peräsalo.

Känsäkangas ja Peräsalo roudaavat keikkatarvikkeensa itse paikoilleen. Se käy näppärästi , sillä vastaavaa tehdään lähes joka päivä. Näin joulun alla sunnuntaisin ei ole konsertteja, sillä edes yksi päivä viikosta halutaan rauhoittaa omalle ajalle.

Joinakin päivinä keikkoja saattaa olla peräti kolme. Yksi konsertti on aina noin tunnin mittainen.

Joulun aikaan naisten ohjelmistossa on luonnollisesti joululauluja, mutta keikkoja tehdään läpi vuoden ja muuna aikana ohjelmiston rungon muodostaa vanha, perinteinen tanssimusiikki.

Hoitaja Merja Talvitie lauloi yhdessä Jurvan vuorohoitoyksikön asukkaiden kanssa joululauluja. Terhi Varjonen/Yle

Vanhukset lähellä sydäntä

Mirja Känsäkankaalla on pitkä ura laulajana ja hän on kiertänyt ennen duon perustamista jo viitisentoista vuotta laulamassa palvelutaloissa. Hän on alun perin ammatiltaan lähihoitaja.

– Mullehan tuo ympäristö on tuttu ja vanhustyö muutenkin lähellä sydäntä. Vanhukset eivät pääse itse hakemaan virkistystä ja piristystä ulkopuolelta, niin me esiintyjät tuomme tänne vähän sitä musiikin iloa, kertoo Känsäkangas.

Naiset ovat huomanneet musiikin vaikutuksen.

– Sen näkee melkein heti, jos ei nyt ensimmäisestä laulusta niin sitten jo toisesta, että nyt on mennyt perille. Esimerkiksi nämä muistisairaat herää yks kaks laulamaan, vaikka he eivät olisi puhuneet pitkään aikaan mitään mutta sitten aukee joku, ja se on kuule ihanaa katsoa, kertoo Peräsalo.

Kulkuset-joululaulun sanat Terhi Varjonen/Yle

Kiireisintä aikaa

Jurvan vuorohoitoyksikössä musiikkivieraat ovat mieluisia. Osastonhoitaja Riitta Peltoniemi kertoo, että syksyllä vietettiin sadonkorjuutansseja ja juhannuksena oli tietysti juhannustanssit. Tapahtumat tuovat normiarkeen kaivattua muutosta ja musiikin piristävän vaikutuksen huomaa.

Kaikkea joulunalusajan keikkailun määrää lienee mahdoton arvioida. Todennäköisesti suuri osa palvelutaloissa ja muissa julkisissa laitoksissa tapahtuvista esiintymisistä ja joululaulujen laulattamisesta tapahtuu esimerkiksi vapaaehtoisten toimesta.

Muusikkojen liiton freelancereiden luottamusmies Juho Viljasen mukaan on aivan tuttu juttu, että myös ammattimuusikkojen työtahti kiihtyy loppuvuotta kohden.

Viljanen tuntee parhaiten esimerkiksi teatterissa ja orkestereissa toimivien musiikin ammattilaisten tilanteen. Pikkujoulut ja joulukonsertit näkyvät heidänkin kalentereissaan, vaikka esimerkiksi palvelutalokeikat hyvin harvinaisia ovatkin.

– Kaikki sanovat, että tämä on kiireisintä aikaa, Viljanen toteaa.

Jurvasta Laihialle

Jurvan konsertin jälkeen duon on aika pakata tavarat mutta koskaan ei ole niin kiire, etteivätkö Mirja Känsäkangas ja Kaija Peräsalo ehtisi jutella palvelutalojen asukkaiden kanssa.

Jurvasta kaksikon matka jatkuu Laihialle. Paikkana on hoivakoti Toiska ja tiedossa on yhteinen joululaulutilaisuus asukkaiden ja heidän perheidensä kanssa.

Duo MeKaksi Hoivakoti Toiskassa Laihialla. Terhi Varjonen/Yle

Naiset roudaavat tuttuun tapaan tarvikkeensa nyt isoon ruokasaliin. Myös Laihialla duo on vieraillut ennen. Palveluvastaava Sari Kärkelä kertoo, että musiikkitapahtumat ovat asukkaille tärkeitä. Hän kehaisee myös asukkaiden perheitä.

– Täällä on todella aktiivisia omaisia ja aina, kun jotakin yhteistä järjestetään, heitä tulee runsaasti mukaan. Se on todella hienoa ja tärkeää asukkaille, iloitsee Kärkelä.

Innostuttu on nytkin, sillä paikalla on lähemmäs 70 ihmistä.

Laihialla yhteislaulun voimaa

Naiset ovat saaneet esiintymispaikkansa kuntoon ja käyvät vielä ennen yleisön eteen astumista vaihtamassa juhlavampaa asua päälle. Sitten päivän toinen konsertti alkaa.

Mirja Känsäkangas johdattelee yleisöä mukaan laulamaan ja varsinkin Maa on niin kaunis ja En etsii valtaa loistoa kuulostavat komeilta ison yleisön laulaessa.

Hieman uudempi joululaulu, Vesa-Matti Loirin tunnetuksi tekemä Sydämeeni joulun teen, saa viimeisetkin mukaan lauluun. Laulu herkistää ja moni pyyhkäisee silmäkulmastaan kyyneleen.

– Kauniisti se sieltä helähti. Kyllä nämä osataan, kiittelee Känsäkangas yleisöään.