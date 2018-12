Google paljasti jälleen: Näiden aiheiden perään netinkäyttäjät ryntäsivät tänä vuonna

Maailman suurin hakukoneyhtiö Google on jälleen paljastanut suosituimpia ja ihmisiä eniten kiinnostaneita hakujaan. Lista sisältää eniten suosiota lisänneet haut, eli ne hakusanat, jotka ovat kasvattaneet suhteellisesti eniten hakuja viime vuoteen verrattuna.

Google-hauissa eniten suosioita lisänneet aiheet vuonna 2018 Presidentinvaalit Airiston helmi Tuhkarokko Kuunpimennys Kansalaisaloite Aktiivimalli GDPR Kalastajatorppa Oodi Liike Nyt! Lähde: Google

Listat nopeimmin nousseista sanoista kuvaavat kuluvan vuoden puheenaiheiksi nousseita ilmiötä, kun taas haetuimpin sanojen listat muuttuvat hitaammin.

Tänä vuonna suomalaisten paljon googlaamia asioita olivat muun muassa presidentinvaalit, Airiston Helmi, tuhkarokko, aktiivimalli, GDPR, kaupunkirjasto Oodi ja Trumpin ja Putinin huippukokouksen paikkana toiminut Kalastajatorppa.

– Yksi erityisen selkeästi esiin noussut ilmiö oli poikkeuksellisen kuuma kesä, sanoo Googlen analyytikko Jaakko Pihlaja tiedotteessa.

Suomessa mitattiin viime kesänä peräti 64 hellepäivää, mikä on vain päivän päässä vuoden 2002 helle-ennätyksestä. Silloin mitattiin 65 hellepäivää.

Googlen analyytikko Jaakko Pihlajan mukaan kesän hellehelvettiin etsittiin helpotusta internetistä monin tavoin. Googlesta haettiin apua huoneiden viilentämiseen, aurinkoihottuman ja lämpöhalvauksen hoitoon sekä sinilevätilanteen seurantaan.

– Tietoa haetaan ensisijaisesti mobiililaitteilla, joilla tehtyjen hakujen osuus on jo yli puolet. Near me ja lähellä -tyyppiset haut kasvoivat tänä vuonna jopa 50 prosenttia viime vuoteen verrattuna Suomessa, Pihlaja sanoo.

Lue lisää:

Vissyä leikkaussaleissa, vartijoita päivystyksessä ja turhautumista hoitojonoissa – Helle pisti Suomen suurimman sairaanhoitopiirin koville

Helleraja ylittyi vielä tänään – Kesän helteet ovat todennäköisesti nyt tässä

Ennätys lähestyy: Suomessa mitattiin tämän vuoden 63. hellepäivä – "En uskalla sanoa, että nyt oli viimeinen hellepäivä"

Kulunut kesä oli Suomenlahdella sinilevän supersuvi, pahempi kuin koskaan tällä vuosikymmenellä – "Tuulet ja merivirtaukset pakkasivat levämassat Suomen rannikolle"

Suomessa on keksitty innovatiivisia keinoja helteillä viilentymiseen – Säkylässä ja Somerolla avattiin jäähalli, Helsingissä ruokakauppa

Helle tyhjentää myymälät tuulettimista – nyt myös soutuveneet viedään käsistä