Kevytautojen enimmäisnopeudeksi esitetään 60 km/t – Liikenneturva varoittanut onnettomuusriskeistä

Liikenteen sujuvuus ja ympäristövaikutukset ovat valiokunnan perusteet nopeusrajoituksen nostolle

Erityisesti 15–17-vuotiaille suunnattujen kevytautojen nopeusrajoitus on nousemassa yllättäen 60 kilometriin tunnissa. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan tekemä linjaus poikkeaa hallituksen esityksestä, jossa rajaksi ehdotettiin 45 kilometriä tunnissa.

– Muutoksella on merkittäviä liikenteen sujuvuutta edistäviä vaikutuksia ja sillä on positiivisia vaikutuksia myös ympäristön kannalta, valiokunta perusteli uutta rajaa tiistaina.

Kevytautot ovat tavallisia henkilöautoja, joiden enimmäisnopeutta on rajoitettu. Kyseessä on uusi ajoneuvoryhmä, jonka on määrä tulla käyttöön ensi vuoden marraskuussa. Rinnalle jäävät edelleen mopot ja mopoautot, joiden enimmäisnopeusrajoitus on 45 kilometriä tunnissa.

Liikenneturva ei hyvällä katso esitystä

Tieliikenteen turvallisuutta edistävä Liikenneturva on pitänyt ehdottoman tärkeänä, että nuorten kevytautojen nopeusrajoitus olisi enintään 45 kilometriä tunnissa. Samalla se on varoittanut korkeamman nopeusrajoituksen vaaroista.

– Korkeampi nopeusrajoitus varmuudella lisäisi onnettomuuksien lukumäärää ja pahentaisi seurauksia sekä ajoneuvon kuljettajille ja matkustajille että erityisesti vastapuolena oleville tienkäyttäjille, Liikenneturva arvioi lausunnossaan kesällä.

Myös liikenne- ja viestintäministeriö arvioi lain perusteluissa, että korkeampi 60 kilometrin nopeusrajoitus vaikuttaisi kielteisesti liikenneturvallisuuteen.

– Suurimman sallitun ajonopeuden nostaminen 60 kilometriin tunnissa vaikuttaa jossain määrin onnettomuustapahtuman riskiin, koska korkeammilla nopeuksilla ympäristön havainnointi on heikompaa ja reaktio- ja jarrutusaikana kuljettu matka on pidempi, ministeriö kirjoitti esityksessään syksyllä.

Valiokunnan mietintö kevytautoista etenee seuraavaksi eduskunnan suuren salin keskusteluun ja hyväksyttäväksi. Useimmiten eduskunta päättää laista valiokunnan pohjaesityksen mukaisesti, mutta halutessaan kansanedustajilla on mahdollisuus tehdä myös muutosesityksiä.

