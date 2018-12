8.-luokkalaisen tytön erikoinen tilanne: pelaa iltaisin pesäpalloa samassa liikuntasalissa, joka päivisin on käyttökiellossa

Koululaisten liikuntatunnit kiellettiin homeongelmaisen Ahmon koulun liikuntasalissa Siilinjärvellä. Paikallisten seurojen on kuitenkin käytettävä salia, koska vaihtoehtoisia tiloja on vaikea löytää.

Siilinjärveläisellä Sara Hyötyläisellä on kummallinen tilanne. Päivisin hän käy Ahmon koulun kahdeksatta luokkaa eikä enää pääse liikuntatunneilla koulun liikuntasaliin.

Iltaisin hän kuitenkin osallistuu Siilinjärven Pesiksen C-tyttöjen pesäpalloharjoituksiin samassa tilassa.

Ahmon koulun liikuntasali määrättiin joulukuun alussa perusopetuksen osalta käyttökieltoon sisäilmaongelmien vuoksi. Sadat oppilaat jäivät ilman liikuntatilaa. Seuran pesäpalloharjoitukset jatkuvat kuitenkin normaalisti.

– Onhan se vähän jännä, että päivisin tänne ei saa tulla ja iltaisin kuitenkin tulee. Semmoinen erikoinen tilannehan se nyt on, myöntää Hyötyläinen harjoitusten päätyttyä.

Yksikään liikuntasalia käyttävä seura ei ole perunut vuorojaan

Ahmon koulun liikuntasali on paikallisten seurojen aktiivisessa käytössä. Käyttäjäseuroista yksikään ei ole käyttökiellon vuoksi perunut omia vuorojaan.

Esimerkiksi pesäpalloseura SiiPellä on harjoitusvuoroja salissa joka päivä. Toiminnanjohtaja Marko Heikkisen mukaan seura jatkaa toimintaansa liikuntasalissa entiseen tapaan.

– Harrastustoiminta urheiluseurassa on vapaaehtoista ja jokainen voi päättää, että tuleeko tai tuoko lapsia harjoituksiin. Opetuksessa tilan käyttö puolestaan on pakollista, perustelee Heikkinen.

Hänen mukaansa harrastajat viettävät salissa lyhyitä aikoja kerrallaan eikä hänen tietoihinsa ole tullut oireista kärsiviä. Salin käytön lopettaminen toisi seuralle suuria haasteita löytää korvaavia tiloja, koska sellaisia ei Siilinjärvellä ole.

Jalkapallon erikoisseura FC Siilistä sen sijaan kerrotaan, että useilla pelaajilla on ollut sisäilmaoireita ja osa pelaajista on jättäytynyt harjoituksista pois. Huolestuneilta vanhemmilta on tullut useita yhteydenottoja, mutta kukaan ei ole kokonaan lopettanut ongelmien vuoksi harrastusta.

– Tilanne on erittäin hankala, koska sali on ollut kokonsa puolesta ylivoimainen tila, kommentoi puheenjohtaja Petri Happonen.

Pesäpalloa SiiPessä pelaava Sara Hyötyläinen osallistuu pesäpalloharjoituksiin Ahmon koulun liikuntasalissa mielellään, sillä hänelle oireita ei ole tullut.

Ahmon koulun liikuntasalin sisäilmaongelmat ovat osoittautuneet oletettua pahemmiksi. Matti Myller / Yle

Pintapuolinen korjaus ei riitä enää

Yle kertoi syyskuussa, että koko maassa 48 000 koululaista käy koulua väistötilassa. Pohjois-Savossa Siilinjärvellä koulurakennusten sisäilmaongelmat ovat olleet vaivanneet jo vuosia. Tällä hetkellä kunnan 12 koulurakennuksesta noin puolet kärsii sisäilmaongelmista.

– Tilanne on erittäin huono, kuvailee siilinjärveläinen kunnanvaltuutettu Toni Juvonen (vihr.).

Toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu sanoi viime keväänä Ylen haastattelussa, että radikaalimpia toimenpiteitä olisi pitänyt tehdä jo kymmenen vuotta sitten.

Esimerkiksi Ahmon koululla on yli 500 oppilasta, joista väistötiloissa opiskelee jo kolme neljäsosaa. Hiljattain perusopetuksen osalta käyttökieltoon asetettiin myös koulun liikuntasali. Tämä tuo koululle kokonaan uuden haasteen.

– Sadat oppilaat hakevat nyt paikkaa, missä liikkua. Kyllä se vaatii joustoa sekä opettajilta että oppilailta, toteaa liikunnan ja terveystiedon lehtori Tomi Kukkonen.

Ongelmiin on suhtauduttu vakavasti ja esimerkiksi oppilaita on viety syrjään rauhoittumaan tai haukkaamaan raitista ilmaa. Tomi Kukkonen

Opettajat ottivat käyttökiellon lopulta ilahtuneena vastaan, sillä liikuntasalista on aiheutunut pitkään laajoja ongelmia sekä henkilökunnalle että oppilaille. Kukkonen kertoo nuorten ja aikuisten kärsineen muun muassa päänsärystä, huimauksesta, punoituksesta ja limakalvojen kuivumisesta.

– Ongelmia on tullut vastaan päivittäin. Niihin on suhtauduttu vakavasti ja esimerkiksi oppilaita on viety syrjään rauhoittumaan tai haukkaamaan raitista ilmaa.

Ensi vuonna Siilinjärvellä korjausvuorossa ovat Ahmoa pienemmät Vuorelan ja Kuuslahden koulut. Alun perin myöhemmälle suunniteltu Ahmon kouluratkaisu tuodaan kuitenkin pahentuneen tilanteen takia uudelleen päätöksentekoon jo lähiviikkoina.

Monen paikallisen valtuutetun mielestä tehdyt toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä. Tähän mennessä korjaukset ovat olleet lähinnä pintapuolisia.

– Tarkoitus on aina ollut varmasti hyvä. Nyt on kuitenkin todettu, että tehdyt korjaukset ja remontit eivät ole ongelmaa poistaneet. Nyt on syytä ryhtyä purkamaan ja rakentamaan uutta, toteaa Juvonen.

Kahdeksasluokkalaista Vili Nissistä harmittaa, että liikuntasalin käyttö kiellettiin. Matti Myller / Yle

Oppilaat ovat harmissaan käyttökiellosta

Joulukuisena tiistai-iltapäivänä joukko Ahmon koulun kahdeksasluokkalaisia poikia pelaa pingistä koulun pääaulassa. Ympärillä käy kuhina sillä samaan aikaan käynnissä on myös välitunti. Osa oppilaista viettää siis samassa tilassa vapaa-aikaa, kun osalla on käynnissä liikuntatunti.

– Eihän tämä siinä mielessä ihanteellinen tilanne ole. Vielä suurempia kitkatilanteita ei ole syntynyt, huokaa liikunnan ja terveystiedon lehtori Tomi Kukkonen.

Oppilaita liikuntasalin käyttökielto harmittaa. Kahdeksasluokkalaiset Sara Hyötyläinen ja Vili Nissinen viettäisivät liikuntatunnit mieluiten salissa. Jatkossa tunteja pidetään enemmän ulkona, väistötiloissa sekä muualla koulun lähiympäristössä.

– Onhan tämä ihan hauskaa näin, mutta kyllä olisin mieluummin salissa pelaamassa jalkapalloa tai sählyä, harmittelee Nissinen.

Hän kertoo saaneensa liikuntasalissa hengitysoireita ja nuhaa, joten siinä mielessä käyttökielto on hyvä asia.