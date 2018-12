Mitä tapahtuu, kun äiti ja tytär tekevät toisilleen pikkujoulumeikit? Katso videolta, oliko lopputulos kaunistus vai kauhistus: "Ei! Et todellakaan laita sitä!"

Sosiaalinen media innostaa suomalaisia käyttämään meikkeihin yhä enemmän rahaa. Sukupolvierot korostuvat: monelle nuorelle meikki on taidetta, keski-ikäiselle rutinoitunut keino kaunistautua.

Satu Stenfors, 58, omistaa kymmenen meikkituotetta ja meikkaa saadakseen kasvonsa näyttämään pirteämmiltä. Meikkaaminen on harvoin mielessä.

Susanna Jokinen, 16, omistaa sata meikkituotetta ja hänelle meikkaaminen on taidetta. Hän on katsonut viimeisen 5 vuoden ajan vähintään pari meikkitutorial-videota päivässä.

Haastamme porilaisen äidin ja tyttären loihtimaan itselleen ja toisilleen juhlameikit, ja teinin ilme on kauhistunut. Susannalla juhlameikin teko kestää yleensä puolitoista tuntia ja äidillä kymmenen minuuttia.

Äiti aloittelee meikin tekoa. Ensimmäistä kertaa elämässään omalle tyttärelleen. Värit ja välineet näyttävät olevan hukassa. Äiti näyttää hämmentyneeltä, tytär epäluuloiselta. Vaikka erikseen on sovittu, ettei kumpikaan kommentoi toistensa meikkaustapoja tai meikkivalintoja, ei Susanna pysty pidättelemään itseään.

– Ei! Et todellakaan laita sitä!

Susanna kelpuuttaa toisen meikkivoiteen, mutta ei malta olla kummastelematta ääneen äidin taktiikoita. Äitiä tilanne alkaa huvittaa. Mieleen muistuu ensimmäinen kerta, kun tytär meikkasi hänet.

– Se oli katastrofi!

Suurin erimielisyys syntyi tuolloin silmämeikistä. Tytär pisti parastaan, mutta silmät muistuttivat äidin mielestä tomaatteja. Sen jälkeen äiti ja tytär ovat päässeet värimaailmasta yhteisymmärrykseen ja meikkaukset sujuvat leppoisissa tunnelmissa. Nykyisin Satu valmistautuu kaikkiin juhliin istahtamalla Susannan meikattavaksi.

Pumpulinen pohjameikki kummastuttaa

Äiti pumppaa meikkivoidetta runsaasti sormiinsa ja pyyhkii sitä tyttären poskiin, otsaan ja leukaan. Susanna nielaisee vastalauseensa, kun Satu tarttuu pumpulituppoon ja ryhtyy tasoittamaan sillä voidetta. Äiti tietää, mitä tytär ajattelee, sillä juuri pohjameikin tärkeydestä tyttärellä on paljon painavaa sanottavaa.

Susanna on huomannut, että monen iäkkäämmän naisen leukapielissä kulkee vääränvärisen meikkivoiteen raja. Jos teini-ikäinen Susanna jotain saisi aikuisille meikkaamisesta opettaa, se olisi oman ihon tunteminen.

Ennen meikkivoiteen ostoa pitää tietää, onko iho rasvainen vai kuiva ja minkä sävyiset omat kasvot ovat. Susannan on itsekin vaikea löytää sopivaa meikkivoidetta, sillä myynnissä on paljon pinkkipohjaisia meikkejä ja kasvojen väri taittaa enemmän keltaiseen.

– Häivytys on meikkivoiteen käytössä kaikista olennaisinta. Ei saa jäädä tarkkaa rajaa.

Teinin 5 vinkkiä keski-ikäiselle meikkaajalle 1. Tunne ihosi! Onko ihosi kuiva vai rasvainen? Kaikki meikit eivät käy kaikille! 2. Valitse meikkivoiteen sävy huolella = vältä meikkivoiderajat leukaperissä! 3. Malttia puuterin ja poskipunan kanssa! 4. Opettele meikkien häivytys! 5. Mene nettiin! Sosiaalinen media on pullollaan meikkaamisen opetusvideoita. Susanna Jokinen, 16v.

Nyt mennään kuitenkin äidin tyylillä. Meikkivoide levittyy suurilla pyyhkäisyillä ja äiti ryhtyy etsimään puuteria. Leukaan ja kaulaan on kuitenkin jäänyt meikkiläntit, joista Susanna ei malta olla huomauttamatta.

– Kaula! Kaula!, Susanna kuiskii hampaidensa välistä.

Äiti ei huomaa tasoittamatta jääneitä kohtia ja luulee tyttären kannustavan lisäämään meikkiä. Satu pumppaa kaulalle aimo annoksen meikkivoidetta ja tasoittaa sen pumpulilla.

Suihkiva poskipuna saa kulmat kohoamaan

Ensimmäiset meikkileikit Satu Stenfors leikki jo 3-vuotiaana. Äidin siskot tutustuttivat tytön huumaavan kiinnostavaan kauneuden maailmaan ja siniseen luomiväriin. Vuoden päästä hän ilmoitti pienen lapsen päättäväisyydellä, että hänestä tulee isona kosmetologi.

Reilut viisikymmentä vuotta myöhemmin Satu myöntää nauraen, ettei hän osaa oikein vieläkään meikata. Meikkipussissa on kyllä laadukkaita tuotteita, mutta hänellä on edelleen lähes samat kikat käytössä kuin teininä. Ei hän saa meikkaamiseen kulumaan millään varttia pidempäänkin, oli sitten arki tai juhla.

– Meikkaaminen ei ole koskaan ollut kovin tärkeää, vaikka rakastankin kaikkea kaunista. Tärkeintä on saada kasvoille meikeillä pirteämpi ilme. Meikki on kuin hyvät alusvaatteet, jotka piristävät heti olemusta.

Kustannan meikkejä vuosittain sellaisella summalla, etten kehtaa sitä edes paljastaa. Satu Stenfors

Tyttärelle tehtävä juhlameikki edistyy ripeää tahtia. Luomiin pohjalle kimaltavaa valkoista väriä, luomivakoon ja kulmaluulle tummempaa sävyä. Pinkkiä vielä piristämään luomien ylänurkkia. Kulmakarvat saavat uuden sävyn.

– Kulmat ovat tärkeät, ne kehystävät hienosti kasvot. Vaikka muuten meikkaan harvoin, niin kulmat laitan aina, jos lähden roskakatosta kauemmas kotoa.

Ripsivärin laitto jännittää molempia, mutta hommasta selvitään ilman haavereita. Poskipunan levitys saa tyttären kohottelemaan kulmiaan ja pidättelemään nauruaan. Suti suihkii poskipäiden lisäksi myös otsalla, kaulalla ja nenän päällä.

Juhlameikki on valmis.

Kaunistautumista vai taidetta?

– Sit mennään!

Tytär aloittaa äitinsä meikkaamisen itsevarmasti ja tottuneesti. Sukupolvierot äidin ja tyttären meikkaustyylissä näkyvät heti ensi metreillä. Nyt on selvästi siirrytty vuosiluvulle, jossa lähes joka toinen teini on itseoppinut meikkitaiteilija. Muna opettaa kanaa.

Susanna levittää meikkivoiteen äidin kasvoille hellästi meikkisienellä töpötellen. Satu rentoutuu ja antautuu hemmoteltavaksi.

Susannan otteita katsoessa huomaa heti, että hän on ammentanut oppinsa meikkaamiseen netistä. Meikkejä ja työvälineitä on esillä kymmenittäin ja hän selvästi tietää mitä tehdä niillä. Susanna kertoo luoneensa oman tyylinsä yhdistelemällä ihailemiensa meikkitaiteilijoiden oppeja.

– Viime viikolla tein ensi kertaa meikin imitoimalla joka vaiheen meikkitaiteilijan tutorial-videosta ja tajusin, että olisinpa tehnyt näin jo vuosia sitten. Olisin päässyt paljon helpommalla, kun ei olisi tarvinnut kaikkea opetella kantapään kautta.

Yksi uusimmista netistä poimituista opeista on cut crease -silmämeikki, jossa liikkuvan luomen ja luomivaon välille luodaan väreillä selvä raja. Kikka on käyttää liikkuvalle luomelle peiteväriä luomivärin sijaan. Susanna ei kuitenkaan kikkaile äidin iltameikin kanssa, vaan pyrkii lopputulokseen, joka miellyttää äidin silmää.

– Monelle vanhemmalle ihmiselle, kuten äidillenikin, meikkaus on kaunistautumista ja omien piirteiden korostamista. Minulle se on tapa ilmaista itseäni taiteellisesti. Meikki on oman itseni jatke.

Vyötä kireämmälle ja meikkejä ostoskoriin

Susanna siirtyy silmämeikin tekoon. Värisävyiksi hän valitsee äidin suosikkeja. Taidokkaasti tehty meikki syntyy ripeään tahtiin, vaikka työvaiheita on monia: silmäluomien huolellinen pohjustus, värittömän luomivärin levitys, luomivärien laitto ja häivytys, rajausten teko ja niiden puuterointi.

Luomivärin käyttö on asia, jonka Susanna haluaisi äitinsä oppivan. Kimaltavaa luomiväriä laitetaan vain liikkuvalle luomelle, ei koko luomelle.

– Toisaalta ei sillä ole merkitystä, miten meikkaa. Jokainen tyylillään. Mikä minä olen sanomaan, miten kenenkin pitäisi meikata ja itseään ilmaista, Susanna pohtii.

Meikkien myynti kiihtyy Suomessa - Suomalaiset ostivat viime vuonna kosmetiikkaa 900 miljoonalla eurolla. - Viime vuosina etenkin värikosmetiikan eli meikkien myynti on kasvanut. Vuonna 2017 kasvua oli 2,2 % ja vuotta aiemmin 5,8%. - Sosiaalinen media vauhdittaa kauppaa. Blogit ja meikkivideot innostavat meikkaamaan. - Suomalainen käyttää kosmetiikkaan keskimäärin 170 euroa vuodessa. Eurooppalainen 125 euroa. Lähde: Teknokemian Yhdistys ry

Satu vilkuilee hymynkare huulillaan itseään peilistä. Vaikkei iltameikki ole vielä ihan valmis, huomaa hänen olevan tyytyväinen näkemäänsä. Katseeseen sekoittuu meikin ja oman tyttären taitojen ihailua. Satu kuvaa tytärtään taiturimaiseksi meikkaajaksi, jolla on loistava visuaalinen silmä.

– Olen aina kannustanut häntä meikkaamisessa, sillä tämä on taidetta. Käytännössä toimin myös sponsorina. Kustannan meikkejä vuosittain sellaisella summalla, etten kehtaa sitä edes paljastaa. Mutta mieluummin kiristän vaikka omaa vyötä kuin jätän tarvittavat meikit ostamatta, Satu toteaa.

Juhlameikki passitetaan pihalle

On palautteen aika. Molemmat ovat tyytyväisiä omaan suoritukseensa. Äiti on Susannan mielestä nyt tavallista nuorekkaamman näköinen. Kiilto kasvoilla ja huulissa vie iästä ainakin parikymmentä vuotta pois.

– Minä ottaisin vain kymmenen vuotta iästä pois, ettei liioitella. Mutta joka tapauksessa, peilistä katsoo nyt oikein kaunis ja itsevarma nainen, Satu toteaa.

Meikkaus on molempien mielestä keino kohottaa itsetuntoa. Susanna tosin vitsailee, että oikein näyttävän meikin kanssa pitää olla myös valmis ottamaan vastaan nopea itsetunnon romahdus, kun meikki suttaantuu ja rapisee pois. Huomio on kuitenkin taattu, kun kasvoilla on taidokas meikki.

– Saisin minä toki tässä äidin tekemässä juhlameikissäkin huomiota. Kaverit varmasti kysyisivät, mitä minulle oikein on tapahtunut, Susanna nauraa.

Äiti on valmis ottamaan meikkihaasteesta opikseen. Ainakin huulikiilto pitää ostaa ja muutamia tyttären suosittelemia tuotteita. Tytär on pidättyväisempi. Haaste oli hauska, mutta ei muuta hänen omaa meikkaamistaan.

– Opin sen, että teen jatkossakin itse omat juhlameikkini. Tämä äidin tekemä juhlameikki sopisi minun mielestäni paremmin vaikka metsälenkille, Susanna toteaa ja äiti räjähtää hersyvään nauruun.

