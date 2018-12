Helsingin kaupunki vakuuttaa: Potilasturvallisuus taattu, vaikka hoitajia on kehotettu "hallittuun rimanalitukseen" – kuka tahansa ei voi tulla päivystykseen töihin

Tuleva influenssakausi, joulu, uusivuosi ja liukkaat kelit ruuhkauttavat jo nyt tiukilla olevat Helsingin päivystykset. Yle uutisoi eilen, että sairaanhoitajat kokevat potilasturvallisuuden vaarantuvan jatkuvasti Haartmanin päivystyksessä Helsingissä.

Haartmanin päivystykseen liittyen tehtiin viime talven influenssakauden aikaan ennätysmäärä potilasturvallisuusilmoituksia.

– Osa oli kieltämättä sellaisia, että niistä voidaan katsoa, ettei potilasturvallisuus ollut sillä tasolla kuin sen olisi pitänyt olla, vs. päivystysten johtajalääkäri Laura Pikkarainen myöntää.

Pikkaraisen mielestä syynä oli nimenomaan vaikea influenssakausi, joka alkoi viime vuoden lopussa ja jatkui pitkälle tämän vuoden kevääseen.

Vs. päivystysten johtajalääkäri Laura Pikkarainen myöntää, ettei potilasturvallisuus Haartmanin päivystyksessä ollut edellisen influenssakauden aikaan sillä tasolla kuin sen olisi pitänyt olla. Kristiina Lehto / Yle

Aluehallintovirasto huomauttanut ruuhkien huonosta hoidosta jo kaksi vuotta sitten

Hoitajien mukaan henkilökuntaa ei ole riittävästi. Potilaita ei myöskään saada siirrettyä tarpeeksi nopeasti eteenpäin, jolloin päivystyksen sänkypaikat ylikuormittuvat. Jatkuvan kiireen vuoksi sairaanhoitajat voivat työssään huonosti ja kärsivät työuupumuksesta.

Laura Pikkarainen toteaa hoitajien olevan oikeassa siinä, että Haartmanin päivystyksessä on tiukkoja päiviä ja vuoroja.

Ongelma on tunnistettu jo vuonna 2016, kun aluehallintovirasto teki tarkastuskäynnit kaikkiin Suomen suurimpiin päivystyksiin.

– Saimme muuten puhtaat paperit, mutta ruuhkatilanteet ja niiden hallinta nostettiin kehitettäväksi asiaksi. Ja se pitää edelleen paikkansa, Pikkarainen sanoo.

Vajaassa kymmenessä vuodessa potilaskäynnit Haartmanin päivystyksessä ovat kasvaneet noin 65 000 vuosittaisesta käynnistä noin 85 000:een.

Päivystykseen ei voi tulla kuka tahansa töihin

Pikkarainen toteaa, että ruuhkatilanteissa vaikeaa on erityisesti ylimääräisten työntekijöiden löytäminen. Töihin ei voida ottaa muita kuin lääkäreitä ja sairaanhoitajia, jotka ovat harjaantuneet tekemään kiireistä päivystystyötä.

Haartmanin sairaalassa on käytössä oma varahenkilöstö sekä sijaispooli. Lisäksi sairaala hyödyntää keikkatyöläisiä välittävää Seurea.

– Mutta kun nämä kaikki on käytetty, niin meillä ei enää ole yksinkertaisesti varajärjestelmän varajärjestelmää, josta ottaa henkilöitä. Tällöin joudumme sijoittelemaan uudestaan olemassa olevia hoitajia, olemassa olevia lääkäreitä.

– Kuka tahansa ei voi heti tulla tänne töihin, se on selvää. Tämä on vaativa paikka, sanoo Pikkarainen.

Vaikka joulu ja infleunessakausi tulee varmasti joka vuosi, tarkaa ajankohtaa pahimmalle ruuhkalle on kaupungin mukaan silti vaikea tietää.

– THL seuraa maailmanlajuisen epidemian tuloa, joten me tiedämme, milloin se on esimerkiksi Australiassa ja me tiedämme suurin piirtein milloin se tulee. Mutta me emme tiedä minä päivänä ja millä vuorolla, eli aamulla, illalla vai yöllä. Silloin me pystymme soittamaan ex-tempore meidän sijaislistaa läpi ja pyytämään ennalta jo resurssoitujen lisäksi lisää väkeä töihin, Pikkarainen selittää.

– Sellaista reagointikykyä meillä ei ole, että me voisimme minuutissa tai tunnissa hankkia tänne 15 – 30 prosenttia lisää työvoimaa eli saman verran kuin ruuhka-akoina tulee potilaita yli keskivertomäärän.

Pikkarainen kertoo, että Haartmanin päivystyksessä on kuitenkin otettu oppia viime talvesta.

– Viime influenssakauden jälkeen olemme tehneet yksityiskohtaisemmat suunnitelmat Helsingin sairaalan kanssa jatkohoitopaikoista, jotta tilanne olisi paremmin hallinnassa. Myös rokotuskattavuutta on nostettu potilaissa, eli kaikesta varautumisesta on opittu.

Henkilökunnan määrää on vuosien aikana lisätty. Haartmanin päivystyksen alkuaikoina hoitajia ja osastosihteerejä oli noin 70, kun heitä on nyt yli 100.

"Hallittu rimanalitus" ei koske potilaan hoitoa

Hoitajien mukaan ruuhkatilanteissa, kuten influenssakausina, heitä on kehotettu "hallittuun rimanalitukseen" silloin kun resurssit eivät riitä.

Pikkarainen toteaa, ettei hän itse eikä ylihoitaja ole käyttänyt termiä.

Pikkaraisen mukaan osastonhoitaja on tunnistanut lausahduksen omakseen. Pikkarainen kuitenkin kieltää jyrkästi, että tämä tarkoittaisi hoidon tason laskemista.

– Sillä on tarkoitettu sitä, että kiiretilanteessa keskitymme ainoastaan potilaan hoitoon. Rimaa alennetaan kaikessa oheistoiminnassa: ei täytetä kaappeja, ei tehdä lääketilauksia vaan lykätään niitä, jopa kirjausten tekemistä voidaan lykätä ja vuorokausiraportin tekemistä lykätään. Potilaan hoidon kohdalla rima kuitenkin ylitetään aina, ei koskaan aliteta.

