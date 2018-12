Viisikymppinen Ruisrock korotti kympeillä viikonlopun hintaa: lippu 199 euroa ja silti verkkomyynti ruuhkautui hetkessä

50. kerran järjestettävän Ruisrockin lipunmyynti alkoi keskiviikkona kello 12. Jonoa kertyi lippuja myyvään verkkopalveluun heti lipunmyynnin avauduttua.

Juhlavuoden tapahtuman kolmen päivän lippujen hintaan on tullut roima korotus. Viimeksi lippu maksoi 165 euroa. Nyt hinta on noussut 199 euroon. Tässä vaiheessa myynnissä on ainoastaan kolmen päivän lippuja.

Viime vuosina festivaali on myyty loppuun.

Ruisrock järjestetään ensi vuonna Turun Ruissalon Kansanpuistossa 5.–7. heinäkuuta.

