Kohuvalmentaja ehdolla Vuoden valmentajaksi

Teija Kukkala (vas.) ja Titta Heikkilä (oik.) ovat ehdolla Vuoden valmentaja -äänestyksessä. Titta Heikkilän valmennusmetodeista on noussut kohu.

Teija Kukkala (vas.) ja Titta Heikkilä (oik.) ovat ehdolla Vuoden valmentaja -äänestyksessä. Titta Heikkilän valmennusmetodeista on noussut kohu. Lehtikuva

Joukkuevoimisteluvalmentaja Titta Heikkilä on ehdolla Vuoden valmentajaksi. Vuoden valmentajan nimi kerrotaan Urheilugaalassa ensi tammikuussa.

Äänestykseen voivat osallistua kaikki jäsenmaksunsa maksaneet Urheilutoimittajain liiton ja sen paikalliskerhojen jäsenet. Äänestys on perinteikäs, sillä Vuoden urheilija on valittu jo vuodesta 1947.

Titta Heikkilä on Tampereen Sisun Minettien valmentaja. Minetit ovat voittaneet joukkuevoimistelun maailmanmestaruuden Heikkilän alaisuudessa kahdesti.

Heikkilän valmennusmetodeista on esitetty tänä syksynä kovaa kritiikkiä. Urheilulehti julkaisi syksyllä artikkelin (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan kaudella 2011–12 kolme Heikkilän valmentamaa tyttöä sairastui anoreksiaan. Lehden mukaan Heikkilä on esimerkiksi haukkunut ja nöyryyttänyt Minettien voimistelijoita.

Heikkilä on kiistänyt osan väitteistä. Hän on sanonut, ettei hänen tarkoituksenaan ole ollut koskaan loukata ketään.

Myös Heikkilän valmentajakollega Teija Kukkala on ehdolla Vuoden valmentajaksi.

Urheilutoimittajain liitto: Ei kannanotto

Urheilutoimittajain liiton hallituksen puheenjohtaja Kalle Virtapohja vahvistaa Ylelle, että Titta Heikkilä on ehdolla Vuoden valmentajaksi. Urheilutoimittajain liiton erillinen valiokunta on valinnut ehdokkaat.

Virtapohja ei ole perehtynyt kohuun Heikkilän valmennusmetodeista.

– Hänet on valittu ehdokkaaksi täysin valmentajaosaamisen ja näyttöjen perusteella. Listoja kootessa ei ole merkitystä sillä, nouseeko hän ehkä kyseenalaisessa valossa otsikoihin tai esille.

Hän korostaa, että kyseessä on Vuoden valmentaja -äänestys.

– Tämä ei ole äänestys vuoden eettisimmästä tai kannustavimmasta valmentajasta, Virtapohja sanoo.

Äänestyslistojen tarkoitus on, että 1300 urheilutoimittajaa voi äänestää Vuoden parasta valmentajaa.

– Se ei ole kannanotto mihinkään suuntaan, millä tavalla hän on tuloksiaan valmentajana saavuttanut. Hänen valmentajaosaamisensa on tuloksekasta ja sillä perusteella hän on listalla.

Lue lisää:

Tamperelaisseuran entinen pomo kertoo, miksi rankkaa kritiikkiä saaneen valmentajan toimintaan oli pakko reagoida – "Ongelmia oli siinä, miten urheilevalle lapselle puhutaan ja miten hänen ihmisarvonsa nähdään"

Kritiikkiä metodeistaan saanut voimisteluvalmentaja ottaa syytökset raskaasti, mutta valmennukseen kohu ei vaikuta: "En koe, että joudun muuttamaan tyyliäni, mutta haluan kehittää sitä"

Urheilulehti: Palkittu valmentaja on nöyryyttänyt ja pelotellut nuoria voimistelijatyttöjä – maailmanmestaruuksien taustalla rajut valmennusmetodit