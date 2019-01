Kryptotalvi jäädytti bitcoinin, miltä uusi vuosi näyttää? Asiantuntijat ennustavat: Käyttö lisääntyy, teknologia etenee ja uusi mahdollinen kupla näköpiirissä

Vuosi 2018 tarjosi kylmää kyytiä kryptovaluuttoihin sijoittaneille, kun tunnetuimman kryptovaluutan bitcoinin hintakupla puhkesi.

Joulukuussa 2017 bitcoinin vaihtokurssi kävi lähes 20 000 dollarissa. Nyt yksi bitcoin maksaa alle 4 000 dollaria.

Muut kryptovaluutat luisuivat perässä. Tammikuun 2018 huipulla kaikkien kryptovaluuttojen yhteenlaskettu markkina-arvo oli noin 830 miljardia dollaria. Vuoden viimeisenä päivänä luku oli sulanut vajaaseen 130 miljardiin dollariin.

Kun vuosi sitten elettiin kryptohuumaa, niin nyt alalla puhutaan kryptotalvesta.

Yle kysyi joulukuun alussa teknologiatapahtuma Slushissa vierailleilta viideltä lohkoketjualan vaikuttajalta heidän näkemyksiään alan tilanteesta.

Hintalaskusta oli hyötyäkin

Monet pikavoittoja tavoitelleet piensijoittajat menettivät viime vuonna paljon rahaa. Alan vaikuttajat arvioivat silti, että huuman haihtuminen on ollut eduksi lohkoketjuteollisuudelle.

Virtuaalivaluuttojen lisäksi lohkoketjuteknologiaa voi hyödyntää esimerkiksi tietokonepeleissä, sosiaalisen median palveluissa, tuotteiden toimitusketjujen seurannassa ja äänestämisessä.

Projektihautomo ConsenSysin sijoitusjohtaja Kavita Gupta arvioi, että kryptojen hintaromahdus on poistanut turhia projekteja, joiden perustajat halusivat ainoastaan kerätä rahaa laskemalla liikkeelle uusia kryptorahakkeita.

– Tämä on antanut monille sijoittajille syyn vaatia lisää vastuunkantoa ja läpinäkyvyyttä yrityksiltä, Gupta sanoo.

ConsenSys itsekin on joutunut vaikeuksiin kryptotalven takia. Lohkoketjualaa seuraava Coindesk-sivusto (siirryt toiseen palveluun) kertoi joulukuun alussa, että ConsenSys aikoo irtisanoa 13 prosenttia henkilökunnastaan. Yhtiöllä on noin 1 200 työntekijää.

Ethereum-ekosysteemiin keskittyvän projektihautomo ConsenSysin sijoitusjohtaja Kavita Gupta. Mikko Leppänen / Yle

Verkkojen hitausongelmiin odotetaan ratkaisuja

Lohkoketjualalla odotetaan edelleen laajojen ihmisjoukkojen käyttämän läpimurtosovelluksen tuloa markkinoille. Alalla on tiedostettu, että yksi lohkoketjuteknologian pahimmista pullonkauloista on verkkojen hitaus.

Pääomasijoitusyhtiö Pantera Capitalin sijoitusjohtaja Joey Krug kertoo, että lohkoketjut voivat tällä hetkellä käsitellä vain 10–15 arvonsiirtoa sekunnissa. Esimerkiksi maksukorttiyhtiö Visa kykenee useisiin tuhansiin siirtoihin sekunnissa.

Pantera Capitalin sijoitusjohtaja Joey Krug on yksi ennustemarkkina-alusta Augurin perustajista. Mikko Leppänen / Yle

Haasteena lohkoketjujen nopeuttamisessa on se, kuinka avointen hajautettujen tietokantojen turvallisuus voidaan taata, kun siirtojen lukumäärää kasvatetaan.

– Ensi vuoden loppuun mennessä tulevat teknologiset ratkaisut mahdollistavat siirtomäärien kasvattamisen satoihin kappaleisiin sekunnissa. Kun skaalautuvuusongelmat alkavat ratketa, niin näemme sovelluksia, joita ihmiset käyttävät päivittäin, Krug ennustaa.

Krug pitää mielenkiintoisena sovelluksena esimerkiksi Originia, joka on jakamistalouden mahdollistava protokolla.

– Sen avulla voit esimerkiksi vuokrata talosi vertaisverkossa Airbnb:n sijaan. Originin palvelumaksut ovat käyttäjille huomattavasti edullisemmat kuin Airbnb:llä.

Bitcoin-siirtojen nopeuttamiseksi kehitetään lohkoketjun päälle ohjelmoitua maksuprotokollaa Lightning Networkia eli salamaverkkoa, joka vauhdittaa bitcoin-siirtoja käyttäjien välisten maksukanavien avulla. Siirrot kirjataan bitcoin-lohkoketjuun vasta kun kanava suljetaan.

Salamaverkko on kasvanut tänä vuonna nopeaa tahtia. Vuoden alussa verkon muodostavia solmuja oli vain joitakin kymmeniä. 1ML -sivuston (siirryt toiseen palveluun) mukaan joulun alla solmuja oli jo yli 4 600. Verkon laajentumisen odotetaan jatkuvan ensi vuonna.

Käytettävyys paranee

Toinen este kryptovaluuttojen laajalle käyttöönotolle on ollut nykyisten käyttöliittymien kankeus.

Salamaverkkoa kehittävän Lightning Labsin toimitusjohtaja Elizabeth Stark kertoo, että yksi heidän tavoitteistaan on kehittää kännyköihin ja verkkoselaimiin käyttöliittymät, joiden avulla käyttäjät voivat tehdä bitcoin-siirtoja napin painalluksella.

– Jatkossa yhä useammat yritykset hyväksyvät maksuja salamaverkon kautta. Ihmiset kehittävät pelejä ja verkkosivuja, joissa voi tehdä arvonsiirtoja salamaverkon avulla, Stark sanoo.

Bitcoinin salamaverkkoa kehittävän Lightning Labsin toimitusjohtaja Elizabeth Stark (vasemmalla). Mikko Leppänen / Yle

Myös Pantera Capitalin Joey Krug katsoo, että kryptovaluuttojen lähettäminen toisille käyttäjille helpottuu huomattavasti. Tällä hetkellä siirroissa käytetään osoitteita, jotka koostuvat pitkistä numero- ja kirjainsarjoista.

– Jatkossa ihmiset voivat lähettää kryptoja esimerkiksi osoitteeseen joeykrug.eth pitkän osoitteen sijaan. Tämä olisi mahdollista jo nyt, Krug sanoo.

Vuonna 2011 perustetun kryptovaluutta litecoinin keksijä Charlie Lee arvioi, että kryptorahakkeiden säilytystä ja käyttöä helpottavat laitteet yleistyvät ensi vuonna.

Lee nostaa esimerkeiksi taiwanilaisen älypuhelinvalmistaja HTC:n uuden Exodus-puhelimen, jossa on eristetylle mikrosirulle sijoitettu kryptovaluuttalompakko sekä luottokortin muotoisen CoolWallet-kryptolompakon, jolla saa bluetooth-yhteyden kännykkään.

– Uskon, että tulevaisuudessa kaikki uudet kännykät sisältävät kryptolompakon aivan kuten ne nyt varustetaan kameroilla. Se tapahtunee muutaman vuoden päästä, Lee sanoo.

Litecoinin perustaja Charlie Lee (keskellä) ja matkapuhelinvalmistaja HTC:n hajautetun teknologian johtaja Phil Chen (oikealla) esittelivät HTC:n Exodus-älypuhelinta Slushissa. Puhelimessa on sisäänrakennettu kryptovaluuttalompakko. Mikko Leppänen / Yle

Raketoivatko hinnat jälleen ylös?

Virtuaalivaluuttojen voimakkaasti heiluvien vaihtokurssien kehitystä on mahdoton ennustaa.

Viime vuonna ei nähty ensimmäistä kertaa, että 10-vuotiaan bitcoinin arvo tulee rytinällä alas. Kryptovaluutan lyhyessä historiassa vaihtokurssin jyrkät nousut ja laskut ovat seuranneet toisiaan.

Siksi monet alan vaikuttajista ovat optimistisia hintakehityksen suhteen pitkällä aikavälillä.

– Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun näen karhumarkkinan eli hintojen laskun. Palautuminen kestää jonkin aikaa, ehkä vuosia. Tämä on normaalia kryptovaluutalle, Charlie Lee toteaa.

Sijoitusjohtajat Joey Krug ja Kavita Gupta arvioivat, että vaihtokurssit kääntynevät nousuun vuoden 2019 lopun ja vuoden 2020 puolivälin tienoilla.

Pantera Capitalin sijoitusjohtaja Joey Krugin mukaan syynä tähän ovat ensi vuonna avautuvat uudet kauppa- ja säilytyspalvelut. Niiden kautta institutionaaliset sijoittajat, kuten eläke- ja vakuutusyhtiöt, pankit ja sijoitusrahastot, pääsevät rahasäkkeineen kryptomarkkinoille.

– Tällä hetkellä esimerkiksi Yhdysvalloissa monet instituutiot eivät voi sijoittaa kryptoihin, koska sääntely vaatii niitä säilyttämään kryptovarojaan säännellyn varainhaltijan hallussa. Tällaisia riittävän tasokkaita palveluja ei ole vielä, Krug sanoo.

Esimerkiksi New Yorkin pörssiä operoiva Intercontinental Exchange on avaamassa kryptovaluuttojen kauppa- ja säilytyspaikan nimeltä Bakkt. Uusimman tiedon mukaan sen tammikuulle suunniteltua avausta on tosin lykätty (siirryt toiseen palveluun), koska se ei ole saanut hyväksyntää Yhdysvaltain viranomaisilta.

Pantera Capital on yksi Bakktiin sijoittaneista tahoista. Krug muistuttaa, että kryptovaluuttoihin ei kannata sijoittaa kuin sen verran, minkä on valmis menettämään kokonaan.

Arvopaperitokeneista uusi kupla?

Yle kertoi marraskuussa, että sijoitusmarkkinoille on tulossa arvopaperitokeneita, jotka ovat uudenlaisia lohkoketjussa sijaitsevia digitaalisia arvopapereita.

Ne vastaavat teknisesti kryptovaluuttoja, mutta niiden arvo on sidoksissa johonkin konkreettiseen omaisuuteen tai kohteeseen. Arvopaperitokenit voivat edustaa esimerkiksi listaamattoman yrityksen osakkeita tai omistusosuuksia kiinteistöistä.

Kavita Gupta ja Joey Krug arvioivat, että tänä vuonna arvopaperitokeneista alkaa tulla iso juttu ja niiden liikkeeeseenlaskut valtavirtaistuvat vuonna 2020.

Älysopimuksia kehittävän Mattereumin toimitusjohtaja ja Ethereum-lohkoketjun julkaisussa mukana ollut Vinay Gupta arvioi, että startup-yritysten osakkeita vastaavista arvopaperitokeneista voi muodostua seuraava hintakupla lohkoketjualalle.

Mattereumin toimitusjohtaja Vinay Gupta. Mikko Leppänen / Yle

– Varhaisen vaiheen kasvuyrityksiin sijoittaminen on lähellä uhkapeliä. Riskialttiiden startup-yritysten osakkeiden tokenisointi on huono idea. Uskon, että tämä tulee selväksi 4–5 vuoden kuluessa, Vinay Gupta sanoo.

Vinay Guptan mukaan arvoltaan vakaisiin kohteisiin sidotut arvopaperitokenit puolestaan tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia sijoittajille.

– Voisit esimerkiksi sijoittaa osan omaisuudestasi tokenisoituun eteläamerikkalaiseen sademetsään, jonka haluat säilyttää koskemattomana. Luulen, että tästä voi tulla vallankumouksellinen trendi.

