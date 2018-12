Italian populistijohtaja julkaisee somessa kuvia spagettiannoksestaan ja lainaa Mussolinia – Tutkija: Kuin naapurin mies, joka viljelee väkivaltaista puhetta

Italian oikeistopopulistisen La Lega -puolueen johtaja Matteo Salvini villitsee kansaa ympäri maata. Hän on saanut siihen oppia muun muassa Trumpin ex-kampanjapäälliköltä Steve Bannonilta.

ROOMA Piazza del Popolo -aukio Rooman keskustassa on ääriään myöten täynnä. Monet paikallaolijat ovat pukeutuneet fanipaitoihin ja -lippiksiin, joita koristavat populistipuolue La Legan iskulauseet tai puoluejohtaja Matteo Salvinin kuvat.

Yksi kantaa lippua, toinen banderollia. Suuren lavan eteen pakkautuneesta väkijoukosta uhkuu iloa ja toivoa. Kaiuttimissa soivat italialaiset klassikkokappaleet.

Eturivissä alkaa tasainen huutokonsertti:

– Matteo! Matteo! Matteo!

Tunnelman perusteella paikalle voisi odottaa supersuosittua rocktähteä.

Todellisuudessa lavalle astelee pian italialaisten keskuudessa suursuosiota nauttiva poliitikko: oikeistopopulistisen La Legan puoluejohtaja Salvini.

Oikeistopopulistisen La Legan kannattajien vaatteita koristivat puoluejohtaja Matteo Salvinin kuvat tai häntä tukevat kannustustekstit. Massimo Lauria / Yle

– Olen vihdoin löytänyt poliitikon, joka edustaa minua. Salvini on kansan mies, toisin kuin perinteiset italialaiset poliitikot, sanoo Salvinia kannattava Maria Veronica Rossi, 30.

Oikeistopopulistien kannatus kaksinkertaistui puolessa vuodessa

La Legan suosio on huipussaan, kertovat kannatuskyselyt. Vain puolessa vuodessa Salvini on onnistunut tuplaamaan (siirryt toiseen palveluun)puolueensa kannatuksen: maaliskuun parlamenttivaaleissa puoluetta äänesti noin 17 prosenttia italialaisista. Nyt kannatus liikkuu jo 32 prosentissa.

Hallituskumppani Viiden tähden liike on jäänyt useiden prosenttiyksikköjen päähän.

Kun Salvini nousee lavalle Piazza del Popololla, hän kumartaa ja lähettää lentosuukkoja yleisölle. Hän nostaa kätensä yläviistoon, kuin sotilaalliseen tervehdykseen.

"Italialaiset ensin" -iskulauseilla varustetut lippikset lentävät yleisössä ilmaan. Väkijoukko villiintyy.

Italialaiset ensin, julistivat kannattajien liput La Legan tilaisuudessa Rooman Piazza del Popolo -aukiolla. Massimo Lauria / Yle

Taitava vastakkainasettelujen rakentaja

Yksi tekijä Salvinin menestyksessä on ollut hänen poliittinen retoriikkansa. Hän on ottanut mallia populistisista menestystarinoista eri puolilla maailmaa, arvioi viestinnän professori Peter Sarram Rooman John Cabot -yliopistosta.

– Nämä menestystarinat ovat perustuneet vastapuolen toiseuttamiseen ja demonisoimiseen, Sarram toteaa. Hän on erikoistunut julkiseen maahanmuuttokeskusteleun ja siihen liittyvään poliittiseen retoriikkaan.

Vastakkainasetteluja rakentava puhetapa on tyypillistä populismissa. Sarram mainitsee esimerkiksi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin, Brasilian tulevan presidentin Jair Bolsonaron ja Unkarin pääministerin Victor Orbánin.

– Myös Salvini puhuu kuin maailmassa olisi kaksi vastakkaista puolta, hyvä ja paha. Hän itse edustaa tavallisen italialaisen puolella olevaa hyväntekijää. Toiselle puolelle päätyvät ne, jotka eivät jaa hänen arvojaan tai ajatuksiaan. Siellä voi tilanteen mukaan olla maahanmuuttaja, Euroopan unioni tai finanssimarkkinat, Sarram sanoo.

Tämä on näkynyt syksyn aikana, kun Italia on ajautunut alijäämäisen budjettiehdotuksensa vuoksi törmäyskurssille EU:n kanssa. Sisäministerinä ja varapääministerinä Salvini on pitkin syksyä kritisoinut EU:n talouskuria kovin sanankääntein (siirryt toiseen palveluun).

Salvini puhui puolueensa tapahtumassa Roomassa kannattajilleen yli tunnin. Mukana lavalla oli italialaisia kokkeja, joita hän kiitti italialaisten ruokaperinteiden vaalimisesta. Massimo Lauria / Yle

Salvini puhuttelee unohdetuksi itsensä tuntevia

Retoriikka, jossa vastapuolta syytetään italialaisten edun laiminlyönnistä, vetoaa Italiassa erityisesti unohdetuksi itsensä tunteneeseen kansanosaan, Sarram arvioi.

Italia on kärsinyt talouden ongelmista vuosikymmeniä (siirryt toiseen palveluun). Työttömyys on vaivannut erityisesti eteläisessä Italiassa. Nuorisotyöttömyys on ollut korkea.

Salvini on luvannut äänestäjilleen muun muassa tuloverojen kevennyksiä ja eläkeiän madaltamista.Hän puhuu myös italialaisen kulttuurin ja perinteiden säilyttämisestä ja viittaa niin uskonnollisiin kuin kulinaarisiinkin erityispiirteisiin.

Maria Veronica Rossi (vas.) oli ystävineen tullut kuulemaan Salvinia Frosinonen maakunnasta Rooman läheltä. "Salvini on kansan mies, toisin kuin perinteiset italialaiset poliitikot", hän sanoi. Massimo Lauria

Tiukka linja maahanmuuttoon on La Legan politiikan keskiössä. Vaalikampanjansa aikana Salvini kertoi aikovansa karkottaa maasta puoli miljoonaa Italiassa oleskelevaa paperitonta siirtolaista (siirryt toiseen palveluun). Kesällä hän sulki italialaissatamat avustuslaivoilta, jotka pelastivat Välimerestä siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita.

Marraskuussa Italian hallitus ajoiSalvinin johdolla läpi kiistellyn lain, joka vaikeuttaa oleskeluluvan saamista ja heikentää pakolaisten oikeutta kotouttamispalveluihin (siirryt toiseen palveluun).

– Salvini hyödyntää italialaisten yleistä tyytymättömyyttä oman kannatuksensa kasvattamisessa. Ainakin osa puheista on populistisia lupauksia, joita Salvini ei pysty toteuttamaan, Sarram sanoo.

Mielikuva tavallisesta miehestä

Piazza del Popololla raikaa uusi laulu.

– Capitano! Kapteeni! Haluamme kapteenin! huutokuoro toistelee Salvinin lempinimeä.

Harva italialaispoliitikko on saanut aikaan tällaista kansanhurmosta.

Salvini pyrkii välittämään itsestään kuvan mahdollisimman kansanomaisena ja helposti lähestyttävänä, aivan tavallisena ihmisenä, Sarram arvioi. Salvini tekee eroa eliittiluokan poliitikkoihin, joihin italialaiset ovat vuosien varrella kyllästyneet.

– Hän viestii ja käyttäytyy kuin kuka tahansa naapurin mies. Tätä kuvaa hän luo älykkäästi perinteisissä tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa, Sarram sanoo.

"Yksi kaikkien ja kaikki Salvinin puolesta", luki La Legan kannattajan kyltissä. Massimo Lauria / Yle

Sosiaalinen media onkin Salvinin viestintästrategian keskiössä. Hänen sometileiltään tviitataan ja postataan Facebookiin jatkuvasti livelähetyksiä, kuvia ja selfieitä sekä emojeilla varustettuja iskulauseita.

Postaukset kertovat usein ministerin päivien kulusta: missäpäin maailmaa hän työnsä vuoksi matkustaa, millaista politiikkaa hän siellä ajaa, missä hän käy lenkillä ja mitä hän syö lounaaksi sunnuntaisin.

Esimerkiksi joulukuun alussa Salvini tviittasi kuvan pastalautasestaan. Kuva oli höystetty tekstillä, jossa Salvini kertoi kastikkeen tulleen suoraan purkista.

Due etti di bucatini Barilla, un po’ di ragù Star e un bicchiere di Barolo di Gianni Gagliardo. Alla faccia della pancia!

Buon pomeriggio Amici😋 pic.twitter.com/CuwMT9Tlj3 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 4. joulukuuta 2018

– Viesti yleisölle oli selvä: "Olen tavallinen sinkkumies. Minäkin olen niin kiireinen, että minun on syötävä pikapastakastiketta lounaaksi." Näin yksinkertaista viestintä on, Sarram toteaa.

Rooman täydellä aukiolla Salvini palaa pasta-annokseensa:

– Miksi muka en saisi julkaista kuvaa spagettilautasestani? Olen aivan kuin tekin!

Oppia Trumpin ex-kampanjapäälliköltä

Salvinin viestintästrategian takana on italialainen sosiaalisen median guru Luca Morisi. Myös presidentti Trumpin entisellä kampanjapäälliköllä Steve Bannonilla on sormensa pelissä La Legan ja Salvinin viestinnän valmentamisessa.

Bannon on osallistunut useiden eurooppalaisten populistipuolueiden ohjaamiseen.

Bannon vieraili Italiassa ennen maaliskuussa järjestettyjä parlamenttivaaleja. Salvini ja Bannon tapasivat myös syyskuussa, (siirryt toiseen palveluun) jolloin he kävivät läpi muun muassa ensi kevään europarlamenttivaaleja.

Konkreettisimmillaan Trumpin vaikutus on näkynyt esimerkiksi eräissä Salvinin iskulauseissa. Parlamenttivaaleissa Salvini kampanjoi iskulauseella Prima gli Italiani eli Italialaiset ensin. Trump muistetaan omasta iskulauseestaan America First eli Amerikka ensin.

Salvini on lainannut myös Italian fasistidiktaattoria Benito Mussolinia. Mussolinin syntymän muistopäivänä hän tviittasi Mussolininkin tunnetuksi tekemän lausahduksen: "Mitä enemmän vihollisia, sitä enemmän kunniaa."

Salvinin kannattajat tosin muistuttivat, että alunperin lausahdusta oli tiettävästi käyttänyt Rooman valtiomies ja sotapäällikkö Julius Caesar.

Salvini on käyttänyt puheessaan myös Mussolinin tunnettua "Minä vähät välitän"-lausahdusta, me ne frego. Salvini on käyttänyt sitä puhuessaan EU:sta (siirryt toiseen palveluun).

Myös katoliset vaikuttajat vastustavat kovia puheita

Salvinin kova retoriikka on herättänyt myös vihastusta. Häntä vastaan ovat käyneet oppositiopoliitikkojen lisäksi esimerkiksi monet katoliset vaikuttajat (siirryt toiseen palveluun). He eivät hyväksy hänen maahanmuuttoa koskevia ajatuksiaan.

Professori Sarram pelkää Salvinin maahanmuuttajavastaisten retoristen hyökkäysten syventävän vihan ilmapiiriä Italiassa.

– Salvini käyttää maahanmuuttajia välineenä kannatuksensa lisäämiseen. Ihmiset kuitenkin oikeasti kärsivät sen seurauksista. Salvinia voidaan pitää hauskana naapurin miehenä, mutta hänen tviittinsä sisältävät väkivaltaista puhetta, Sarram sanoo.