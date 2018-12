Luulitko, että Lucia vain hymyilee kynttilät päässä? 80 laulukeikkaa viikossa vaatii melkoista venymistä

Jatkuvaa laulamista ja minuuttiaikataulua. Kouluhommatkin pitäisi jossakin välissä hoitaa. Ei ihme, että Lucia-ehdokkaita on vuosi vuodelta vaikeampi saada ainakin Kokkolanseudulla.

Kokkolanseudun Lucia-kulkueen aamu alkaa varhain. Päivän ohjelmassa on vierailuja päiväkoteihin, sotaveteraanien palvelutaloon, yksityisten ihmisten koteihin ja jopa traktorifirman puurojuhlaan.

– Menemme sinne, minne pyydetään, kertoo Lucia-neidoista huolehtiva Lucia-äiti Marit Emet.

Kutsuja riittää, ja aikataulu on tiukka. Yhdessä paikassa lauletaan muutama laulu ja toivotetaan hyvää joulua. Sitten matka jatkuu.

Kokkolanseudun Lucia Cassandra Sarin ja kynttilätytöt tekevät noin 80 keikkaa eli vain parisenkymmentä vähemmän kuin Folkhälsanin, Huvustadsbladetin ja Svenska Ylen valtakunnallinen Lucia 2018 Elin Qvist.

Valtakunnan Lucia kiertää tilaisuuksissa seurueineen tammi- ja helmikuussa. Kokkolanseudun valon tuojat hoitavat keikkamääränsä yhdessä viikossa.

– Onhan se aika raskasta, mutta sehän on vain tämä viikko. Pitää nukkua riittävästi, että jaksaa laulaa ja olla ihmisten kanssa, sanoo Cassandra Sarin.

Vaikka väsyttää, on oltava pirteä ja iloinen aamusta iltaan.

Lucia-äiti Marit Emet kiertää joka toinen päivä Lucia-kulkueen mukana. Joka toinen päivä vuorossa on Marina Sjöstrand. Kalle Niskala / Yle

Kokkolanseudun Lucian takana ovat Leijonat, seurakunta ja ÖT-lehti. Marit Emet on toista vuotta Lucia-äitinä.

Työtä jakamassa on naapuri Marina Sjöstrand. Naisten tehtävänä on osallistua viikon suunnitteluun, hankkia lupia ja etsiä sopivia kandidaatteja.

Viime vuosina Lucia-neitoja on ollut vaikea saada. Etenkin, kun se vaatii viikon sitoutumista tehtävään. Emetin mukaan hakuaikaa jouduttiin tänä vuonna pidentämään ja senkin jälkeen vielä etsimällä etsimään nuoria ehdolle Lucia-äänestykseen.

– Tytöt ovat siinä iässä, että koulu on tärkeä. Viikon poissaolo koulusta tarkoittaa paljon ylimääräistä työtä, Marit Emet miettii.

Emetin mukaan hyvä Lucia on iloinen ja positiivinen. Hän haluaa jakaa Lucia-sanomaa: joulun sanomaa, valoa ja empatiaa ihmisille. Vastineeksi saa iloa ja ystäviä. Viime vuoden Lucia-trio pitää vieläkin yhteyttä.

– Vanhukset ilahtuvat tosi paljon, kun tulemme laulamaan. Se tuntuu mukavalta. On kivaa, että saa laulaa yksinäisille, mietti Cassandra Sarin.

Kokkolanseudun Lucia-triolla on seurakunnalta saatu lista myös yksittäisistä ihmisistä, joiden luokse Lucian toivotaan ehtivän. Tytöt vievät iloa koteihin, missä sairastetaan ja muutenkin kaivataan valoa arkeen. Kahvipaketin kanssa tulevat valon neidot otetaan aina lämpimästi vastaan.

Parhaimpina päivinä Santa Luciaa lauletaan yli 20 kertaa. Kalle Niskala / Yle

Viikon aikana Lucia-äiti on joka paikan höylä. Hän kuljettaa tyttöjä, hankkii välipaloja, huolehtii varusteista ja tauoista ja katsoo, että kaikki sujuu. Kokkolassa selviää paikallistuntemuksella, maakunnassa mukana on opas.

– Muuten kestäisi liian kauan löytää oikeat paikat.

Matkoilla tytöt harjoittelevat laulua ja katsovat puhelimesta maailman tapahtumia.

– He ovat aika lailla sitoutuneita tähän tehtävään. He usein miettivät jo seuraavaa paikkaa, mitä siellä lauletaan, mikä sopii siihen paikkaan.

Ohjelmistossa on kymmenkunta laulua. Veteraaneille lauletaan Maa on niin kaunis, lapsille Nyt syttyy valot tuhannet. Jos yleisössä on suomenkielisiä, lauletaan suomeksi.

Sydämen asialla

Marit Emet ei ole itse ollut koskaan Luciana. Innostus tuli työelämässä koulun juhlia järjestäessä.

– Lucia-perinne on minulle sydämen asia. Siksi tuntuu hyvältä olla Lucia-äiti.

Entä pitäisikö jokaisen pikkutytön saada olla kerran elämässään Lucia?

– Kyllä pitäisi. Ei tarvitse olla isot puitteet, mutta jo se, että saisi olla Lucia kotona tai vaikka mummolassa. Ehkä se on kaikkien tyttöjen haave. Toivon, että he kaikki saisivat olla.