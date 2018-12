Tanssinopettaja Helena Ahti-Hallberg kaipaa kiksejä ja haluaa lähteä kaikkeen täysillä: "Kilpailemisen adrenaliinia on vaikea korvata"

Tanssinopettaja Helena Ahti-Hallberg on viime vuosina tullut tutuksi MTV:n Tanssii tähtien kanssa -kilpailuohjelmasta tiukkasanaisena tuomarina. Edelleen hän silti innostuu eniten kilpailemisesta – vaikka sitten perinneleikissä kananmunan kuljetus lusikassa.

Moninkertainen kilpatanssin Suomen mestari Helena Ahti-Hallberg pitää suurimpana saavutuksenaan menestymistä ei Suomessa, vaan British Open -kilpailussa Englannin Blackpoolissa. Nuori Helena oli käynyt tavoittelemassa unelmaansa kisoissa 15-vuotiaasta asti.

– Ja vihdoin, olimme Blackpoolin 21-vuotiaiden lattarifinaalissa lopulta viidensiä. Just sillä hetkellä se adrenaliinimäärä on jotain, mitä on vaikea elämässä löytää oikeastaan mistään. Hetki oli epätodellinen – ajattelin, että vau, tätä varten olen tehnyt koko elämäni töitä.

Muuttaminen Iso-Britanniaan pari vuotta aiemmin siis kannatti, vaikka se merkitsikin aikoinaan suurta elämänmuutosta nuorelle tytölle.

– Muistan ajatelleeni, että nyt pääsen toteuttamaan unelmaani, pääsen opiskelemaan tanssia. Mutta nyt päällimmäisenä mieleen palaavat ne moninaiset vuokra-asunnot – muutin vähintään kerran vuodessa ja ne kellariasunnot tai ullakot, huh.

Kananmunankuljetuksen voittaja

Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillut Helena Ahti-Hallberg pääsi testaamaan kananmunankuljetustaitojaan leikkimielisessä lusikkakisassa juontajien Susanna Laineen ja Mikko Kekäläisen kanssa. Ahti-Hallbergin kilpailuhenkisyys yllätti, sillä hän ampaisi kisassa heti kärkeen eikä luopunut voitostaan missään vaiheessa monimutkaista rataa.

– Kyllä, olen kilpailuhenkinen. Kaikkeen lähdetään täysillä, eikö vaan, Ahti-Hallberg myöntää auliisti.

Mikko Kekäläisen osana oli vain peesata suvereenia voittajaa.

– En pärjännyt, en millään, Kekäläinen harmitteli.

Helena Ahti-Hallberg ja juontajat Puoli seiskan perinneleikissä Yle

Ehdottomasti kaipaan kiksejä

Tanssinopettajana työskentelevä Ahti-Hallberg iloitsee myös omien opetettaviensa menestyksestä, mutta kilpailemisen aiheuttamia kiksejä se ei korvaa. Pitää olla unelmia ja tavoitteita, joiden eteen tehdä töitä.

– Ehdottomasti kaipaan kiksejä. Elämä täytyy olla täynnä jännittäviä hetkiä, vaikka tosi pieniäkin. Joka asiasta pitää ottaa mahdollisimman paljon iloa irti.

Katso koko Puoli seitsemän -ohjelma tästä: