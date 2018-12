Kokeilisitko tänä jouluna kasvisruokia lihan tilalle? Tässä suositun vegaanibloggaajan 3 vinkkiä joulupöytään

Elina Innanen pitää suosittua vegaanista ruokablogia ja on juuri kirjoittanut kirjan vegaanisesta joulusta.

Elina Innanen pitää suosittua vegaanista ruokablogia ja on juuri kirjoittanut kirjan vegaanisesta joulusta. Suvi Elo

Elina Innasen vinkit vegaanin joulupöytään 1. Aluksi kannattaa miettiä, mitkä omassa joulupöydässä ovat must-juttuja ja miten ne saa muutettua vegaanisiksi. Laatikot on esimerkiksi todella helppo tehdä ilman mitään eläinperäistä. 2. Kokeile joulupöydässä rohkeasti uusia juttuja: esimerkiksi tofusta tai seitanista tehtyä kinkkua, porkkanasta tehtyä kylmäsavulohta eli porkkalaa (siirryt toiseen palveluun) tai kokeile maustaa ruokia Lähi-idästä tutuilla mausteilla. 3. Monet klassiset joulunamut ja esimerkiksi torttutaikinat ovat jo valmiiksi vegaanisia. Laiska kokki voi ostaa kaupasta myös valmista vegaanista piparkakkutaikinaa ja valmiita laatikoita. Voit kurkata tavallisissa kaupoissa myytävät vegaaniset ruoat ja herkut esimerkiksi osoitteesta vegaanituotteet.net (siirryt toiseen palveluun).

Elina Innasen 17 vuotta sitten tekemä päätös vegaaniudesta on tuonut hänelle ammatin. Hetken ajan ruokablogin pitämisen sivussa Innanen pyöritti myös Turun Vegekauppaa. Nyt 10 vuotta sitten päivänvalon nähneen ruokablogin yhteistyöt ja ruokakirjojen tekeminen ovat täysipäiväistä työtä alun perin puutarhuri-floristille.

Vaikka taustalla onkin huoli ympäristöstä ja eläinten oikeuksista, todettakoon, että Elina Innanen puhuu vegaanisen ruoan puolesta yksinkertaisesti siitä syystä, että kasvisruoka on hyvää.

– En ajattele joka päivä tekeväni jaloja tekoja. Itse kannustan kokeilemaan uusia tuotteita ja valitsemaan ravintoloissa kasvisruoan. Tuntuu, että ihmiset ovat vain kaavoihin kangistuneita, sanoo Innanen.

Joulupöytään voi tehdä perinteisten herkkujen lisäksi myös uusia ruokia, kuten punajuuri-mustapapupyöryköitä. Elina Innanen / Vegaanin joulukirja (Readme 2018)

Joulu on myös vegaaneille tärkeä ruokajuhla

Innaselta on ilmestynyt vastikään vegaaninen joulukirja ja kirjaa varten tehtyjä reseptejä hän kokkaili ja maisteli lähes koko vuoden. Siksi hänen oma joulupöytänsä ei pursua perinteisiä herkkuja, lanttulaatikkoa kun on tullut syötyä jo kesähelteillä. Porkkanalaatikon hän mainitsee omaksi suosikikseen, mutta yleensä Innasen joulupöydästä löytyy yksinkertaisesti vain hyvää ruokaa.

– Saatan syödä jouluna jotain ihan muuta kuin jouluruokaa.

Joulu on Chocochili-blogin (siirryt toiseen palveluun) suosituin sesonki. Tänä vuonna Innanen odottaa 100 000 yksittäistä kävijää joulukuulle. Normaalisti kävijöitä on kuussa noin 70 000. Luku kuulostaa aika huikealta ja ehkä omalta osaltaan todistaa vegaanisen ruoan suosiota. Vaikka joka vuosi suomalaisten syömä lihamäärä näyttää pysyvän ennallaan, Innanen uskoo lukujen kääntyvän laskuun.

– Tilastoissa kulutustottumuksen muutos näkyy hitaasti, mutta esimerkiksi Ruotsissa ja Kanadassa on näkynyt tilastoissa jo lihankulutuksen väheneminen. Olen siksi toiveikas myös Suomen osalta, että ensi vuonna meilläkin kulutustrendit muuttuvat, Innanen miettii.

– Uskon, että tuotantomäärät reagoivat hitaasti, eikä niissä näy välttämättä se, mitä ihmiset syövät ja ostavat kaupasta. Jos ensi vuoden luvuissa ei vieläkään tapahdu muutosta, sitten olen huolissani, hän sanoo.

Blogin lukijoiden joulusuosikki on ollut joka joulu seitankinkku, joka on erilaisista jauhoista ja mausteista valmistettu "kinkun korvaaja". Tänä vuonna myös Baileys-moussekakun reseptiä on luettu paljon.

Siitä Innanen vaikuttaa aidosti ilahtuneelta, että aiemmin seitankinkku-ohje sai internetin irvailijat liikkeelle, mutta tänä vuonna ikäviä kommentteja ei ole tullut yhtään.

– Mitä tutummaksi nämä jutut tulevat, sitä vähemmän niistä jaksaa vääntää vitsiä.

Joulutorttuihin voi laittaa muutakin kuin luumuhilloa. Tässä vegaaniset mantelitortut aprikoosihillolla. Elina Innanen / Vegaanin joulukirja (Readme 2018)

Kasvissyönti on nykyään helppoa

Elina Innasen mukaan on vain huonoja tekosyitä, että syö edelleen lihaa.

– Nykyään kasvissyönti on helppoa. On valmisruokia, ravintoloista saa useampia kasvisvaihtoehtoja ja jos haluaa vaikka elää pelkällä roskaruoalla, Mäkkäristäkin löytyy kaksi vegaanista hampurilaista, naurahtaa Innanen.

Synninpäästö kuitenkin heille, jotka haluavat syödä kinkkua jouluna: maailma ei tuhoudu yhteen lihapäivään vuodessa.

– Ongelma on se, että lihaa syödään joka päivä, sanoo Innanen ja jatkaa:

– Näinä maailman aikoina helpoin tapa vähentää hiilijalanjälkeä on syödä kasvisruokaa. Jos haluamme elinkelpoisen maapallon, vaatii se meiltä kaikilta toimia. Lopettaminen tai vähentäminen on välttämätöntä, kattavia tutkimuksia tästä aiheesta on ja niitä olisi syytä uskoa.

20 prosenttia suomalaisen hiilijalanjäljestä ruoasta

Ruoan hiilijalanjälki ei ole ainoa asia, jota valinnoissa on mietittävä. Tuoreen World Resources Institute -järjestön raportin mukaan lihansyöntiä on kehittyneissä maissa vähennettävä rajusti, jotta kaikki maapallon ihmiset saavat tulevaisuudessa syödäkseen.

Suomen ympäristökeskuksen viimevuotinen raportti (siirryt toiseen palveluun) kertoo puolestaan, että kuluttajan valinnoilla on väliä: kotimaan kotitaloudet aiheuttavat 68 prosenttia Suomen kasvihuonepäästöistä ja tästä yksi osa on ruoka. Sitran sivuilta löytyvän kaavion (siirryt toiseen palveluun) mukaan keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä 20 prosenttia muodostuu ruoasta.

Ja kun puhutaan luontoa uhkaavista tekijöistä, on myös hyvä muistaa, että Suomi on ulkoistanut ympäristövaikutuksiaan esimerkiksi ruokatuotannon osalta, kuten ympäristökeskuksen sivuilla kuvaama ka (siirryt toiseen palveluun)rtta (siirryt toiseen palveluun) näyttää. Se, mitä tapahtuu kotimaan rajojen sisällä, on vain yksi osa: meidän syömämme ruoka tulee myös muualta maailmasta.

Innanen ei itse usko ihmisten holhoamiseen, mutta miettii, voisiko esimerkiksi lihaverolla suunnata ihmisten valintoja tai voisiko valtio tehdä päätöksiä kouluruokailun muokkaamisesta ympäristöystävällisiin vaihtoehtoihin.

– Bisneksen tekijät ovat jo ymmärtäneet tarttua tähän, valtion tasolla ei ehkä ihan vielä ymmärretä potentiaalia, Innanen viittaa esimerkiksi kauravalmisteiden tuotannon suureen kasvuun.

Ruokabloggaaja ei syö itse välttämättä jouluruokia, koska niitä on tullut maisteltua tarpeeksi pitkin vuotta. Suvi Elo

Muovipakkaukset ja hävikki

Entä jos on huolissaan ruokapakkauksista ja esimerkiksi juuri ulkomailta tuotujen kasvisruokavalmisteiden päästöistä?

Suomalaisen Ilmasto-oppaan (siirryt toiseen palveluun) mukaan ruoan kuljetuksen päästöt ovat verraten pienet, kun katsotaan koko tuotannon hiilidioksidipäästöjä. Esimerkiksi laivakuljetuksilla tuodaan aina kerralla paljon, jolloin päästöt jakaantuvat tuotteiden kesken.

Innanen nostaa esille myös muovipakkaukset ja ruokahävikin. Muovi tulee mahdollisuuksien mukaan kierrättää käytön jälkeen, mutta on hyvä tajuta, että muovipakkaukset auttavat ruokaa säilymään sekä vähentävät kuljetuksesta aiheutuneita kolhuja. Ruoka, kun ei kuulu roskiin.

– Jos muovipakkauksesta menee ruokaa vähemmän hävikkiin, niin sekin on silloin paljon parempi kuin liha. Eläintuotteiden valmistuskaari tuottaa hävikkiä niin monessa vaiheessa.

– Mutta on tietenkin laajempi kysymys, miksi meille tuodaan esimerkiksi Argentiinasta omenoita syksyllä, kun niitä saa Suomestakin, tai onko järkeä syöttää kauraa lehmille, kun kaurasta voisi tehdä meille ruokaa, pohtii Innanen.

Kokeilisitko tänä jouluna vegaanisia vaihtoehtoja? Esimerkiksi nyhtökaura-sieniwellingtonia. Elina Innanen / Vegaanin joulukirja (Readme 2018)

Lihankorvikkeet kunniaan?

Internetin uumenissa Twitterissä keskusteltiin viime viikolla ahkerasti siitä, miksi kasvissyöjät haluavat syödä lihankaltaisia tuotteita. Innanen vaikuttaa hieman kyllästyneeltä iänikuiseen kysymykseen. Hänkin saa vängätä aiheesta lähes joka viikko.

– Klassikkovastaukseni on, että harva kasvissyöjä on kasvissyöjä siksi, että liha olisi pahaa, vaan siksi, että lihan syöminen on eettisesti väärin, ja syö siksi samankaltaisia ruokia kuin liharuoat olisivat, sanoo Innanen.

– Ja fakta on kuitenkin se, että seitan ei maistu kinkulta. Minulle tofu tai seitan eivät yritäkään olla lihaa, ja härkis ja nyhtökaura ovat minulle härkistä ja nyhtökauraa.

Omia tekoja tarkasteltava myös

Innanen painottaa, että ilmastonmuutoksen seurauksena meidän kaikkien on vain hyväksyttävä se, että maailma muuttuu ja meidän on tehtävä muutoksia siinä mukana. Hän ei väitä olevansa mikään ilmastopyhimys, mutta oma ahdistus jo teini-iässä väestönkasvusta ja lihantuotannosta saa hänet toimimaan edelleen.

– Ajan polkupyörällä, olen muuttamassa pienempään kämppään, eikä minulla ole lapsia ja aion vähentää huomattavasti lentämistä ensi vuonna, Innanen luettelee muita ilmastopäätöksiään ruokavalintojen lisäksi.

Innanen uskoo vahvasti siihen, että hänen tehtävänsä on pitää hyvänmielen blogia ja kertoa, miten tehdään maistuvaa vegaanista ruokaa.

Vaikka tässä jutussa on puhuttu siitä, mitä Innanen ajattelee lihansyönnistä ja ilmastonmuutoksesta, hänen bloginsa ainoa tarkoitus on jakaa reseptejä ja jättää puhe esimerkiksi eettisyydestä vähemmälle.

– Teen hyvää ruokaa ja toivottavasti inspiroin lukijoitani kokkaamaan enemmän kasviksista.