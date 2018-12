Poliisioperaatio Helsingin Siltasaaressa herättänyt huomiota – kyseessä TV-sarjan kuvaukset

Helsingin Siltasaaressa Paasivuorenkadun ympäristössä on nähty tänään useita aseistettuja poliiseja, mikä on aiheuttanut ihmetystä ja uteliaisuutta ohikulkijoissa.

Kyse on kuitenkin kotimaisen televisiosarjan kuvauksista ja poliisiksi pukeutuneista näyttelijöistä, kertoo Helsingin poliisi.

Hakaniemen ympäristössä kuvataan tänään torstaina poliisiaiheista televisiosarjaa kello 18 saakka. Kuvauksissa on poliisin virka-asuun pukeutuneita näyttelijöitä. #poliisi #Helsinki #Hakaniemi — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 13. joulukuuta 2018

Useita tunteja kestävät kuvaukset ovat osa Roba -tv-sarjaa.

Tuotantoyhtiö Yellow Filmin tuottajan Minna Virkajärven mukaan kyseessä on yksi kauden suurimmista kohtauksista, jonka kuvaamisesta on ilmoitettu asianmukaisesti viranomaisille sekä kuvausalueen ympäristön asukkaille.

– Paikalla on myös esimerkiksi liikenteen pysäyttäjiä, järjestäjiä ja lisäksi tietysti meidän kuvauskalustomme on jossain kohtaa kyseistä aluetta. Jos siellä on kuitenkin joku sattunut kulkemaan sillä tavoin sopivasti, ettei ole havainnut kuvauskalustoa, niin siitä on voinut syntyä väärinkäsitys poliisioperaatiosta.