Jani Halmeen kolumni: Miljoonayleisöjä on vaikea saavuttaa, joten televisiossa ei sovi paljon peruspieruhuumoria rohkeampi olla

Ilkeys ei ole suomalaisessa televisiossa muotia. Televisiosta on tullut nössö. Televisio on nyt sokerihuurretun hattaran makuista ja naminamista on tullut valtavirtaa, kirjoittaa Jani Halme.

Suomen tämän hetken suosituin televisiopersoona on koira. Tai oikeastaan koira ja hänen isäntänsä. Eränkävijä-ohjelmasta tutut Äijä ja Aki kun voittivat vuoden parhaan esiintyjän pystin tämän vuoden Venla-gaalassa. Paimenkoira ja kalastaja Kilpisjärveltä siis jättivät yleisöäänestyksessä taakseen niin Arman Alizadin kuin Cheekinkin.

Iltalehti kuvaili Äijää ”uskomattoman pörröiseksi sulopalleroksi”. Samalla lehti tuli kuin vahingossa luonnehtineeksi koko tämän hetken suomalaista televisiokenttää. Se on yhtä pörröistä sulopalleroa. Televisiosta on tullut kiltti. Enkä puhu nyt pikkukivasta kohteliaisuudesta, vaan sellaisesta sokerihuurretun hattaran makuisesta överikivasta meiningistä. Naminamista on tullut valtavirtaa.

Väitteeni saa vahvistusta, kun tutkaillaan tilastoja viime vuoden katsotuimmista televisio-ohjelmista Ylen kanavilla. Harmiton pukuloisto kiinnostaa.

Itsenäisyyspäivän Linnan juhlien ohella hitiksi nousi suora lähetys kuninkaallisista häistä, eli TV1:n näyttämä Prinssi Harryn ja Meghan Marklen häät. Yle Teeman ykköshitissä matkaillaan lempeän Ella Kannisen johdolla pittoreskissa Etelä-Italiassa. Myös viime kevään presidentinvaalit kiinnostivat katsojia, vaan ei ollut räyhää sielläkään. Mielestäni viimeisimmät vaali tentit olivat kilteimpiä poliittisia ohjelmia koko television historiassa.

No, täällä Ylellä ollaan tunnetusti vähän varovaisia. Suurilta kaupallisilta kanavilta varmasti löytää rajua menoa! Luonnehditaanhan niiden välistä kilpailua veriseksi pudotuspeliksi. Mitä vielä.

MTV3:n viime vuoden suurimmasta läpimurrosta vastasi pullanpehmoinen Koko Suomi leipoo. Kanavan suosituimmassa ohjelmassa lahjakkaat tähtitanssijat halailivat kanssakilpailijoitaan tuomariston kannustaessa tasapuolisesti kaikkia. Jopa riettaista jutuistaan radiossa tunnettu Jaajo Linnonmaa on kuohittu lämpimän pehmoiseksi Nelosen Haluatko miljonääriksi -ohjelmassa.

TV5:n katsotuin ohjelma on Onnenpyörä, Subilla se on leppoisan lempeä junaohjelma Radalla, FOXilla Kymppitonni, Avalla Ensitreffit alttarilla ja Livillä MasterChef. Harmitonta ja harmonista katsottavaa jokainen.

Ei luovuteta vielä. Pienet haastajakanavat varmasti tarjoavat edeltäjiensä MoonTV:n ja ATV:n kaltaista riskejä kaihtamatonta punktelevisiota. Vaan ei. TV5:n katsotuin ohjelma on Onnenpyörä, Subilla se on leppoisan lempeä junaohjelma Radalla, FOXilla Kymppitonni, Avalla Ensitreffit alttarilla ja Livillä MasterChef. Harmitonta ja harmonista katsottavaa jokainen.

Kiinnostavaa on seurata, miten joskus niin hurjat ohjelmat ja niiden tekijät ovat muuttuneet. Vuosituhannen alussa Heikoin lenkki -visailun juontaja Kirsi Salo nousi otsikoihin häijyiltyään osallistujille tavalla, jota ei Suomessa oltu aiemmin nähty. Nyt samaa ohjelmaa juontaa rakkaudentäyteisen Munamiehen roolista tuttu ammattinäyttelijä Riku Nieminen, joka kohtelee vieraitaan varsin asiallisesti.

Yle Areenan Sorjosessa silvotaan, Netflixin House of Cardsissa myrkytetään ja HBO:n Game of Thronesissa tehdään kumpaakin.

Edes Duudsonit eivät enää sytytä nukkuvaa Jarnoa palamaan. He tulevat luvan kanssa ihmisten koteihin käymään perheen sisäisiä kehityskeskusteluja. Lopuksi joukkohalataan silmät kosteina.

Samaan aikaan draama on mennyt netin suoratoistopalveluihin piiloon ja muuttunut siellä yhä hurjemmaksi. Yle Areenan Sorjosessa silvotaan, Netflixin House of Cardsissa myrkytetään ja HBO:n Game of Thronesissa tehdään kumpaakin. Hittiohjelmaksi se tehdään vieläpä ennennäkemättömän hurjalla tavalla.

Uskon perustelevision nössöyden johtuvan kaupallisten televisiokanavien keskinäisestä kilpailusta. Mainostajat ovat siirtäneet paljon mainoseuroja nettiin, koska siellä voi kohdentaa tarkemmin viestin suoraan tietylle ihmiselle.

Nykytelevisiosta mainostajat vastaavasti etsivät yhä korostuneemmin ohjelmia, joita katsotaan koko perheen voimin. Sellaisia kuten Posse tai Putous. Kun tavoitteena on saada miljoona suomalaista samaan aikaan ruudun ääreen, ei passaa paljon peruspieruhuumoria rohkeampi olla.

Toinen syy on sosiaalinen media ja ohjelmien reaaliaikainen kommentointi. Ja somen tyyliin paikoin hyvin tylyllä tavalla. Juontajien ei enää tarvitse olla puolestamme ilkeitä. Osaamme sen näköjään ihan hyvin itsekin.

Jani Halme

Kirjoittaja on parikkalais-punavuorelainen luova johtaja, joka kokee kahdessa paikassa asumisen tuovan elämään runsaita henkisiä etuisuuksia.