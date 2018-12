Uuraisten ja Loimaan bussihyökkäysten motiivi edelleen epäselvä

Uuraisten Hirvaskankaalla ja Loimaalla tapahtuneiden bussihyökkäysten motiivi on poliisin mukaan edelleen epäselvä. Epäselvää on myös se, olivatko teot suunnitelmallisia tai yhteydessä toisiinsa.

– Tapahtumaketju sinänsä on selvä, mutta epäiltyjen kertomukset siitä, että miksi tämä asia on tapahtunut, ovat vielä vähän avoimia. He ovat jotain kertoneet, mutta kertomus ei ole aukoton, sanoo tapausten tutkinnanjohtaja rikoskomisario Sanna Springare Keskusrikospoliisista.

Sekä Uuraisten että Loimaan tapauksissa epäily on, että ulkomaalaistaustainen matkustaja kävi bussinkuljettajan kimppuun ja yritti ohjata bussia.

Molemmat miehet ovat vangittuina, ja heitä epäillään todennäköisin syin liikennetuhotyön yrityksestä epäiltyinä.

Springaren mukaan miehet myös pysyvät vangittuina ainakin ensi viikon lopulle, jolloin vangitsemista arvioidaan tarvittaessa uudelleen.

Epäiltyjen yhteyksiä toisiinsa selvitetään myös yhä.

Poliisi ei ota kantaa epäiltyjen mahdolliseen turvapaikkastatukseen, eikä tekoja tutkita terroristisina rikoksina.

– Tällä hetkellä meillä on iso liuta matkustajia, joita tavoitellaan ja kuullaan, pääpaino on siinä, Springare sanoo.

