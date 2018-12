Pekingin talviolympialaiset vauhdittavat Suomen koulutusvientiä – kiinalaiset hakevat Lapista oppia hiihtokeskusjohtamiseen

Pekingin urheiluyliopiston johtamisen opiskelijat haluaisivat oppia myös hiihtämään, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty.

Vuoden 2022 talviolympialaisia isännöivä Kiina on ilmoittanut rakentavansa peräti 800 hiihtokeskusta eri puolille maata. Suuren urheilujuhlan alla on tarkoitus tutustuttaa sadat miljoonat kansalaiset talvilajeihin.

Tulevia hiihtokeskusten päälliköitä koulutetaan Rovaniemellä.

– Saamme oppia talviurheilukeskusten toiminnasta ja viemme opit mukanamme takaisin Kiinaan. Siellä voimme etsiä ongelmakohtia ja korjata ne, pohtii parikymppinen Hou Zhifei mahdollista omaa roolia talvikisojen menestyksessä.

Osa Pekingin urheiluyliopiston johtamisen opiskelijoista on nähnyt lunta ensi kerran Lapissa, mutta tekee jo täyttä päätä harjoitustyönään bisnessuunnitelmia lappilaisille matkailuyrityksille. Porojen juoksukilpailut ja minibussin hankinta vauhdittaisi eräänkin yrityksen kasvua, opiskelijat päättelevät.

Opiskelu Suomessa on itsenäisempää ja rennompaa kuin Pekingissä, jossa päntättiin myös marxismia ja sotilasoppia.

– Opettajat täällä ovat kärsivällisiä ja mukavia meitä kohtaan. Kiinassa suurin osa opettajista on hyvin vaativia, vertaa Hsu Wen Chien.

Englannin puhuminen ei kaikilta suju

Lapin ammattikorkeakoululle ja yliopistolle kaksivuotisen Ski resort management-koulutuksen räätälöinti tilaustyönä kiinalaisryhmälle oli iso askel. Pekingin urheiluyliopisto maksaa koulutuksesta yli 300 000 euroa.

Kolmentoista opiskelijan ryhmä on syyskuusta alkaen opiskellut paitsi talviurheilukeskusten toimintaa, myös esimerkiksi henkilöstöhallintoa ja laskentaa. Myöhemmin luvassa on kaksi työharjoittelujaksoa.

Hiihtokeskusjohtamisen opiskelijat hiihtivät elämänsä ensimmäistä kertaa Rovaniemen Ounasvaaralla. Annu Passoja / Yle

Alku on mennyt melko hyvin, mutta ei kuitenkaan aivan nappiin.

– Nyt näyttää, että muutamilla kielitaito on pikkaisen heikko. Olisi ollut parempi, jos olisimme itse päässeet Kiinaan testaamaan kielitaidon, sanoo vieraskielistä opetusta ammattikorkeakoulussa koordinoiva lehtori Ulla Kangasniemi.

Lapissa luotettiin Pekingissä järjestettyihin kirjallisiin testeihin.

– Mutta muuten ryhmä on ollut aivan mahtava. Motivoitunut, innostunut ja valmiina kaikkeen, Kangasniemi kehuu.

Hän kertoo, että muiltakin kiinalaisyliopistoilta on tullut kyselyjä samantyyppisestä koulutuksesta.

Kymmenillä miljoonilla koulutusta Kiinaan

Suomen koulutusviennin euromääräinen arvo nousee Opetushallituksen mukaan tänä vuonna 350 miljoonaan. Kiinan osuus siitä on noin 50 miljoonaa euroa. Koulutusviennin tärkein markkina-alue on Kaakkois-Aasia, mutta kirkkaasti tärkein yksittäinen kohdemaa on Kiina.

Kiinaan viedään niin opetusrobotteja kuin kokonaisia päiväkotikonsepteja ja toisaalta opettaja- ja rehtoriryhmät käyvät opissa Suomessa. Rovaniemelläkin kiinalaiset opettajaseurueet ovat säännöllisiä vieraita.

Lähestyvät talviolympialaiset kasvattavat entisestään kiinnostusta Suomeen.

– Kiinassa halutaan siirtää huippu-urheilijoita eri lajeista talviurheilun pariin, kertoo ohjelmajohtaja Lauri Tuomi Opetushallituksesta.

Kiinalaisten talviurheilijoiden valmennukseen osallistuu esimerkiksi Vuokatin urheiluopisto. Aivan nollasta Kiina ei talvilajeihin lähde, sillä Pyeongchangin talvikisoissa tänä vuonna Kiina sai yhdeksän mitalia.

"Ehkä joskus vielä opin"

Hiihto kiinnostaa myös johtamisen opiskelijoita, vaikka vain pari heistä on murtomaahiihtoa nähnyt, eikä kukaan itse kokeillut. Koska Kiinan kanssa toimitaan aina korkeimmalla mahdollisella tasolla, on hiihdonopettajaksi hankittu itse Reijo Jylhä, entinen Suomen hiihtomaajoukkueen päävalmentaja.

Jylhä kysyy, tietävätkö opiskelijat mitä välineitä hiihdossa tarvitaan. Joku ehdottaa kypärää. Yksi muistaa nähneensä videolta, että molemmissa käsissä oli kepit. Tältä pohjalta ryhmä lähtee liikehtimään luokkahuoneessa, jalkoja liu'uttaen ja oikeaa kädenliikettä hakien.

Seuraavalla viikolla pekingiläisopiskelijat pääsevät tositoimiin kirpakassa pakkasessa Ounasvaaralla. Lumi lähtee kuin vahingossa liu'uttamaan joidenkin suksia niin, että hiihdon syvin olemus näyttäisi ainakin hetkellisesti avautuvan.

– Tämä menee yllättävän hyvin ! Nythän tässä käy niin, että he vielä oppivat hiihtämään, Jylhä iloitsee.

Helppoa se ei ole, eikä kukaan sitä odotakaan.

– On tämä vaikeaa, mutta jos harjoittelen kovasti, niin ehkä vielä joskus opin, sanoo sinnikäs Hou Zhifei.