Kouvolan asuntomessurakentajat paiskivat töitä koko talven – osa tonteista odottaa vielä talon pystyttäjiä

Paavo Hakkarainen on päässyt tulevassa kodissaan sisätöihin. Messurakentaja seisoo rakenteilla olevan saunan paikalla. Yle / Vesa Grekula

Kouvolassa sijaitseva Korian entinen varuskunta-alue muuttuu yli 200 ihmisen asuinalueeksi.

Messujen teemana on esitellä uusinta asumista historiallisessa ympäristössä.

Ensi kesän asuntomessualueella Kouvolassa rakennetaan kiihtyvään tahtiin.

Korian Pioneeripuistossa työskennellään tällä hetkellä 22 tontilla. Vielä elokuussa talotyömaita oli viisi.

Osa asuntomessualueen tonteista odottaa vielä rakentajia, viimeiset urakat alkavat kevättalvella.

– Kaikilla rakentajillamme on jo rakennusluvat valmiina, joten nyt on jokaisen rakentajan aikataulusta kiinni, milloin he aloittavat, sanoo asuntomessujen projektipäällikkö Sanna Kauppi Kouvolan kaupungilta.

Kouvolan asuntomessujen teemana on yhdistää uusi asuminen ja historiallinen ympäristö. Entisellä Korian varuskunta-alueella osassa messutaloista ollaan jo sisätöissä, osa on vielä perustusvaiheessa. Yle / Vesa Grekula

Messutalojen on oltava valmiina toukokuun lopussa. Nykyaikaisen talotehtailla tapahtuvan elementtirakentamisen ansiosta myöhäinenkin aloittaminen tontilla on mahdollista. Elementtitalo voidaan tuoda tontille käytännössä valmiina.

– Emme ole huolissamme aikataulusta. Kun talo tuodaan paikalle, niin oikaistaan vain verhot, ja talo on valmis avattavaksi messuyleisölle, naurahtaa Kauppi.

Sotilasalueen käyttötarkoitus uusiksi

Kouvolan asuntomessut pidetään entisellä varuskunta-alueella Korialla Kymijoen tuntumassa.

Pioneeripuistossa on ollut kerrostaloasutusta senkin jälkeen, kun armeija lähti alueelta 1990-luvun alussa.

Asuntomessut muuttavat vanhan kasarmialueen luonteen kerralla uudeksi, kun heinäkuun 12. päivänä alkavien messujen jälkeen alueelle muuttaa 250 asukasta.

– Tämä sama trendi oli näkyvissä jo viime kesänä Porin asuntomessuilla, jossa vanhalle teollisuusalueelle haettiin uusi käyttötarkoitus, kuvailee ensi kesän messujen teemaa viestintäpäällikkö Leena Honkajuuri Suomen Asuntomessut -osuuskunnasta.

Vanhan ja uuden rinnakkaiselon lisäksi uusia asumisen ilmiöitä Honkajuuri odottaa näkyvän sisustusmieltymyksissä.

– Näyttää siltä, että sisustuksissa suositaan aiempaa lämpimämpiä värejä 2010-luvun skandinaavisen pelkistetyn tyylin sijaan.

Tulevassa taidekodissa tehdään jo sisätöitä

Yksi pisimmälle ehtineistä messutaloprojekteista on kouvolalaisten Paavo Hakkaraisen ja Anne Hasun omakotityömaa.

Perustuksia alettiin tehdä kesän alussa, ja elokuussa talo oli harjakorkeudessa.

Nyt rakentaminen on edennyt sisätiloihin. Työn alla ovat muun muassa väliseinät, esimerkiksi kosteissa tiloissa. Myös sähkötyöt ovat jo pitkällä, ja lämpö taloon saatiin kuukausi sitten.

– Homma on edennyt hienosti aikataulussa. Seuraavaksi hankitaan laattoja, tulevissa kylpyhuone- ja saunatiloissa viime päivät työskennellyt Hakkarainen kertoo.

Paavo Hakkaraisen ja Anne Hasun taloon odotellaan seuraavaksi muun muassa takan ja keittiökalusteiden asennusta. Yle / Vesa Grekula

Myös vuodenvaihteen jälkeinen aikataulu alkaa olla selvillä.

– Takka saadaan tammikuussa ja sen jälkeen alkavat kalusteasennukset muun muassa keittöön, kuvailee Paavo Hakkarainen lähiviikkojen ohjelmaa.

Rakennusalan ammattilaiselle oman omakotitalon rakentaminen ei ole yllätyksiä tuonut, mutta uusia asioita hän kertoo oppineensa muun muassa kaukolämmityksestä ja valaistustekniikasta.

Hakkaraisella on jo käynyt mielessä myös jo ensi kevään hetket, kun kahden aikuisen taidekodiksi valmistuva talo alkaa olla muuttovalmis.

– Varmaankin kesän alussa alkaa tuntua siltä, että olisihan se jo mukava muuttaa. Mutta tämä kaikki on ollut tiedossa jo kaksi vuotta, että ensin odotetaan asuntomessut ja sitten vasta muutetaan, hymyilee Paavo Hakkarainen.