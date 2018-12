Tuomiokapituli antoi homoparin vihkimisestä kirjallisen varoituksen sateenkaaripappi Heikki Karastille – "Tiesin varoituksen tulevan"

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on antanut kirjallisen varoituksen seurakuntapastori Heikki Karastille. Tuomiokapituli päätti varoituksen antamisesta kokouksessaan maanantaina.

Tuomiokapitulin mukaan Karasti toimi vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta vihkiessään samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon tänä syksynä.

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen ja tuomiokapituli ohjeistivat Karastia ennen vihkimistä siitä, ettei papin tule vihkiä samaa sukupuolta olevaa paria. Karasti myönsi tuomiokapitulille toimineensa piispan antaman ohjeistuksen vastaisesti. Tuomiokapituli katsoi päätöksessään, että Karastin toiminta oli erityisen moitittavaa, sillä häntä oli ohjeistettu aiheesta muuta papistoa enemmän.

Karastin mukaan varoitus ei tullut hänelle yllätyksenä.

– Tämä oli odotettavissa. Piispa ja tuomiokapituli ovat täällä sen verran vanhoillisia, että tiesin varoituksen tulevan.

"Yksikään pari ei jää vihkimättä"

Vihkimällä samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon Karasti toimi tuomiokapitulin mukaan evankelisluterilaisen kirkon säännösten vastaisesti. Karasti kuitenkin katsoo kirkon laahaavan avioliittokäsityksessään menneessä ajassa.

– Kirkko on hidas uudistumaan. Naisella piti olla vielä 1930-luvulle asti edusmies, ja eronneiden uudelleen vihkimiseenkin suostuminen kesti. Maistraatti tutkii avioliiton esteet, ja mielestäni kirkon jäseniä on palveltava, mikäli he haluavat kirkollisen vihkimisen.

Karasti pitää pienempänä pahana piispan ohjeistusta vastaan rikkomista, kuin yhdenvertaisesta kohtelusta luopumista.

– Kun on koko uransa puhunut, että homoseksuaalitkin ovat aivan tavallisia ihmisiä, ei sitä voi enää uran loppumetreillä mennä muuttamaan.

Homoparia Karasti tuskin tulee enää vihkimään.

– En voi vihkiä, muuten minut erotetaan virasta. Seuraavan kysyjän ohjaan muiden sateenkaaripappien pakeille. Yksikään pari ei kuitenkaan jää vihkimättä.

Tuomiokapitulit eri linjoilla

Tuomiokapituli pääsi Karastin jäljille, kun tästä tehtiin kantelu tuomiokapituliin muiden Sateenkaaripappien sivuilta (siirryt toiseen palveluun) löytyvien pappien tapaan. Tuomiokapitulit kohtelevat sateenkaaripappeja eri tavoin, sillä esimerkiksi Turun hiippakunnan tuomiokapituli ei ryhtynyt asiassa toimenpiteisiin. Karastia sen sijaan opastettiin piispa Häkkisen toimesta siitä, ettei homopareja tule vihkiä.

Lopulta asia tuli ilmi, kun Oulun maistraatti ilmoitti kirkolle Karastin vihkineen homoparin avioliittoon. Karasti lähetti avioliittoon vihityn parin tiedot heidän kotipaikkakuntansa mukaisesti Oulun maistraattiin, sillä homopareja ei voi kirjata suoraan kirkon järjestelmiin.

Kirkko ja kaupunki -lehdessä spekuloitiin (siirryt toiseen palveluun) viime viikolla Oulun maistraatin vuotavan sateenkaaripappien tietoja kirkolle. Lopulta syyksi paljastui kirkon tietojärjestelmä (siirryt toiseen palveluun), joka ei tue samaa sukupuolta olevien avioliittojen kirjaamista automaattisesti. Järjestelmän tuottamasta virheilmoituksesta selvisi myös, kuka parin oli vihkinyt.

Karasti ei ole vielä päättänyt, valittaako hän hallinto-oikeuteen saamastaan varoituksesta.

– Ensi alkuun ajattelin, etten missään nimessä valita. Toisaalta, moni kollega on päätynyt valittamaan, ja mitä enemmän hallinto-oikeuteen tulee valituksia näistä varoituksista, sitä paremmin ongelman laajuus huomataan. Harkinta on vielä käynnissä.

