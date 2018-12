Norjan satelliittivalaat ovat lähteneet vaellukselle – ilmestyivät Tromssan vuonoihin

Suurin osa Tromssan yliopiston merkitsemistä ryhävalaista on lähtenyt Huippuvuorilta kohti etelää. Kymmenestä tänä vuonna satelliittipaikantimen saaneesta ryhävalaasta viisi on Tromssan läänin koillisosassa olevissa vuonoissa asutuksen lähistöllä.

Satelliittiseurannan mukaan ryhävalaat uivat melkoista siksakkia Tromssan läänin koillisosan vuonoissa. Alueella on nyt runsaasti silliä, jota valaat ovat syömässä. Kuvakaappaus Tromssan yliopiston sivulta: https://whaletracking2018.uit.no/

Kolme merkkivalasta on edelleen Huippuvuorten merialueella, jossa ryhävalaat asustavat kesäisin. Yksi valaista on Norjan Varangin niemimaan ja Venäjän Novaja Zemljan välisellä merialueella.

Yksi valas on jo Brittein saarten korkeudella. Tromssan yliopiston internetsivustolta näkee (siirryt toiseen palveluun), että kyseinen valas etenee päättäväisen suoraviivaisesti kohti etelää. Sivustolta voi seurata merkittyjen ryhävalaiden liikkeitä lähes reaaliajassa.

Yksi satelliittivalaista näyttää olevan suoraviivaisesti matkalla lisääntymisalueelle Karibian korkeudelle. Kuvakaappaus Tromssan yliopiston sivulta: https://whaletracking2018.uit.no/

Satelliittipaikantimella merkityt valaat eivät ui yksin, vaan ne ovat mukana isoissa parvissa. Niiden kautta voi siis seurata parvien liikkumista.

Vuonolla nähtiin huikea näytelmä

Ryhävalaat tulevat lisääntymisvaelluksellaan Norjan vuonoihin sillien perässä. Ne tankkaavat rasvavarastonsa viimeisen päälle täyteen tuhansien kilometrien vaellusta varten.

Valaat saapuvat rannikolle samoihin aikoihin joka vuosi. Viime vuonna Norjan tiedotusvälineissä kerrottiin isosta valasmäärästä Kvaenangen-vuonolla Skjervöyn lähellä.

Valaita voi bongata Pohjois-Norjassa kun ne tulevat silliparvien perässä vuonoihin. Vesa Vaarama / Yle

Valasparven pääsivät näkemään aivan lähietäisyydeltä Skjervöyn lukion oppilaat luontoretkellään vuonolla. NRK:n jutun mukaan meri suorastaan kiehui valaita (siirryt toiseen palveluun). Parvessa oli arviolta 70-80 ryhävalasta, joka on täysikasvuisena jopa 16 metrin mittainen ja painaa 30 000 kiloa.

Alue on juuri se sama, jossa viisi satelliittivalasta on juuri tällä hetkellä. Hyvällä syyllä voi olettaa, että alueella on tänäkin vuonna iso määrä valaita herkuttelemassa sillillä.

Tromssassa valasturismi on merkittävä bisnes. Valassafareilla käy vuosittain tuhansia turisteja.