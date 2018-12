Yle selvitti: Tällaisia ovat Oulun seksuaalirikoksista epäillyt

Maanantaiaamuna 26. marraskuuta poliisipartiot lähtivät eri kohteisiin Oulussa. Osa suuntasi yksityisiin kotiosoitteisiin.

Haukiputaalla ammattiopiston opiskelijoiden työ keskeytyi, kun poliisit marssivat työsaliin.

Yksi Haukiputaan opiskelijoista, Afganistanista kotoisin oleva mies, pyydettiin poliisin matkaan. Opettaja yritti tiedustella poliiseilta, mistä on kyse. Poliisi ei voinut kertoa.

Samaan aikaan eri puolilla Oulua tapahtui kuusi samankaltaista kiinniottoa. Useita, ulkomaalaistaustaisia nuoria miehiä otettiin kiinni. Useimmat otettiin kiinni kotoaan tai sen läheisyydestä.

Ylen A-studio selvitti Oulussa kiinniotettujen miesten taustoja. Ylen tietojen mukaan seksuaalirikosvyyhdissä on mukana henkilöitä Irakista, Afganistanista ja Eritreasta. Kaikki epäillyt ovat tulleet maahan turvapaikanhakijoina tai kiintiöpakolaisina.

Poliisi työskenteli kaikessa hiljaisuudessa vielä useita päiviä. Miehet vangittiin Oulun käräjäoikeudessa. Rikosnimikkeet olivat vakavia: törkeä raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Kaikki vangittiin raskaimmalla perusteella – todennäköisin syin epäiltynä.

Vasta lauantaina poliisi tiedotti tutkivansa törkeää lapseen kohdistuvaa seksuaalirikosta, jossa on epäiltynä seitsemän ulkomaalaistaustaista miestä.

Yksityiskohdat alkoivat paljastua; uhri oli 10–15-vuotias. Hyväksikäyttöä oli kestänyt lähes viisi kuukautta, kesäkuun alusta lokakuun loppuun.

Myöhemmin poliisi paljasti etsivänsä myös kahdeksatta miestä rikoksesta. Myös tätä oli yritetty ottaa kiinni maanantaina ja poliisi oli etsinyt häntä sen jälkeen tuloksetta. Mies jäi lopulta kiinni Saksasta.

Kaksi muuta tutkintaa

Samaan aikaan kävi ilmi, että poliisi tutkii myös kahta Oulun Tuiran kaupunginosassa tapahtunutta seksuaalirikosta, joissa epäiltynä on ulkomaalainen mies. Uhri on molemmissa tapauksissa alle 15-vuotias tyttö.

Toisesta Tuiran seksuaalirikoksesta vangittu mies on Ylen tietojen mukaan kotoisin Syyriasta. Poliisi ei ole vahvistanut Ylen tietoja, mutta on kertonut, että rikosepäilyissä on Suomen lisäksi neljä eri kansalaisuutta. Osalle epäillyistä on myönnetty Suomen kansalaisuus.

Yle selvitti epäiltyjen taustoja julkisista lähteistä saatavilla tiedoilla, kuten viranomaisten asiakirjoista, sosiaalisen median profiileista ja haastattelemalla heitä tuntevia ihmisiä. Tietojen saatavuus vaihteli suuresti – osasta löytyi hyvin niukasti tietoja.

Ainakin kolmelta epäillyltä löytyi yhteys Oulun Vallinkorvan vastaanottokeskukseen, joka on sittemmin lakkautettu.

Ylen tietojen mukaan yhdelläkään epäillyllä ei ole aiempia rikostuomioita. Saksassa kiinniotettua miestä vastaan on nostettu syyte näpistyksestä, jota on tarkoitus puida Oulun käräjäoikeudessa ensi viikolla.

Oulun seksuaalirikosvyyhti on Suomessa monella tavalla poikkeuksellinen – tekijöitä on useita ja tekoaika on pitkä.

Kaikkiaan kahdeksan miehen epäillään törkeästi hyväksikäyttäneen alle 15-vuotiasta lasta useiden kuukausien ajan. Neljää heistä epäillään myös törkeästä raiskauksesta. Kahta epäillään näiden nimikkeiden lisäksi vielä tytön pahoinpitelystä.

Moitteeton oppilas

Kun syy poliisin ammattioppilaitoksessa tekemälle kiinniotolle selvisi, hämmennys levisi Haukiputaalla. Kyseinen mies opiskeli Haukiputaan ammattiopistossa. Hän suoritti opintojaan suomeksi ja hänellä oli ystäviä.

– Hän oli kohtelias nuori mies. Hänen opintonsa sujuivat moitteettomasti, kertoo Oulun seudun ammattiopiston Haukiputaan yksikönjohtaja Alpo Kaisto.

Myös aiemmin miestä opettanut henkilö kuvailee häntä aktiiviseksi oppilaaksi, josta ei ole mitään kielteistä sanottavaa.

Afganistanista kotoisin oleva mies oli saapunut Suomeen vuodenvaihteessa 2015–2016. Hänet sijoitettiin aluksi Oulun Vallinkorvan vastaanottokeskukseen.

Mies on ollut Suomessa ollessaan aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Hänellä on useita profiileja muun muassa Facebookissa ja Instagramissa. Usein päivitykset olivat selfieitä tai kuvia luonnosta.

Päivityksistä käy ilmi, että miehen mielialat vaihtelivat. Syyskuussa 2016 mies kertoi olevansa väsynyt ja pohtivansa paluuta Afganistaniin.

Välillä hän puolestaan kertoi olevansa iloinen ja odottavansa tulevaisuutta innolla. Hän latasi kuvia Suomen lipusta ja suomalaisesta koulusta. Hän harrasti biljardin pelaamista ja riemuitsi ensimmäisestä lomastaan.

Lähes päivälleen vuotta ennen hänen vangitsemistaan, marraskuussa 2017, mies avautui yksinäisyydestään.

– Kaikki päättyy aikanaan, eikä mikään kestä. Minä olen asunut Suomessa noin kaksi vuotta. Ei ole minulla ketään täällä. Ei perhettä tai sukulaisia. Olen yksin kylmässä… Suomessa. Mietin, kuka auttoi minua? Mitä minulla on vielä edessä? Mihin minä lopetan?

Vuotta myöhemmin hänet vangittiin epäiltynä nuoren tytön törkeästä raiskauksesta. MTV:n tietojen mukaan uhri on hieman yli kymmenvuotias tyttö.

Yhteyksiä samaan vastaanottokeskukseen

Oulun pitkäkestoisesta hyväksikäyttötapauksesta epäillään yhteensä kahdeksaa miestä. Heidät kaikki on vangittu.

Viimeisin epäilty, 25-vuotias irakilaismies, vangittiin keskiviikkona poissaolevana Oulun käräjäoikeudessa. Poliisi joutui etsintäkuuluttamaan miehen ja tämä otettiin kiinni Saksasta tiistaina.

Vangitsemisen perusteita tarkastellessa selviää, että eniten rikosnimikkeitä on Haukiputaalta kiinniotetulla afganistanilaisella ja Saksasta kiinniotetulla 25-vuotiaalla irakilaismiehellä.

Heitä syytetään törkeän raiskauksen ja törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön lisäksi myös pahoinpitelystä. Myös pahoinpitelyn tekoajaksi on merkitty sama kuin muissa teoissa, lähes viisi kuukautta. Kyse on fyysisestä pahoinpitelystä.

Oulun poliisin rikosylikomisario Markus Kiiskinen ei halua kommentoida, onko tapauksessa ollut niin kutsuttua johtohahmoa tai päätekijää. Hän ei myöskään avaa sitä, kuka tai ketkä ovat solmineet mahdollisen ensikontaktin uhriin.

– Näistä nimikkeistä voin sanoa sen verran, että ne tulevat todennäköisesti tutkinnan aikana täsmentymään. Tässä ollaan edelleen alkuvaiheessa tutkinnassa, Kiiskinen toteaa.

Ylen tietojen mukaan Haukiputaalta kiinniotettu afganistanilainen ja 25-vuotias irakilaismies ovat olleet yhtä aikaa Vallinkorvan vastaanottokeskuksessa keväällä 2016. Molemmat miehet ovat myös Suomessa ollessaan olleet aktiivisia sosiaalisessa mediassa.

Myös irakilaismiehen kuvat ovat usein selfieitä luonnossa. Eräässä kuvassa hän poseeraa sisällä kodissa, jonka seinällä roikkuu useita mustavalkoisia ylioppilaskuvia.

Heinäkuussa 2017 hän kävi Helsingissä ja latasi useita kuvia tutuista turistikohteista sosiaaliseen mediaan.

Kahden miehen välinen ystävyys näkyy myös sosiaalisessa mediassa – afganistanilainen on kommentoinut monia irakilaisen kuvia.

Rikosylikomisario Kiiskinen kertoo, että myös irakilainen mies yritettiin ottaa kiinni samaan aikaan muiden kanssa. Häntä ei kuitenkaan tavoitettu.

Poliisi antoi miehestä etsintäkuulutuksen ja jatkoi etsintöjä 11. joulukuuta saakka, kunnes kuva miehestä julkaistiin. Samana iltapäivänä mies otettiin kiinni Saksasta.

Toistaiseksi ei ole tarkkoja tietoja, missä vaiheessa mies on lähtenyt ulkomaille tai edes siitä, että missä olosuhteissa hänet on siellä otettu kiinni.

– Tietysti helposti voi näin ajatella, että hänelle on kantautunut tieto, että tuttavia on otettu kiinni tällaiseen kokonaisuuteen liittyen. Ja jos hän on kokenut olevansa osallinen tällaiseen, niin on mahdollista, että hän on ottanut jalat alleen ja paennut maasta, Kiiskinen luonnehtii.

Facebookissa mies on tykännyt muun muassa Saksassa sijaitsevan Münchenin kaupungin sivusta.

Vallinkorvaan kytkeytyy myös kolmas vangituista. Hän on 28-vuotias ja kertoo sosiaalisessa mediassa olevansa kotoisin Afganistanista. Hän on kuvannut videon Youtubeen Vallinkorvan vastaanottokeskukselta.

Mies on ladannut Youtubeen useita muitakin videoita Suomesta. Yksi viime keväänä julkaistu video on kuvattu kauppakeskus Valkeassa.

28-vuotiasta epäillään törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä mutta ei muista vyyhdissä esillä olleista rikosnimikkeistä.

Maahanmuuttovirasto ei kommentoi, missä vastaanottokeskuksissa epäillyt ovat mahdollisesti asuneet. Poliisi on kuitenkin vahvistanut, että kaikki epäillyt ovat saapuneet Suomeen joko turvapaikanhakijoina tai kiintiöpakolaisina.

Vallinkorvan vastaanottokeskus suljettiin elokuussa 2017.

Alaikäisenä kiintiöpakolaisena Suomeen

Pitkäkestoisen vyyhdin kahdeksasta epäillystä yhteensä neljää epäillään törkeästä raiskauksesta. Yllämainittujen afganistanilaisen ja irakilaisen lisäksi myös 25-vuotiasta miestä ja 38-vuotiasta miestä epäillään sekä törkeästä raiskauksesta että törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

25-vuotias asuu Oulun keskustan eteläpuolisella asuinalueella.

38-vuotiaalla on puolestaan voimassa oleva osoite Vantaalla. Häneltä löytyy myös muutamia riita-asioita Vantaan käräjäoikeudesta. Niissä häneltä on yritetty karhuta joidenkin satojen eurojen velkoja, mutta lopulta kanteet on jätetty sikseen. Mies on ollut pitempään Suomessa, sillä vanhin kanteista on vuodelta 2010.

Loput kolme miestä on vangittu epäiltynä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Kaksi heistä, 33-vuotias ja 23-vuotias, asuvat saman tien varressa oululaisella asuinalueella. Tosin Oulun käräjäoikeudessa vaaditaan parhaillaan 23-vuotiaan vuokrasopimuksen purkamista ja häätöä sekä takaisinmaksua häneltä erääntyneistä vuokrista.

Julkiset asiakirjat paljastavat, että 23-vuotias mies on kotoisin Eritreasta. Hän saapui Suomeen alaikäisenä kiintiöpakolaisena vuonna 2013.

“En tiedä miksi hän teki näin”

Viimeinen epäillyistä on 20-vuotias afganistanilainen ja hän asuu Oulun keskustan pohjoispuolella sijaitsevalla asuinalueella.

Vuonna 2017 hän asui toisella paikkakunnalla Pohjois-Pohjanmaalla. Tuolloin häneen tutustunut nuori mies kertoo Ylelle, että epäilty oli aktiivinen ja sosiaalinen.

– Hän oli kiltti ja kunnollinen. Hän ei polttanut tupakkaa, ei juonut alkoholia, mies luonnehtii.

Tuttavan mukaan mies muutti Ouluun koulun takia. Hän kertoo puhuneensa edellisen kerran miehen kanssa puhelimessa kesällä 2018 muuton jälkeen.

– Hän oli yksinäinen ja surullinen ja kertoi, ettei tunne ketään. Hän harmitteli, että miksi muutti pois, hänellä oli siellä (entisellä paikkakunnalla) paljon ystäviä ja tekemistä.

Nuori mies oli aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Julkisten profiilien perusteella selviää, että hän kommentoi joskus myös nuorten naisten kuvia. Hän saattoi kehua naista nätiksi tai kommentoida rivin sydämiä.

Tuttava on surullinen ja hämmentynyt kuultuaan poliisitutkinnasta. Hän on itsekin maahanmuuttaja ja kertoo uutisoinnin herättäneen vihaa kaikkia maahanmuuttajia kohtaan.

Tuttava toivoo, että esimerkiksi vastaanottokeskuksissa koulutettaisiin yhä enemmän suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista sekä annettaisiin seksuaalikasvatusta.

– On vaikea uskoa, että hän on tehnyt tällaista. En tiedä miksi hän teki näin. Olen niin vihainen hänelle ja surullinen sen pikkutytön takia.

Yhdistys kumoaa huhut

Poliisin mukaan kaikki kahdeksan epäiltyä tunsivat toisensa entuudestaan. Yle ei ole onnistunut selvittämään mahdollisia yhteyksiä kaikkien epäiltyjen välillä.

Rikosylikomisario Kiiskisen mukaan tutkinnassa on “tekotapaankin liittyen” käynyt ilmi, että epäillyt tuntevat toisensa.

– Tarkalleen en tiedä, mikä se tapa kunkin välillä on ollut. Perinteisestä järjestäytyneestä rikollisuudesta ei ole viitteitä. Siitä on viitteitä, että he tuntevat toisensa. Oletan, että ulkomaalaistaustaiset henkilöt viettävät vapaa-aikaansa samoissa paikoissa ja sitä kautta tuntevat toisensa.

Oulussa toimivan Vuolle Setlementin toiminnanjohtajan Jussi Kemppaisen mukaan Vuolle-opiston opiskelijoissa on kaksi samannimistä henkilöä kuin vangittujen joukossa.

Vuolle Setlementti tarjoaa laajamittaisesti opintoja ja palveluita maahanmuuttajille. Toiminnanjohtajan mukaan henkilökunta ja nuoret ovat olleet järkyttyneitä uutisista. Myös vihamielinen palaute on lisääntynyt.

– Kyllä se näkyy tunnelmissa. Oulussa monet ihmiset ovat järkyttyneitä tapahtumista ja myös huolissaan ja peloissaan.

Uutisoinnin jälkeen keskustelupalstoilla on levitetty huhuja, että seksuaalirikosvyyhdissä epäillyt henkilöt olisivat osallistuneet Vuolle Setlementin järjestämille koulu- tai päiväkotivierailuille.

Kemppainen kiistää väitteet ja paheksuu, että tämänkaltaisia väitteitä nostetaan esiin, kun puhutaan tällä hetkellä tutkinnassa olevista seksuaalirikoksista.

– Toivon, että poliisi saa ripeästi asiat selvitettyä, mutta että tässä ei lähdettäisi syyllistämään maahanmuuttajaväestöä eikä tietysti missään tilanteessa heidän kanssaan työskenteleviä, Kemppainen toteaa.

Kuohuntaa on lisännyt se, että isomman rikosvyyhdin yhteydessä poliisi tiedotti kahdesta Oulun Tuiran kaupunginosassa tapahtuneesta seksuaalirikoksesta, joissa myös on uhrina alle 15-vuotias tyttö. Molemmissa Tuiran tapauksissa on epäiltynä ulkomaalaistaustainen mies.

Lisäksi poliisi varoitti vielä erillisessä tiedotteessa ulkomaalaisten miesten houkuttelevan lapsia netissä kontaktiin kanssaan.

– Kyllä se on herättänyt keskustelua ja se oli tarkoituskin. Se on herättänyt keskustelua somessa, mutta pääpointti oli, että se herättäisi keskustelua kodeissa lasten ja vanhempien kesken ja myös kouluissa, Kiiskinen toteaa.

Tapaukset ovat järkyttäneet koko Suomea, mutta erityisesti tunteet ovat nousseet pintaan Oulussa.

10. joulukuuta Oulun perussuomalaiset järjesti kaupungintalon edustalla mielenilmauksen, johon osallistui noin sata henkeä.

Oulun maanantaisen mielenosoituksen yhteydessä poliisi otti kiinni paikallisen miehen. Jaakko Mäntymaa / Yle

“Mikrofoni vapaa” -keskustelun yhteydessä puhujaksi nousi ulkomaalaistaustainen mies, mikä kuumensi tunteita yleisössä. Eräs yleisössä ollut paikallinen mies yritti käydä puhujan kimppuun. Poliisit veivät miehen putkaan rauhoittumaan.

– Ilmapiiri on kireä ja jännittynyt. Sen asian tiimoilta ollaan hereillä ja toimitaan etupainotteisesti, ettei pääse tulemaan mitään levottomuuksia tai vahingontekoja, Kiiskinen kertoo.

Kiiskinen painottaa toivovansa malttia julkisiin keskusteluihin.

– Toivon, ettei ulkomaalaistaustainen, joka ei millään tavalla liity tähän, saa osakseen perusteetonta syrjintää tai halveksuntaa.

Poikkeuksellinen vyyhti kesti kuukausia

Monet pohtivat sitä, miten näin karmea rikos on päässyt tapahtumaan ja miksi sitä on jatkunut useita kuukausia.

– Kertoisin jos voisin, Kiiskinen toteaa.

Poliisi sai tiedon tapauksesta “yhteistyöviranomaiselta”, jota se ei toistaiseksi suostu tarkemmin yksilöimään.

– Tämä tieto tuli meille jo aikaisemmin, keskellä syksyä. Syy miksi siitä tiedotettiin vasta nyt, on että kiinniottoja edelsi huomattavan paljon tiedonhankintaa ja kuulusteluja.

Poliisin tutkinta on vielä niin alkumetreillä, ettei tekojen motiivia ole päästy selvittämään. Poliisi selvittää esimerkiksi sitä, liittyykö tapaukseen lapsipornoa. Poissuljettua ei ole myöskään se, että teot voisivat ylittyä Suomen rajojen ulkopuolelle.

Rikosylikomisario Kiiskinen puhuu itsekin siitä, kuinka poikkeuksellista rikosvyyhtiä poliisi parhaillaan tutkii.

– Kyllä tämä poliisinkin tunteisiin vaikuttaa, vaikka ei tunteita saa siihen työhön liittää. Tämä käsillä oleva tapaus tuntuu kyllä meistä kaikista järjettömän törkeältä rikosepäilyltä, ja siksikin teemme täydellä teholla töitä asian ympärillä.

