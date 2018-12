Noin 28 000 yrittäjän veronpalautukset jäivät odotettua laihemmiksi – verottaja nappasi ne verovelkoihin, vaikka kaikki olisi maksettu ajallaan

Veronpalautuspäivä ei ollutkaan lihava palkkapäivä kaikille palautuksen saajille. Suomen Yrittäjien verkkolehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) tuhansille yrittäjille oli yllätys, että palautusta käytettiin jo 12. marraskuuta erääntyneelle verolle, vaikka veron olisikin maksanut eräpäivänä.

Palautuksen määrä saattoikin olla siis rutkasti odotettua pienempi. Verohallinnon mukaan asia koski noin 28 000 yrittäjäasiakasta.

Miten näin pääsi käymään?

Oma-aloitteiset verot eli alvit ja työnantajamaksut erääntyvät eräpäivänä joka kuukausi, tässä tapauksessa 12. marraskuuta. Veronpalautus oli muodostunut jo siihen mennessä, sillä verotus oli valmistunut 31. lokakuuta. Siitä lähtien palautus on ollut verohallinnossa käytettävissä asiakkaan mahdollisille verovelvotteille.

Hassuksi tilanteen tekee se, että vaikka kaikki veronsa olisikin maksanut eräpäivään mennessä, palautuksista otettiin silti maksettavat verot – kas, kun eräpäivänä maksetut rahat näkyvät verottajan järjestelmässä maksettuina vasta päivän, parin päästä pankista riippuen.

Verohallinnon ylitarkastaja Tarja Tapio kertoo, että tilanne on ihan tietoinen ja sen kuuluukin mennä nykyään näin.

– Veronkantolain mukaan palautusta on käytettävä verovelvoitteiden suoritukseksi, Tapio sanoo.

– Niin kauan kunnes palautus maksetaan asiakkaan tilille, niin kauan se oli käytettävissä siihen asti kerääntyneille veroille. Marraskuun 12. päivänä palautus oli käytettävissä oma-aloitteisille veroille, ja näin meidän täytyy lain mukaan tehdä. Palautus oli syntynyt ja eräpäivänä se oli käytettävä siihen.

– Joten, kun palautus oli (verottajalla) uinumassa ja odottamassa, milloin se pääsee kotiin, se käytettiin, niin kuin kuuluukin. Oma maksu ei mennyt tietenkään mihinkään hukkaan. Se meni "asiakaskohtaiselle käyttämättömien hyvitysten tilille". Minä sanon sitä ”säästöpossuksi”. Raha jäi sinne odottelemaan, milloin tulee seuraava oma-aloitteinen velvoite, johon sitä käytetään, Tapio selittää.

Hyvissä ajoin maksettu lasku olisi säästänyt harmilta

Jos olisi maksanut maksunsa vaikkapa muutamaa päivää aiemmin, esimerkiksi 8. marraskuuta, niin silloin se olisi ehtinyt kirjautua verottajan järjestelmään. Silloin 12. päivä erääntyvät verot eivät olisi näyttäytyneet verovelkana, eikä palauksia olisi myöskään jouduttu käyttämään.

Tapion mukaan eräpäivänä maksunsa hoitanut on toiminut aivan oikein. Mutta jos palautuksia oli tulossa, maksu oli vähän turha.

Jos palautukset kattoivat maksujen määrän, ei olisi tarvinut maksaa marraskuussa mitään. Tai jos palautusten määrä ei riittänyt, olisi pitänyt maksaa vain jäljelle jäävä erotus. Näin turha rahojen venkslaus edestakaisin jää vähemmälle.

Tapio kertoo, että kyse on monille vielä uudesta asiasta, josta verottaja on pyrkinyt kertomaan jakamalla muun muassa kaikkiin talouksiin tiedotteen sähköisestä OmaVero-palvelusta (siirryt toiseen palveluun). Tilanne on ollut tuttu jo viime vuonna yrityksille ja yhteisöille. Marraskuussa palvelun seurantamahdollisuudet laajenivat myös henkilöasiakkaille.

– Tilannettaan pystyy seuraamaan OmaVero–palvelussa – kuinka paljon on kertynyt palautuksia ja kuinka paljon pitää maksaa erotusta vai pitääkö ollenkaan. Tähän me kannustamme.

Tapion mukaan järjestelmästä voi olla yrittäjille lähes reaaliaikaisen seurantamahdollisuuden lisäksi etuakin: kun palautus käytettiin jo 12. marraskuuta ja palautuksen sai vasta 11. joulukuuta, yrittäjä sai palautuksen käytännössä käyttöönsä jo kuukautta ennen.

Ja niille, joita verokarhun toiminta näin etunojassa ottaa pannuun, Tapiolla on ohje.

– Jos on maksanut ja haluaa ”liikaa” maksetun osuuden takaisin, niin se on puolitoista klikkausta OmaVerossa, ja raha lähtee viikon kuluttua takaisin omalle tilille. Summan voi myös jättää omalla tililleen, ja se käytetään sieltä seuraaviin velvoitteisiin.

Tarkemmat ohjeet rahojen palauttamiseksi voi lukea Yrittäjä.fi-sivustolta tästä jutusta (siirryt toiseen palveluun).