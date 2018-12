Joulukukan myrkyllisyydestä on hyvä olla perillä – lue, miten toimia myrkytysepäilyssä

KaarinaPuutarhaneuvos Arno Kasvi tutkii Livian maaseutuopiston opiskelijoiden pop up –kukkakaupan antia Kaarinassa. Valikoimissa on tuttuja joulukukkia. Joulutähtiä on monta eri väriä. Kasvi nappaa kukkia käteensä tottunein ottein, vaikka tarkoituksemme on puhua kasvien myrkyllisyydestä.

Myrkyllisten kasvien luokittelu 1) kasvit aiheuttavat lähinnä paikallisia ärsytysoireita 2) kasvit aiheuttavat harvoin oireita pienen määrän syöneelle 3) kasvit voivat aiheuttaa vakavan myrkytyksen jo pienen määrän syöneelle Vaarallisimpia kasveja ovat muun muassa belladonna, hukanputki, hullukaali, hulluruohot, kultasadepensaat, marjakuuset (marjan malto siinä kuitenkin myrkytön), myrkkykatko, myrkkykeiso, myrkkyliljat, näsiät, oleanteri, sormustinkukat, ukonhatut, pasuunat, paternosterpapu ja risiini. Lähde: Myrkytystietokeskus

Puutarhaneuvos on tottunut pitkän uransa aikana yleisön kysymyksiin joulukukkien vaarallisuudesta. Esimerkiksi joulutähden mahdollisesti aiheuttamat oireet kiinnostavat monia.

– Katkaisen tästä oksan ja täältä lähtee valumaan maistiaisnestettä. Tätä ei saa pyyhkiä silmiin, suupieliin tai limakalvoille. Lapset ja kotieläimet, kuten kissat ja koirat, saattavat retostella kasvien kanssa. Heille voi tulla haittaa tästä. Joulutähti täytyy nostaa kodissa riittävän korkealle, neuvoo Arno Kasvi.

Joulutähden maistelusta ei yleensä tule mitään oireita tai oireet ovat korkeintaan lieviä vatsaoireita. Irina Rimon

Puutarhaneuvos itse on saanut oireita joulutähdestä.

– Olin aikoinaan tekemässä leikkokukkakimppuja joulutähdistä. Siinä työssä sormiin tuli pieniä haavoja, koska ei ollut hienoja hanskoja. Maistiaisnestettä meni sormiin ja ne alkoivat turvota.

Joulutähden myrkyllisyys on sitkeä uskomus

Joulutähti ei ole myrkyllinen kasvi, vaan puheet sen myrkyllisyydestä ovat lähinnä kaupunkilegendaa. Näin toteaa Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen. Helsingin yliopistollisen keskussairaalan Myrkytystietokeskuksesta asia vahvistetaan. Osastonlääkäri Irina Rimon kertoo, että joitakin oireita voi silti tulla.

Joulutähtiä. Minna Rosvall / Yle

– Joulutähti on korkeintaan paikallisesti ärsyttävä. Sen maistelusta ei yleensä tule mitään oireita tai oireet ovat korkeintaan lieviä vatsaoireita.

Valtaosassa myrkytysepäily perustuu soittajan huoleen tai epäilyyn. Useimmiten lapsi tai muistisairas vanhus on syönyt tai maistellut kasvia. Irina Rimon

Silti joulutähdestä tuli eniten joulukukkia koskevia soittoja keskukseen vuoden 2017 aikana. Yhteensä joulukukista kyseli 65 soittajaa. Niistä joulutähden aiheuttamia pulmia koski 34 puhelua. Hyasintista kysyttiin 13 puhelussa.

– Puheluissa ei välttämättä ole kyse myrkytyksestä. Valtaosassa myrkytysepäily perustuu soittajan huoleen tai epäilyyn. Useimmiten lapsi tai muistisairas vanhus on syönyt tai maistellut kasvia, kertoo osastonlääkäri Irina Rimon.

Sipuleista vatsaoireita

Puutarhaneuvos Arno Kasvi tutkii seuraavaksi hyasintteja. Hän ihastelee erilaisia asetelmia. Monissa on sipuli näkyvissä. Se tuntuu olevan trendi. Myrkyllisten kasvien joukkoon kuuluvan hyasintin kohdalla juuri sipuli voi aiheuttaa oireita.

– Hyasintin sipulin syöminen saattaa aiheuttaa voimakasta vatsaoireilua; mahakramppeja, oksentelua ja ripulia, kertoo osastonlääkäri Irina Rimon Myrkytystietokeskuksesta.

Puutarhaneuvos Arno Kasvi pitää joulutähdistä, vaikka ne ovat saaneet hänen sormensa turpoamaan. Minna Rosvall / Yle

Arno Kasville moni on valittanut tuoksun aiheuttamia haittoja.

– Asunnot ovat nykyään tiiviitä, joten voimakas tuoksu pysyy asunnoissa. Monet laittavat hyasintin lasitetulle parvekkeelle tai ikkunan väliin. Ostaessa joulukukkaa pitää miettiä, minkä ottaa. Tuoksu tulee hyasintin mukana ja monelle se on tärkeä joulun tuoja, pohtii Kasvi.

Myös ritarikukan eli amarylliksen sipuli on myrkyllinen. Misteli on myrkyllinen, mutta pienen määrän syöminen aiheuttaa kuitenkin harvoin oireita.

– Muutaman marjan syöminen voi aiheuttaa lievää mahakipua, oksentelua ja ripulia. Harmittomana määränä pidetään 3 marjaa tai 2 lehteä. Isot annokset voivat aiheuttaa merkittäviä oireita, kertoo osastonlääkäri Irina Rimon.

Jouluruusua käytetään istutuksissa. Minna Rosvall / Yle

Jouluruusu selviää puutarhassa myrkkyjensä ansiosta

Jouluruusu on myös myrkyllinen kasvi. Sen voi istuttaa joulun jälkeen puutarhaan. Myrkky suojaa sitä eläimiltä.

– Eläimet eivät syö jouluruusun juurta. Se kuuluu ranukkelikasveihin ja kaikki ranukkelikasvit ovat myrkyllisiä. Ne jäävät myös karjalta useimmiten syömättä, kertoo Kasvi.

Myrkyttömiä vaihtoehtojakin kukkakaupasta löytyy. Esimerkiksi joulukaktus ja valesypressit, joita Arno Kasvi poimii käsiinsä seuraavaksi, ovat myrkyttömiä.

Sypressiastelmat ovat suosittuja. Tässä mukana on salalia punaisine marjoineen. Minna Rosvall / Yle

– Henkilöille, jotka eivät kestä tuoksua eikä kukkien siitepölyä, on tarjolla näitä muita vihreitä symboleita eli joulukuusen korvaajia, pohtii Arno Kasvi.

Eucalyptuksen oksat ovat sisustajien mieleen. Ne sopivat myös joulukukiksi ja kranssien materiaaliksi. Minna Rosvall / Yle

Ohjeita myrkytysepäilyn varalle

1. Vakavista myrkytysoireista pitää soittaa hätänumeroon 112

Sieniä lukuun ottamatta vakavia kasvimyrkytyksiä on tullut Myrkytystietokeskuksen tietoon vain muutamia viime vuosikymmeninä. Jos altistuneella on vakavia oireita eli hän tajuton tai hänellä on sydänoireita, on soitettava hätäkeskuksen numeroon 112.

2. Lääkehiiltä lapsiperheen lääkekaappiin

Jos perheenjäsen on syönyt kasvia, joka voi aiheuttaa vakavan myrkytyksen, lääkehiiltä pitäisi olla välittömästi saatavilla. Osastonlääkäri Irina Rimonin mukaan hiilestä on eniten hyötyä, kun se annetaan potilaalle alle tunnin kuluttua altistuksesta.

– Tarkemmat ohjeet lääkehiilen tarpeellisuudesta saa Myrkytystietokeskuksesta eli sinne kannattaa soittaa aluksi.

3. Kukan myrkyllisyyden voi tarkistaa myrkytystietokeskuksen sivuilta

Osastonlääkäri Irina Rimon neuvoo perheitä selvittämään, mitä huonekasveja kotoa löytyy. Kun hankkii uusia kasveja, on hyvä tarkistaa, onko kyseinen kasvi mahdollisesti myrkyllinen. Myrkytystietokeskuksen internet-sivujen kasviluettelossa (siirryt toiseen palveluun) on lueteltu ihmisille myrkyllisiä ja myrkyttömiä kasveja aakkosjärjestyksessä. Jos kasvia ei löydy luettelosta, kannattaa soittaa Myrkytystietokeskukseen.