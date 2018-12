Oikeuskäsittely alkoi: Tampereen keskeistä vaikuttajaa syytetään 775 000 euron vahingon aiheuttamisesta

Atanas Aleksovski on kiistänyt kaikki rikosepäilyt esitutkinnassa. Häntä syytetään luottamusaseman väärinkäytöstä.

Tampereen keskeisen kunnallispoliitikon Atanas Aleksovskin syytteen käsittely alkoi oikeudessa. Yle kertoi lokakuussa, että Aleksovski saa syytteen luottamusaseman väärinkäytöstä.

Syyttäjän mukaan Aleksovski on väärinkäyttänyt luottamusasemaansa Tampereen Kotilinnasäätiön toiminnanjohtajana jättämällä tehtävänsä osaksi suorittamatta ja siten aiheuttanut vahinkoa ja vahingon vaaraa säätiölle.

Luottamusaseman väärinkäytöstä voidaan tuomita (siirryt toiseen palveluun)sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Syyttäjä vaatii Aleksovskin tuomitsemista yli seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Kotilinnasäätiön hallituksen entinen puheenjohtaja Timo P. Nieminen (vas.) ja Atanas Aleksovski tapasivat oikeudessa perjantaina. Antti Eintola / Yle

Tapauksen suullinen valmisteluistunto alkoi Pirkanmaan käräjäoikeudessa tänään perjantaina. Oikeus myös kuulee yhtä todistajaa perjantaina. Varsinainen pääkäsittely alkaa 18. joulukuuta.

Atanas Aleksovski on tunnettu tamperelainen poliitikko. Hän on ollut muun muassa sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen ja kolmas varapuheenjohtaja kaupunginhallituksessa. Hän vetäytyi Tampereen kaupunginhallituksen ja konsernijaoston luottamustehtävistä oikeusprosessin ajaksi.

Rikostutkinnan taustalla ovat Tampereen Kotilinnasäätiön tonttikauppajärjestelyt, Aleksovski on säätiön toiminnanjohtaja.

Muotialantie 36:n rakennustyömaa kuvattuna marraskuussa 2017. Marko Melto / Yle

Poliisin mukaan esitutkinta koski Muotialantien tonttia, jonka Tampereen kaupunki vuokrasi Kotilinnasäätiölle. Säätiö myi 1,15 miljoonalla eurolla vuokraoikeuden eteenpäin rakennusyhtiö Lehto Groupiin kuuluvalle Rakennusyhtiö Rakennuskartio Oy:lle ilman kaupungin lupaa.

Syyttäjän mukaan Aleksovski on tehnyt päätösehdotukset, vaikka hänen tiedossaan on ollut, ettei kaupunki ole antanut vuokraoikeuden siirrolle suostumusta. Syyttäjän mukaan Aleksovski on kertonut säätiön hallitukselle tai antanut muuten ymmärtää, että tällainen suostumus olisi.

Kiistää epäilyt

Tampereen kaupunki pyysi Kotilinnasäätiötä maksamaan alun perin 1,8 miljoonaa euroa sopimuksen rikkomisesta. Summasta neuvoteltiin pitkään ja asiaa soviteltiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Lopulta sovittiin, että Kotilinnasäätiö maksaa kaupungille 775 000 euroa korvausta.

Menettelyllään Aleksovski on syyttäjän mukaan aiheuttanut säätiölle 775 000 euron sovintosuoritusta vastaavan vahingon ja vahingon vaaran aina 1,8 miljoonaan euroon asti.

Aleksovski on kiistänyt esitutkinnassa kaikki rikosepäilyt.

– Edelleen kiistän jyrkästi syytteen. Julkisuudessa on esiintynyt niin paljon paikkansa pitämättömiä väitteitä. Siksi koen, että hyvä, että asia selvitetään näin. Uskon oikeusvaltioon ja olen siksi rauhallisella mielellä, Aleksovski kertoi Ylelle lokakuussa.

Hallitusta ei syytetä

Hallituksen syyttämättäjättämispapereista selvisi, että Kotilinnasäätiön hallituksen jäsenet ovat kertoneet tehneensä päätökset toiminnanjohtajan päätösesitysten pohjalta.

Esimerkiksi Kotilinnasäätiön hallituksen puheenjohtajana toiminut Timo P. Nieminen kertoi näin esitutkinnassa:

– Toiminnanjohtaja esitti asian siten, että kaupunki on tietoinen ja hyväksyy asian näin ja käsitykseni mukaan mitään kieltoa ei kaupungin puolelta oltu ilmaistu todistettavasti.

Syyttäjän mukaan toiminnanjohtaja Aleksovski pyysi marraskuussa 2016, että kaupunki antaa luvan siirtää vuokrasopimuksen. Ensimmäinen pyyntö tuli syyttäjän mukaan samana päivänä päivätyllä kirjeellä, kun säätiö ja kaupunki allekirjoittivat maanvuokrasopimuksen.

Osapuolet neuvottelivat asiasta tammikuun alussa 2017. Tässä neuvottelussa on syyttäjän mukaan ilmoitettu, ettei kaupunki anna suostumusta säätiön pyytämälle vuokraoikeuden siirrolle.

Myöhemmin samassa kuussa Aleksovski teki päätösehdotuksen säätiön hallitukselle, kertoo syyttäjä.

Kotilinnasäätiöön liittyen on ollut juttu vireillä myös hallinto-oikeudessa. Patentti- ja rekisterihallitus moitti Kotilinnasäätiön toimintaa Muotialan tonttikaupan käsittelyssä.

Tampereen Kotilinnasäätiö valitti Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Asian käsittely on vielä kesken.

