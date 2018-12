Tampereella todettu tuhkarokko kolmella aikuisella – sata ihmistä ollut samassa messussa tartuttajan kanssa

Tartunnan lähde on ollut rokottamaton henkilö, joka on saanut tartunnan Puolasta.

Tampereella on todettu yhteensä kolme aikuisen henkilön tuhkarokkotapausta.

Asiasta kertoo Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Kaksi tartunnan saanutta on rokotettuja, eivätkä he tartuta tautia eteenpäin. Heidän tartuntansa tulivat julki tällä viikolla.

Tartunnan lähde on ollut rokottamaton henkilö, joka on saanut tartunnan ulkomailta. Uusia tautitapauksia voi ilmetä vielä kuluvan viikon loppuun, todennäköisesti 16. joulukuuta mennessä.

Tartunnat katolisessa messussa

Sairaanhoitopiirin selvitysten perusteella tartunnat on saatu Pyhän Ristin seurakunnan messussa 25. marraskuuta. Messussa on ollut noin sata henkeä, joukossa myös lapsia.

Pyhän ristin seurakunta on katolinen seurakunta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin infektiolääkärin Kirsi Valveen mukaan messussa on ollut mukana sairaana ollut henkilö, joka on tuonut tuhkarokon Puolasta.

Tuhkarokko tuli ilmi, kun kaksi sairastunutta rokotettua otti yhteyttä korkean kuumeen ja ihottuman takia. Tartunnan lähteellä on ollut rajumpi tauti kuin rokotetuilla.

– Henkilöt ottivat yhteyttä terveydenhuollon palveluihin. Heillä oli korkea kuume ja ihottuma levisi nopeasti vartalolle.

Myös tartunnan lähde on tiedossa. Parhaillaan selvitetään, onko hän altistanut mahdollisesti muita ihmisiä.

– Eilen selvityksissä selvisi, että 25.11. Pyhän ristin seurakunnan messussa on ollut henkilö sairaana ja hän on mitä ilmeisemmin tartunnan lähde. Tiedämme, että hän on ollut ulkomailla, josta tartuntoja Suomeen tuodaan, Valve sanoo.

Kolmen tapauksen lisäksi sairaanhoitopiirillä ei ole vielä muita tapauksia tiedossa, mutta niitä voi vielä tulla.

– Aikaikkuna alkaa mennä umpeen. Tiedossa ei ole muita, mutta vielä on loppuviikko aikaa, että uusia tapauksia voi tulla. Messussa 25.11. on ollut noin satakunta ihmistä eri puolilta Pirkanmaata, se on iso joukko.

Tuhkarokosta on puhuttu tänä talvena paljon sen jälkeen, kun Pohjanmaalla rokottamaton lapsi sairastui.

Tuhkarokko on nykyään harvinainen tauti. PIrkanmaalla oli edellisen kerran tapauksia toissa kesänä, kun neljä rokotettua sairastui tuhkarokkoon. Silloin taudit tulivat Italiasta.

Oireet tuhkarokossa

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri neuvoo messussa olleita ottamaan yhteyttä Acutaan tai lasten päivystykseen, jos tulee tuhkarokkoon viittaavia oireita ja jos henkilöllä ei ole MPR-rokotetta.

Mikäli messussa ollut on terve, eikä hänellä ole rokotetta tai sairastetun taudin antamaa suojaa, kehotetaan ottamaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen rokotteen saamiseksi.

Tuhkarokkoon sairastuneella on ensin korkea kuume ja hengitystieoireita. Silmät ovat usein valonarat. Ihottuma alkaa 3–5 vuorokauden kuluttua ja kestää runsaan viikon. Ihottuma alkaa yleensä ensin korvien takaa, leviää kasvoihin ja vartalolle.

Rokottamaton tuhkarokkoon sairastunut tartuttaa neljä vuorokautta ennen ihottumaa ja neljä vuorokautta ihottuman puhkeamisen jälkeen.

Rokotetun henkilön tuhkarokkotartunnat eivät ole yleisiä, mutta vahvassa altistustilanteessa mahdollisia. Rokotetun oireet ovat lievempiä kuin rokottamattoman eivätkä he tartuta tautia eteenpäin. Rokotus myös suojaa vakavilta jälkitaudeilta.

Korjaus 9.30 Otsikkoa muokattu. Myös tartunnan lähde sairastui eli tapauksia on yhteensä kolme. Kaksi tartunnan saanutta on rokotettu.

