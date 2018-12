Nuoret valitsivat teokset taidenäyttelyyn museon kokoelmasta: "Esillä teoksia, jotka eivät ole olleet näytillä pitkiin aikoihin tai jopa koskaan"

TurkuKun teinit saavat valita taidenäyttelyn teokset, lopputulos voi olla todella monipuolinen. Näin kävi ainakin turkulaisessa Aboa Vetus & Ars Nova -museossa, jossa kahdeksasluokkalaiset valitsivat eli kuratoivat teokset uusimpaan näyttelyyn.

Yläkoululaisten käytössä oli taidemuseon kokoelma, johon kuuluu noin 650 teosta sekä ulkomaisilta että kotimaisilta taiteilijoilta. Koululaiset kuraattoreina -näyttelyyn valikoitui kolmisenkymmentä taideteosta. Museolehtori Janna Jokelan mukaan näyttely tuo uudenlaisen näkökulman museon taidekokoelmaan.

– Kahdeksasluokkalaiset ovat tehneet sellaisia valintoja, mitä ei ole aikaisemmin tehty. Täällä on esillä teoksia, jotka eivät ole olleet näytillä pitkiin aikoihin tai jopa koskaan, sanoo Janna Jokela.

Manuel Munoz Ruizin teos Kukkia ikkunalla oli kahdeksasluokkalaisten keskuudessa suosituin taulu. Petra Ristola / Yle

Kaarinalaisen Vilma Halavan mielestä näyttelyn mielenkiintoisin taulu on Timur Novikovin Viimeinen puu.

– Tämä kuvaa sitä, miten tulevaisuuden maailmassa tulee käymään. Puita kaadetaan. Tässä on hienosti kuvattu tyhjyyttä ja yksinäisyyttä, sanoo Halava.

Timur Novikovin teos Viimeinen puu Petra Ristola / Yle

Taide ihastuttaa, ärsyttää ja kummastuttaa. Jokainen kokee sen omalla tavallaan. Tämä näkyy näyttelyssä, kun esillä on myös kasiluokkalaisten kommentteja taideteoksista.

Näyttelyssä on esillä kahdeksasluokkalaisten kommentteja taideteoksista. Petra Ristola / Yle

Raisiolainen Ville Tapanainen seisoo Juhani Linnovaaran Valon vangitsija -taulun edessä.

– Tämä on hyvin ahdistava taulu. Hyvin mystinen. Siinä on selittämätön valonsäde, jolle ei löydy lähdettä, sanoo Tapanainen.

Juhani Linnovaaran Valon vangitsija -taulu Petra Ristola / Yle

Näyttely on syntynyt valtakunnallisen Taidetestaajat-hankkeen (siirryt toiseen palveluun) myötä. Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto vievät hankkeessa kahdeksasluokkalaisia vierailulle taidelaitoksiin.

Radoslaw Grytan Syntejä tunnustaessa -teos oli yksi kahdeksasluokkalaisten valinta. Petra Ristola / Yle

Esimerkiksi Aboa Vetus & Ars Nova -museossa on tämän ja viime vuoden aikana vieraillut yli 2 000 kahdeksasluokkalaista taidetestaajaa.

Taidetestaajat-hankkeen tavoitteena on tutustuttaa nuoret taiteeseen, tuoda nuorten ääni kuuluviin ja tarjota aikuisille mahdollisuus kurkistaa nuorten maailmaan.

Taidetestaajat Taidetestaajat vie kolmen lukuvuoden ajan kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset kokemaan taidetta. Taidetestaajia rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Noin 180 000 nuorta saa mahdollisuuden vierailla kahdessa kulttuurikohteessa, esimerkiksi oopperassa, teatterissa, konsertissa tai taidenäyttelyssä.

– Osittain tarkoituksena on herättää kahdeksasluokkalaiset näkemään minkälaista kulttuuria meillä on tarjolla. Mutta tarkoituksena on myös herätellä kulttuuritoimijoita huomaamaan, mitä kasiluokkalaiset heiltä toivovat ja haluavat, sanoo museolehtori Janna Jokela.

Koululaiset kuraattoreina -näyttely Aboa Vetus & Ars Nova -museossa 14.12.2018−17.3.2019