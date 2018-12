Hanna Lintumäen suku ei kokoonnu jouluksi mökille tai mummolaan vaan hotelliin keskelle Helsinkiä – he ovat esimerkki uudesta ilmiöstä

Saunotaan ja pelaillaan, kuvaa Hanna Lintumäki sukunsa joulusuunnitelmia. Tulossa on aiemmista vuosista poikkeava joulu, sillä perhe viettää sen hotellissa keskellä Helsinkiä.

Saunotaan ja pelaillaan, kuvaa Hanna Lintumäki sukunsa joulusuunnitelmia. Tulossa on aiemmista vuosista poikkeava joulu, sillä perhe viettää sen hotellissa keskellä Helsinkiä.

Helsinkiläinen Hanna Lintumäki istuu hotellin ravintolan pitkän pöydän ääreen ja katselee ympärilleen ihastellen.

Hän ei ole aivan tavallinen hotelliasiakas. Lintumäki asuu tätä helsinkiläishotellia vastapäätä, mutta aikoo siitä huolimatta viettää joulun näiden seinien sisällä, koko suvun voimin.

Nyt hän on tullut aistimaan joulutunnelmaa pyynnöstämme jo ennakkoon.

– Täällä me sitten jouluaattona istumme koko porukka yhdessä ja nautitaan, Lintumäki pohtii ääneen.

Lintumäki on viettänyt perinteisesti joulut synnyinseudullaan Hämeessä. Joulua on juhlittu perinteisin menoin: joulupukki on vieraillut, sukulaisia tavattu ja hautausmaalle viety kynttilä.

– Nyt ajattelimme, että voisihan sitä tehdä jotain muutakin, Lintumäki perustelee perheensä uutta tapaa viettää yhteistä joulua.

Hotellissa joulupöydän ääreen istuu suvusta parikymmentä ihmistä, lapset mukaan luettuna.

Vielä 10 vuotta sitten moni hotelli oli joulun kiinni – mutta ei ole enää

Useasta hotellista ja hotelliketjusta kerrotaan Ylelle, että ne pitävät palvelunsa auki joulunakin.

Monelle miniloma hotellissa tarjoaa kaivatun lepohetken ja apua stressin välttämiseen. Uusi ilmiö sen sijaan on se, että nyt oman kaupungin asukkaat tulevat kotikaupunkinsa hotelliin myös jouluna.

Tuomiokirkko ja Tuomaan markkinat ovat Helsingin suosituimpia turistikohteita joulunaikaan. Kristiina Lehto / Yle

Clarion-hotellien Suomen aluejohtaja Inari Lehtinen kertoo, että viimeisimmän tiedon mukaan ketjun Jätkänsaaren hotellissa yöpyy jouluna eniten juuri helsinkiläisiä ja espoolaisia. Hotelli on myös melko täynnä.

Scandic-hotellien viestintäpäällikön Johanna Uimosen mukaan hotellijouluja vietetään pariskuntien, perheiden ja jopa sukujen kesken, kuten Hanna Lintumäen tapauksessa.

– Hotelleissa on runsaasti jouluista koko perheelle suunnattua ohjelmaa pyhien ajan, Uimonen sanoo.

Samaa kerrotaan S-ryhmän hotelleista.

– Suomalaisten kynnys majoittua hotellissa on madaltunut paljon. Vielä kymmenen vuotta sitten hotellit olivat kiinni jouluna, mutta nyt ihmiset tulevat hotelliin yöksi ja sukuloivat päivällä ja illalla, kertoo SOK-matkailukaupan revenue management -johtaja Nina Nieminen.

On myös tilanteita, jolloin hotelli voi tarjota joulunviettoon turvallisen vaihtoehdon.

– Vieraamme ovat kaikenikäisiä, myös kokonaisia perheitä, uusperheitä ja sisarperheitä, jolloin järjestetään joulu "neutraalilla" maaperällä, sanoo Kämp Collection Hotelsin liiketoimintajohtaja Krista Syväkari.

Myös Esplanadin puisto Helsingissä on saanut näyttävän valaistuksen. Kristiina Lehto / Yle

Helsinki on nyt vetovoimainen kohde eikä tyhjene joulunakaan

Hanna Lintumäki ei ole suinkaan ainoa helsinkiläinen, joka viettää joulua kotikaupungissaan ja hotellissa.

Yleinen elämänmuutos näkyy myös joulunajan matkailussa. Kuten kesällä juhannuksena, myös jouluna yhä useampi jää kaupunkiin.

Kaupunkimarkkinointiyhtiö Helsinki Marketingin toimitusjohtaja Laura Aalto sanoo, että joulu on muuttunut viiden–kymmenen viime vuoden aikana hyvin merkittäväksi matkailusesongiksi.

Hänen mukaansa Helsingissä joulunaikaan majoittuvista puolet on kotimaan matkailijoita, puolet ulkomaan matkailijoita. Kaupungissa viehättävät sekä syke että hiljentymisen mahdollisuudet.

– Helsingissä on paljon joulukonsertteja. Täällä ei ole liian vilkasta, vaan voi vetää henkeä, Aalto kertoo.

Tällä hetkellä erityisesti urbaanit saunat, kuten kansainvälistäkin huomiota saanut Löyly, ovat matkailijoiden suosiossa.

Mutta pärjääkö Helsinki tunnelmassa Lappia vastaan, jossa joulupukkikin asuu? Aalto ei epäile hetkeäkään Helsingin vetovoimaa.

Helsinki on panostanut erityisesti joulunajan valaistukseen keskustassa. Kristiina Lehto / Yle

– Helsinki on ilman muuta joulukaupunki. Vaikka ei joulupukin punainen, niin valon kaupunki tämä on.

Helsingissä on viime vuosina panostettu erityisesti koristeelliseen valaistukseen, joka näkyy keskustassa suorastaan ilotulituksen lailla.

Aivan omanlaisensa sesonki alkaa vielä joulun jälkeen, jolloin venäläisturistit saapuvat Helsinkiin. Tuolloin monessa hotellissa suuri osa vieraista on venäläisiä.

Kiireinen ihminen kaipaa hengähdystaukoa

Hanna Lintumäki työskentelee eduskunnassa valiokunta-avustajana ja kertoo, että arki työssä on hektistä.

Hänen laillaan moni haluaa, että jouluna olisi aikaa hengähtää. Tämän takia Lintumäenkin perheessä lämmettiin ajatukselle hotellijoulusta.

Erona perinteiseen jouluun on ainakin se, että kenenkään ei tarvitse viettää jouluaaton iltaa keittiössä "höösäämässä", kuten Lintumäki kuvailee.

Hanna Lintumäki istuu hotellin ravintolassa, johon kokoontuu jouluna koko hänen sukunsa. Kristiina Lehto / Yle

Kaikki ehtivät pöytään nyt samaan aikaan. Lintumäen mielestä hotellijoulussa parasta on se, että mummon ja äidin ei tarvitse stressata jouluruuan onnistumista.

Lintumäki asuu aivan hotellin vieressä, mutta aikoo silti yöpyä jouluyön perheensä kanssa hotellin pehmeällä pedillä. Rauhassa, mitään sen kummempaa tekemättä.

– Saunotaan ja pelaillaan, hän sentään muistaa nimetä.

Eikö mikään mietitytä sukua, joka on aina ennen viettänyt joulun samojen perinteiden ja tapojen mukaan?

Edes ennestään tuntemattomat ihmiset, jotka syövät jouluruokaa naapuripöydässä?

– Ei. Uskon, että tästä tulee ihan kivaa, Lintumäki sanoo.

– Ja jos tämä ei ole hyvä juttu, niin voimme sitten palata ensi vuonna siihen perinteiseen jouluun Hämeessä, hän lisää.

