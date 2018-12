Poliisikoirat paljastavat rahakätköjä miljoonan vuosivauhtia – katso miten tehokuonoista pienin hoitaa hommansa

Tästä on kyse Poliisin apuna virkatehtävissä toimii tällä hetkellä noin 250 koiraa.

Poliisikoiria käytetään Suomessa poikkeuksellisen monipuolisesti. Muualla maailmassa poliisikoirat erikoistuvat, Suomessa ne ovat moniosaajia.

Poliisin apuna virkatehtävissä toimii tällä hetkellä noin 250 koiraa. Niistä noin 40 on erikoiskoiria. Loput ovat partiokoiria, joilla on lisäksi yksi erikoisetsintätaito. Rahakoirilla taitoja on useita.

Suomen pienin poliisikoira, parsonrusselinterrieri Jekku on yksi kolmestatoista rahakoirasta. Se haistaa setelien ohella myös huumeet, aseet ja passit.

– Muualla maailmassa yhdellä koiralla on oma erikoislaji, meillä samalle koiralle niitä opetetaan useita. Se on paitsi kustannuskysymys, myös kätevää, kun neljän koiran sijaan autossa on kuljetettavana yksi, sanoo vanhempi konstaapeli, koiranohjaaja Miikka Ounila Hämeen poliisista.

Rahakoiria on koulutettu Suomessa 10 vuotta. Sinä aikana ne ovat löytäneet rahaa kymmenen miljoonan euron edestä. Jekun osuus potista on 800 000.

Rahakoiran kuono ottaa tuntumaa hankalistakin paikoista. Notkeutta ja ketteryyttä löytyy. Kuvassa bordercollie Martta. Tuija Veirto / Yle

Bordercollie Martta ja ohjaaja, vanhempi konstaapeli Pauli Sved Helsingin poliisista tekevät saumatonta yhteistyötä. Tuija Veirto / Yle

Koiran kuono on etsinnöissä vertaansa vailla

Koiria treenataan säännöllisesti. Usein harjoituksissa ovat mukana myös tullin rahakoirat. Niitä on kaksi.

Koira toimii saumattomassa yhteistyössä ohjaajansa kanssa, joka osaa lukea koiransa eleitä pienestäkin vihjeestä.

Miikka Ounila kuulee muun muassa Jekun hengityksestä, missä mennään.

Koirat ovat paitsi rotunsa edustajia, myös yksilöitä, joilla on oma persoonallinen tapansa kertoa löydöstä. Yksi on opetettu istumaan, toinen koskee löytöä tassullaan tai jähmettyy – tapoja on monia.

Onnistuneen suorituksen jälkeen koira palkitaan sille mieluisalla tavalla. Vanhempi konstaapeli Maarit Saren Lounais-Suomen poliisisista ja labradorinnoutaja Roope vetoleluleikissä. Tuija Veirto / Yle

Useita palkintoja napsinut Jekku tekee oivaa pr-työtä poliisille. Heikki Kiseleff / Yle

Jekku merkkaa löydön kimeällä haukunnalla ja jämäkällä hännän asennolla.

Vaikka tekniikka on paljossa poliisin apuna, koiran kuonoa tehokkaampaa on vaikea keksiä. Uusia sovelluksia testataan koko ajan.

– Tottakai kokeillaan, että mitä kaikkia juttuja koirilla pystytään tekemään ja etsimään. Ei ole olemassa sellaista tekniikka, jolla koira voitaisiin etsinnöissä korvata. Se on joko koira tai käsityönä ihminen - ja nopeudessa koira voittaa ihmisen, Ounila toteaa.

Suomen Kennelliitto palkitsee Jekun Vuoden poliisikoira -tittelillä huomenna 15.12 Helsingin messukeskuksen Koiramessuilla. Muut palkitut ovat rajakoira Loki, sotakoira Ego, vankilakoira Iiro ja tullikoira Manu.

