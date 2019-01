Nella-koira rakastui hampaiden harjaukseen, eikä päästä emäntää nukkumaan ennen kuin hampaat on pesty – Katso videolta, kuinka opetat saman omalle koirallesi

6–vuotias cockerspanieli Nella istuu hoitopöydällä ja antaa kiivaasti tassua eläintenkouluttaja Mirva Paasoselle. Se yrittää saada Paasosen tajuamaan, ettei nyt ole tauon paikka. “Harjataan taas hampaita, jooko?”, koira tuntuu sanovan.

Nellalle hampaiden pesu on niin mieluisaa puuhaa, että se pyytää sitä itse. Sen hampaita on pesty pennusta saakka. Eläintenkouluttajan oppiin Nella pääsikin vain siksi, että sen kanssa on helppo tehdä opetusvideo hampaiden harjauksesta.

Vaikka koiran hampaita ei olisi pesty pennusta saakka, voi harjaamisesta tulla aikuisenkin koiran kanssa sujuva osa arkea.

– Jos koira on tottunut siihen, että sitä käsitellään eikä sillä ole huonoja kokemuksia hampaiden pesusta, se oppii perusasiat parhaimmillaan muutamassa minuutissa, Paasonen sanoo.

Palataan Paasosen neuvojen pariin tuonnempana. Kerrataan sitä ennen, miksi koiran hampaita edes pitäisi harjata.

Vaikkapa siksi, ettei oman koiran suusta voisi ottaa tällaisia valokuvia:

Anna Chrons

Kuvassa on sekarotuisen Alma-koiran suu. Almalta oli pudonnut useita hampaita ennen kuin se pääsi eläinlääkäriin. Siellä siltä poistettiin 30 hammasta. Jäljelle jäi yksi. Sekin pitää poistaa pian.

Hampaat poistanut eläinlääkäri Anna Chrons määräsi Almalle aluksi vain pehmeää ruokaa. Toipumisen jälkeen se saa syödä, mitä se ikenillään pystyy syömään.

– Jotkut kyllä rouskuttelevat kummasti pelkillä ikenilläkin. Paremmin se pärjää ilman hampaita kuin heiluvien, mätien hampaiden kanssa, Chrons sanoo.

Anna Chrons

Tämän kuvan koiralta suurin osa hampaista oli pudonnut jo ennen eläinlääkärireissua.

Koirien hampaita alkaa putoilla plakin ja bakteerien suuhun kertymisen seurauksena. Plakki kivettyy ajan mittaan hammaskiveksi. Ikenien alle kertyvä hammaskivi tulehduttaa ensin ikenet ja etenee vähitellen kohti hampaita kiinni pitäviä kudoksia. Jos voimakas tulehdus pääsee tekemään tuhojaan kiinnityskudoksissa pitkään ilman hoitoa, hammas alkaa heilua.

– Jos samanlainen tulehdus olisi vaikka koiran kyljessä, sitä ei katselisi kukaan. Mutta kun ongelma on suussa piilossa, se on helppo unohtaa tai olla ymmärtämättä, Chrons sanoo.

Koira voi olla suustaan hyvinkin kipeä, mutta ei näytä sitä. Moni ei tajua koiralla olevan ongelmia suussa edes silloin, kun mädäntyneet hampaat jo haisevat suussa. Koiran hengityksen ei kuuluisi haista.

– Viimeistään silloin kannattaa tuoda puhdistukseen ja tarkastukseen. Se, että koira syö hyvin, ei valitettavasti ole minkäänlainen todiste siitä, että suu on kunnossa, Chrons sanoo.

Rauhoitettuna tehtävä hammaskiven poisto voi ainakin hidastaa, mutta myös estää ikenissä olevan tulehduksen etenemisen hampaiden kiinnistyskudoksiin. Se edellyttää kuitenkin, että hampaita myös harjataan kotona ahkerasti.

Nella-koira odottaa innolla, milloin hampaiden harjaus alkaa. Riina Kasurinen/Yle

Cockerspanieli Nella on yksi Aila Tarkiaisen kolmesta koirasta. Tarkiainen pesee kaikkien koiriensa hampaat joka ilta. Aikaa kuluu noin kymmenen minuuttia.

– Silloin kun ne olivat pentuja, ne saivat alkuun pureskella hammasharjaa. Pennut olivat noin nelikuisia, kun lisäsin hammastahnaa. Pikkuhiljaa aloin harjailemaan, Tarkiainen kertoo.

Kolmikon vanhimpana koirana Nella on rutinoitunein hampaiden pesuun. Se ei edes päästä Tarkiaista illalla nukkumaan ennen kuin pesu on suoritettu.

– Se istuu vessan oven edessä niin pitkään, että haen hammasharjan ja pesen sen hampaat, Tarkiainen kertoo.

Ilman harjausta Nellalla ei olisi enää yhtään hammasta. Nella-koiran omistaja Aila Tarkiainen

Tarkiainen pesee useimmiten pelkät hampaiden ulkopinnat. Sisäpinnat ovat hankalammat. Eläinlääkäri Anna Chronsin mukaan ulkopintojen peseminen onkin tärkeintä, sillä ulkopuolelle plakkia kertyy koirilla eniten.

Hammashoito on eläinlääketieteessä nouseva ala. Eläinten hampaista tiedetään koko ajan enemmän, ja yhä useampi eläinlääkäri syventää osaamistaan nimenomaan hampaiden hoidossa. Chrons hoitaa lähes pelkästään hammaspotilaita.

Vielä muutama vuosi sitten ihmiset luulivat hänen vitsailevan, kun hän kehotti harjaamaan koiran hampaat. Nykyään ihmiset tietävät, että koirien hampaita pitäisi harjata. Parasta on olisi pestä hampaat ainakin viidesti viikossa. Esimerkiksi kerran viikossa peseminen on niin harvoin, ettei siitä ole mitään hyötyä.

Harva harjaa lainkaan. Koiralle hampaiden harjaus ei luonnostaan ole mieluisaa, ja niinpä hammaspesu voi olla niin koiralle kuin omistajalle tahtojen taistelu.

Palataan eläinkouluttaja Mirva Paasosen ja Nella-koiran luokse. Paasonenhan lupasi, että hänen konsteillaan koira oppii harjauksen alkeet minuuteissa. Ja vieläpä tykkää siitä.

Mirva Paasonen on käyttäytymisanalyyttisen eläinkoulutuksen asiantuntija. Hän on yksi ensimmäisistä suomalaisen yliopistotasoisen eläinkoulutustutkinnon suorittaneista. Riina Kasurinen/Yle

Koiralle pakottaminen voi olla hirvittävä kokemus, ja se haluaa jo sen takia pois tilanteesta. Eläintenkouluttaja Mirav Paasonen

Paasonen kehottaa opettamaan hampaiden harjauksen koiralle järjestelmällisesti, asteittain edeten. Alkukoulutus kannattaa tehdä huolellisesti, jotta rutiinista tulisi helppo. Paasonen luottaa koulutuksessa vapaaehtoisuuteen.

– Ihmiselle voi riittää se, että koiran hampaat saa harjattua vastentahtoisestikin. Koiralle pakottaminen voi kuitenkin olla hirvittävä kokemus, ja se saattaa alkaa sen takia välttelemään hampaiden harjausta jatkossa.

On mahdollista, että koiran pyrkimys päästä pois hampaiden pesulta kärjistyy vähitellen. Koira voi alkaa esimerkiksi murista omistajalleen tai juosta piiloon nähdessään hammasharjan.

– Jos koira vastustelee, sen annetaan poistua tilanteesta. Pidetään tauko ja kokeillaan hetken kuluttua uudestaan.

Paasosen perusajatus on, että koiralle opetetaan ensin hampaiden käsittely, jonka jälkeen koulutukseen lisätään harjaaminen. Tällä tavalla voi opettaa hampaiden harjauksen niin pennulle kuin aikuiselle koiralle. Ohjeet sopivat myös koiralle, jolla on ongelmia hampaiden harjauksessa.

Videolla Paasonen esittelee Nella-koiran kanssa kolme koulutusvaihetta. Kun ne osaa, hampaiden harjaus sujuu kuin leikki.

Videolla Paasonen käyttää koulutuksen apuna äänimerkkiä. Hän naksauttaa kieltään aina sillä hetkellä, kun Nella toimii oikein. Heti perään Nella saa namin. Äänimerkki kertoo koiralle täsmällisesti, milloin se teki oikein.

Aila Tarkiainen ei ole koskaan kouluttanut Nellaa äänimerkkien avulla. Nella oppi kuitenkin hetkessä, että kielen naksautus tarkoittaa, että nyt saa namin. Paasonen opetti äänimerkin Nellalle ennen varsinaista koulutusta hampaiden harjaukseen.

– Annoin Nellalle yksitellen makupaloja kun se istui, ja aina ennen makupalaa tuli äänimerkki, Paasonen kertoo.

Paasonen korostaa koulutuksen etenemistä pienin askelin. Vaikeustasoa voi nostaa vähitellen esimerkiksi pidentämällä kerta kerralta kosketuksen tai harjaamisen kestoa.

Eikö riitä, jos kuitenkin syöttäisi vain puruluita?

Aila Tarkiainen syöttää koirilleen hampaiden pesun lisäksi puruluita. Nella, Nelly ja Netta saavat niitä joka ilta, tutun rutiinin mukaisesti.

– Kun Emmerdalen lopputunnus kajahtaa, koirat säntäävät jalkoihin. Se on niille merkki, että nyt saadaan luut.

Luut auttavat hampaiden hoidossa, sillä poskihampaat puhdistuvat, kun koira pureskelee luuta. Moni ajatteleekin, että koiran hammashoidon voi hoitaa kokonaan syöttämällä sille luita. Eihän kukaan susienkaan hampaita harjaa.

Suden ruokavalio on kuitenkin tyystin erilainen kuin kotikoiran.

– Jos kotikoirakin saisi kokonaisen jäniksen raadeltavakseen, sen hampaat puhdistuisivat ihan eri tavalla esimerkiksi nahkaa repiessä, sanoo eläinlääkäri Anna Chrons.

Aila Tarkiainen ja Netta-koira. Riina Kasurinen/Yle

Vaikka luiden syöminen auttaa poskihampaiden puhdistuksessa, koira ei käytä etuhampaitaan pureskeluun, joten niihin voi kertyä plakkia.

Luiden syömisessä on hampaiden kannalta myös riskinsä. Koirien hampaat voivat murtua, kun ne puraisevat jotakin kovaa. Monet eläinlääkärit eivät nykyään suosittelekaan koirille lainkaan luonnon luita. Ne ovat niin kovia, että hampaat voivat lohjeta tai murtua.

– Hammasmurtumia tulee ihan varmasti susillekin, Chrons sanoo.

Susien hampaiden tilanne on kuitenkin sikäli parempi kuin monen kotikoiran, ettei niilla ole erityistä alttiutta plakin kertymiseen. Isot kotikoirat ovat tässä mielessä suden kaltaisia, ja hammasongelmat ovat erityisesti pienten koirien ongelma. Mitä enemmän kotikoiran pää muistuttaa suden päätä, sen todennäköisemmin sen suu pysyy kunnossa jopa ilman hampaiden harjausta.

Tarkiaisen koirat saavat tällä kertaa nahkarullia. Usein käytössä on myös hampaiden puhdistukseen tarkoitettuja puruluita. Chronsin mukaan ne ovat ihan hyviä, jos koira malttaa pureskella niitä, eikä hotkaise herkkua kolmella puraisulla vatsaansa.

Aila Tarkiaisen Netta-koiran hampaissa ei ole moitittavaa. Riina Kasurinen/Yle

Nella-koiran hampaat kiiltelevät puhtauttaan. Ahkerasta hammaspesusta huolimatta se ei ole välttynyt hammaslääkärikäynneiltä. Nellalta on jouduttu poistamaan seitsemän hammasta tulehduksen takia.

– Ilman harjausta Nellalla ei olisi enää yhtään hammasta, Tarkiainen sanoo.

Mirva Paasonen nostaa Nellan alas hoitopöydältä ja kumartuu rapsuttamaan sitä. Nella pyrkii nuolemaan kouluttajansa naamaa. Ainakin pusut ovat puhtaita.