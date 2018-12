"Herättää jo kysymyksiä siitä, mistä nyt on kysymys" – Kertaamme, mitä tiedämme Oulun seksuaalirikosepäilyistä

Tästä on kyse Oulussa on tutkinnassa kaikkiaan viisi tänä vuonna ilmi tullutta epäilyä, joissa seksuaalirikoksen epäilty on ulkomaalaistaustainen tai epäiltynä on useita ulkomaalaistaustaisia ja uhri on alaikäinen.

Näistä laajin on tapaus, johon on kahdeksan epäiltyä ja tekojen epäillään jatkuneen viikkoja.

Epäiltyjä on kaikissa tapauksissa yhteensä 12. Heistä 10 on tutkintavankeudessa, yksi vapautettu ja Saksan poliisi vapautti yhden tietokatkoksen vuoksi.

Ainakin kolmea tapausta yhdistää se, että epäiltyjen uskotaan löytäneen uhrin somesta.

Poliisin mukaan Oulussa on epäilyjen saaman julkisuuden jälkeen ilmennyt uhkaavaa käytöstä ja vihapuhetta kaikkia ulkomaalaistaustaisia kohtaan.

Poliisi tutkii Oulussa viiteen alaikäiseen tyttöön kohdistunutta seksuaalirikosvyyhtiä.

Kymmenen epäiltyä on tutkintavankeudessa, lisäksi yksi epäilty on vangittu poissaolevana ja yksi on vapautettu, mutta edelleen epäilty. Kaiken kaikkiaan epäiltyjä on kaksitoista, ja he ovat kaikki ulkomaalaistaustaisia. Ainakin osassa tapauksia epäillyt ovat tulleet turvapaikanhakijoina tai kiintiöpakolaisina, mutta aivan kaikkien tapausten osalta tätä ei tiedetä.

– Rikoksissa on niin paljon samankaltaisia piirteitä, että se herättää jo kysymyksiä siitä, mistä nyt on kysymys, Oulun poliisilaitoksen ylikomisario Markus Kiiskinen toteaa.

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen pitää Oulun viittä tutkinnassa olevaa seksuaalirikostapausta kokonaisuuden laajuuden vuoksi poikkeuksellisina.

– Näin monen tekijän ja uhrin epäiltyjä tapauksia en muista olleen Suomessa aikaisemmin.

En yllättyisi, jos tapauksia ilmenisi myös muissa vastaavan kokoisissa kaupungeissa. Matti Tolvanen

Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kantasuomalaisiin lapsiin kohdistamaa seksuaalirikollisuutta on ilmennyt Suomessa Tolvasen mukaan ennenkin. Nyt on kuitenkin tapahtunut käänne, jossa vastaavat usein piilorikollisuudeksi jäävät teot paljastuvat aikaisempaa paremmin.

– Viranomaisten toiminta on tehostunut ja näitä tilanteita osataan tunnistaa aikaisempaa paremmin, Tolvanen sanoo.

Juuri tehostunutta viranomaistoimintaa Tolvanen ehdottaa syyksi siihen, miksi Oulussa tapauksia on tunnistettu ja nostettu niin paljon esiin.

– En yllättyisi, jos tapauksia ilmenisi myös muissa vastaavan kokoisissa kaupungeissa. Valitettavasti näin on todettava.

Tällä hetkellä tutkinnassa olevien seksuaalirikosten määrä ja törkeys ovat myös rikosylikomisario Kiiskisen mukaan poikkeuksellisia ja huolestuttavia, mutta uudesta ilmiöstä ei sinänsä ole kyse.

– Tällaista piikkiä ei ole kuitenkaan aiemmin ollut. Meillä on ollut tutkinnassa lievempiä rikosnimikkeitä kuten seksuaalinen häirintä tai seksuaalinen hyväksikäyttö.

Tuorein käänne

Tiistaina poliisi kertoi, että yksi epäillyistä on päästetty vapaaksi (siirryt toiseen palveluun) Saksassa, jossa hänet otettiin kiinni. Mies päästettiin vapaaksi "viranomaisten välisen tiedonsiirron katkoksen takia".

Tästä tapauksesta ei tiedetä, missä ja miksi tiedonsiirron katkos tarkalleen ottaen tapahtui.

Oulun käräjäoikeus on vanginnut Saksassa vapautetun miehen poissaolevana todennäköisin syin epäiltynä törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja törkeään raiskaukseen. Henkilöstä on annettu kansainvälinen etsintäkuulutus.

Poliisihallitus tai keskusrikospoliisi eivät kommentoi tapausta tai sitä, onko poliisin toiminnassa syytä epäillä jotain ongelmaa.

Kahdeksan hengen vyyhti

Saksassa tehty kiinniotto ja vapauttaminen liittyvät epäilyyn pitkäkestoisesta hyväksikäyttötapauksesta, josta epäillään yhteensä kahdeksaa miestä.

Poliisi otti marraskuun lopussa kiinni seitsemän miestä epäiltynä seksuaalirikoksista.

Rikoskokonaisuus alkoi paljastua poliisille loppukesästä.

Miesten epäillään törkeästi hyväksikäyttäneen alle 15-vuotiasta kantasuomalaista lasta. Neljää heistä epäillään myös törkeästä raiskauksesta. Kahta epäillään näiden nimikkeiden lisäksi vielä tytön pahoinpitelystä.

Nuoret ulkomaalaismiehet pyrkivät lähestymään tyttöjä somen välityksellä. Tämä näyttäisi olevan jonkinlainen ilmiö nyt. Markus Kiiskinen

Hyväksikäyttöä oli epäilyn mukaan kestänyt miltei viisi kuukautta yksityisasunnossa, kesäkuun alusta lokakuun loppuun. Myös epäillyn pahoinpitelyn tekoajaksi on merkitty sama kuin muissa rikoksissa, lähes viisi kuukautta. Kyse on fyysisestä pahoinpitelystä.

Poliisin mukaan kaikki epäillyt tekijät ovat tulleet Suomeen pakolaisina tai turvapaikanhakijoina. Yksi on ollut maassa pidempään, suurin osa joitain vuosia. Osa on pakolaisia, osalla on turvapaikkaprosessi kesken, ja osa on Suomen kansalaisia. Yksi on yli kolmekymppinen, muut ovat 20–30-vuotiaita.

Tuiran tapaukset

Kaksi muuta alaikäiseen kohdistunutta epäiltyä seksuaalirikosta ovat tapahtuneet Oulussa Tuiran kaupunginosassa. Molemmat epäillyt rikokset ovat tapahtuneet 17. marraskuuta ulkona.

Toista niistä tutkitaan lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä, toista tapausta tutkitaan puolestaan törkeänä raiskauksena ja törkeänä seksuaalisena hyväksikäyttönä.

Myös näissä tapauksissa epäillyt tekijät ovat saapuneet Suomeen joko turvapaikanhakijoina tai kiintiöpakolaisina. Poliisin mukaan Tuiran teoista epäillyt miehet tunsivat toisensa.

Seksuaalisesta hyväksikäytöstä epäilty on ollut pidätettynä, mutta hänet päästettiin vapaaksi 4. joulukuuta. Poliisin mukaan vangitsemisen esittämiselle ei ollut perusteita. Hän on kuitenkin edelleen epäilty. Törkeästä raiskauksesta ja törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä epäilty on edelleen vangittuna.

Tapauksia yhdistää some

Yhteistä kahdeksan hengen epäillyssä seksuaalirikosvyyhdissä ja Tuiran epäilyissä tapauksissa on se, että epäilty ja uhri näyttäisivät tavanneen sosiaalisessa mediassa. Yhteistä on myös se, että epäillyt ovat poliisin mukaan turvapaikanhakijoina tai kiintiöpakolaisina maahan tulleita.

Siitä johtuen Oulun poliisi antoikin erikoisen varoituksen: poliisi kehottaa erityisesti nuoria tyttöjä tarkkaavaisuuteen sosiaalisessa mediassa. Lisäksi poliisi kehotti vanhempia olemaan tietoisia siitä, kenen kanssa heidän lapsensa viettävät aikaa netissä sekä muutoin vapaa-aikana. Oulun poliisilaitoksen ylikomisarion Markus Kiiskisen mukaan varoitus on edelleen voimassa.

Sosiaalinen media liittyy toiseen Tuiran tapaukseen myös positiivisessa mielessä.

Rikosylikomisario Kiiskinen kertoi aikaisemmin Ylelle, että uhrin läheiset olivat merkittävässä roolissa toisen epäillyn kiinniotossa. Hän ei halua avata tarkkaa tapahtuman kulkua. Poliisi ei tarkentanut, kumman epäillyn kiinniotossa läheiset auttoivat.

Kiiskinen kuitenkin vahvisti Ylelle aikaisemmin sen, että epäilty houkuteltiin paikalle sosiaalisen median avulla.

Kaksi muuta erillistä tapausta

Pitkään kestäneen epäillyn seksuaalirikostapauksen ja Tuiran epäiltyjen seksuaalirikosten lisäksi poliisi tutkii kahta erillistä epäiltyä tapausta, jotka eivät poliisin mukaan liity aikaisempiin epäiltyihin tapauksiin.

Molemmissa uhrina on kuitenkin ollut alaikäinen kantasuomalainen tyttö ja epäiltynä ulkomaalaistaustainen mies. Näistä tapauksista ei myöskään ole kerrottu, ovatko epäillyt tekijät tulleet maahan turvapaikanhakijoina tai kiintiöpakolaisina.

Toinen epäillyistä rikoksista tapahtui marras-lokakuussa. Tapauksessa on ainakin se ero aikaisempiin seksuaalirikoksiin, että epäilty tekijä ei ole ottanut alaikäiseen uhriin yhteyttä sosiaalisen median kautta.

Asianomistajat eivät usein puhu näistä kuin vasta aikuisena ja ulkopuoliset eivät asiaa huomaa. Sari Sarani

Myös toinen epäilty seksuaalirikos on tapahtunut marras-lokakuussa yksityisasunnossa. Tapaus tuli poliisille ilmi, kun uhri otti itse yhteyttä poliisin. Epäilty on ulkomaalainen 23-vuotias mies.

Kiiskinen ei kommentoi sitä, liittyykö sosiaalinen media kyseiseen tapaukseen. Miestä epäillään törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta.

Uudet tapaukset yhä mahdollisia

Poliisille ei ole toistaiseksi tullut ilmoituksia uusista seksuaalirikosepäilyistä, mutta rikosylikomisario Markus Kiiskisen mukaan on mahdollista, että uusia tapauksia tulee vielä ilmi. Hän toivoo, että ne jotka ovat joutuneen tällaisen rikoksen uhriksi rohkaistuisivat ilmoittamaan siitä poliisille.

– Kun pääsemme kunkin jutun esitutkinnassa eteenpäin, yksi poliisin intresseistä on selvittää rikoksen laajuus, eli onko uhreja vielä enemmän kuin mitä nyt on tullut esille.

Kiiskinen kertoo, että Oulun yleinen turvallisuustaso ei ole muuttunut epäiltyjen seksuaalirikosten vuoksi. Sen sijaan sosiaalisen median käyttämisessä turvallisuustilanne on hänen mukaansa muuttunut.

– Liittyy siihen, mistä varoitettiin viime viikolla. Nuoret ulkomaalaismiehet pyrkivät lähestymään tyttöjä somen välityksellä. Tämä näyttäisi olevan jonkinlainen ilmiö nyt, Kiiskinen kertoo.

Tapaukset ovat järkyttäneet ympäri Suomea

Oulussa paljastuneet epäillyt seksuaalirikokset ovat Suomessa monella tavalla poikkeuksellisia: epäiltyjä tekijöitä on paljon ja rikosten tekoajat ovat joissain tapauksissa pitkiä.

Tapaukset ovat herättäneet paljon keskustelua ulkomaalaisten ja turvapaikanhakijoiden tekemistä rikoksista ja erityisesti seksuaalirikoksista.

Yle on kerännyt aiheesta tietoja poliisin tilastoista. Kesäkuun loppuun mennessä turvapaikanhakija on ollut epäiltynä 71 seksuaalirikoksesta, joista 32 koskee raiskausta ja 14 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.

Suomalaiseen seksuaalirikollisuuteen perehtynyt keskusrikospoliisin rikosylikomisario Sari Sarani sanoi Ylelle joulukuun alussa, että tilastoista ei kuitenkaan voi päätellä kovinkaan paljoa.

– Tilastot eivät anna mitään kokonaiskuvaa tilanteesta, sillä hyvin pieni osa seksuaalirikollisuudesta tulee poliisin tietoon. Asianomistajat eivät usein puhu näistä kuin vasta aikuisena ja ulkopuoliset eivät asiaa huomaa, Sarani kertoi Ylelle.

Varmaa onkin Saranin mukaan lähinnä se, että seksuaalirikollisuutta tapahtuu huomattavasti tilastoja enemmän, ja että rikoksiin syyllistyvät kaikki kansalaisuudet.

Poliisi: Vihapuhe yleistynyt

Oulun poliisin tietoon on tullut eri tahoilta, että ulkomaalaisiin tai siltä näyttäviin ihmisiin on kohdistunut viime aikoina vihapuheita sekä asiatonta ja jopa uhkaavaa käyttäytymistä. Näin on tapahtunut, vaikka kyseessä on ollut ulkomaalaistaustainen perhe liikkeellä lasten kanssa.

Poliisi vetoaa ihmisiin, ettei se joudu selvittelemään niin sanottuja viharikoksina tehtyjä rikoksia ulkomaalaistaustaisia henkilöitä kohtaan, vaan saa käyttää senkin ajan näiden törkeiden lapsiin kohdistuneiden rikosten tehokkaaseen tutkintaan.

